Ξεκίνησε ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσινγκτον – Είχε διακοπεί η ανταλλαγή μηνυμάτων Ιράν-ΗΠΑ

Οι πρεσβευτές του Ισραήλ και του Λιβάνου στις ΗΠΑ συναντήθηκαν σήμερα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε έναν ακόμη γύρο απευθείας διαπραγματεύσεων, καθώς το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνέχισαν τις εχθροπραξίες στη διάρκεια της νύχτας παρά τη διαβεβαίωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πως εξασφάλισε δεσμεύσεις από τις αντιμαχόμενες πλευρές πως θα τις σταματήσουν, πριν από νέο κύκλο διαπραγματεύσεων.

Ο νέος κύκλος συνομιλιών, στις οποίες εναντιώνεται η Χεζμπολάχ, μεταξύ απεσταλμένων των δυο χωρών, που δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, είναι ο τέταρτος αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στις αρχές Μαρτίου. Αναμένεται να διεξαχθούν σήμερα και αύριο Τετάρτη.

Σε αυτήν συμμετέχουν ο Ισραηλινός πρεσβευτής Γεχιέλ Λέιτερ και η Λιβανέζα πρεσβεύτρια Νάντα Χαμάντε Μοαουάντ, καθώς και ο Ντάνιελ Χόλερ, ανώτερος σύμβουλος του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος δεν συμμετέχει σε αυτόν τον γύρο των διαπραγματεύσεων.

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν προέβη σε δηλώσεις, πριν από την έναρξη των συνομιλιών

Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες βράδυ με ανάρτηση στο Truth Social ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να μην προχωρήσει «σε μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό» και ότι η Χεζμπολάχ από την πλευρά της θα «σταματήσει πλήρως τα πυρά».

Ωστόσο, οι μάχες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ, οι οποίες ξεκίνησαν στις 2 Μαρτίου, συνεχίζονται αδιάκοπα παρά την εκεχειρία που θεωρητικά ισχύει από τις 17 Απριλίου και η οποία είχε παραταθεί μία φορά έπειτα από προηγούμενο γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, των πρώτων εδώ και δεκαετίες.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές χθες το βράδυ σκότωσαν τουλάχιστον έξι ανθρώπους στο νότιο τμήμα της χώρας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών στη διάρκεια της ημέρας σε 13, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Και σήμερα, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση με ρουκέτες σε ένα ισραηλινό άρμα μάχης στη Χαντάθα, στην περιοχή, λέγοντας ότι ενεργούσε ενάντια στην «προέλαση των ισραηλινών δυνάμεων».

Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για την επίτευξη ενός μνημονίου κατανόησης για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν διακόπηκε πριν από λίγες ημέρες, μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο πηγή με γνώση του θέματος.

Το τελευταίο μήνυμα από την Τεχεράνη προς την Ουάσινγκτον ήταν «ένα σαφές μήνυμα για τον Λίβανο», πρόσθεσε το πρακτορείο χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Οι παλινωδίες γύρω από τις διαπραγματεύσεις των δύο χωρών με στόχο μια συμφωνία συνεχίζονται επί εβδομάδες, όπως και η σύγχυση που προκαλείται από αντικρουόμενες εκδοχές που δίνουν οι δύο πλευρές σχετικά με προτάσεις, και την τύχη των συνομιλιών.

Τελευταίο παράδειγμα χθες, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων, και, κατά συνέπεια, τις διαπραγματεύσεις, με τις ΗΠΑ με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο και των παραβιάσεων της εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Λίγες ώρες μετά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό».

