ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:05
14.04.2026 09:48

Αντετοκούνμπο για την ανανέωση του συμβολαίου του: «Δεν φοράω εγώ τα παντελόνια στη σχέση μου, πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου»

14.04.2026 09:48
Giannis-maraiah

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τη συνέχεια του NBA.

Αν και οι πληροφορίες θέλουν τη διοίκηση της ομάδας να επιθυμεί την παραμονή του Γιάννη, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στις εξελίξεις φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο και η σύζυγός του, Μαράια.

Ο Γιάννης, μάλιστα, είπε σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την ανανένωση του συμβολαίου του: «Δεν φοράω εγώ τα παντελόνια στη σχέση μου. Πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου».

«Εάν η γυναίκα μου πει ναι, ναι. Εάν πει όχι, όχι. Εξαρτάται από εκείνη. Πρέπει να ρωτήσετε εκείνη. Βρείτε τη στα Social Media. Ακολουθήστε το podcast της, δεν ξέρω αν έχει κάποιο. Ρωτήστε τη. Ό,τι πει εκείνη κάνω» ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

diarriktis_balkoni
aerolimenas irakleiou new
qantas- Project Sunrise-9
adams-theatro-new
fotovoltaika_new
moufteia-komotinis-123
kalxas140426
irakleio zimies pasxa – new
sanchez-wife
asthenoforo
ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 13:05
diarriktis_balkoni
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Ξεχασιάρης διαρρήκτης πήγε να κλέψει και… άφησε το τσαντάκι του στη βεράντα – Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές

aerolimenas irakleiou new
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε πτήση από Βρυξέλλες προς Ηράκλειο: Επιβάτης κατέβασε το παντελόνι του μπροστά σε αεροσυνοδό

qantas- Project Sunrise-9
TRAVEL

Αυτό είναι το αεροπλάνο που θα εκτελεί τη μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο: 22 ώρες χωρίς στάση! (Photos)

