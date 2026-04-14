Αντετοκούνμπο για την ανανέωση του συμβολαίου του: «Δεν φοράω εγώ τα παντελόνια στη σχέση μου, πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου»

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς παραμένει ένα μεγάλο ερώτημα, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τη συνέχεια του NBA.

Αν και οι πληροφορίες θέλουν τη διοίκηση της ομάδας να επιθυμεί την παραμονή του Γιάννη, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι στις εξελίξεις φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο και η σύζυγός του, Μαράια.

Ο Γιάννης, μάλιστα, είπε σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την ανανένωση του συμβολαίου του: «Δεν φοράω εγώ τα παντελόνια στη σχέση μου. Πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου».

«Εάν η γυναίκα μου πει ναι, ναι. Εάν πει όχι, όχι. Εξαρτάται από εκείνη. Πρέπει να ρωτήσετε εκείνη. Βρείτε τη στα Social Media. Ακολουθήστε το podcast της, δεν ξέρω αν έχει κάποιο. Ρωτήστε τη. Ό,τι πει εκείνη κάνω» ανέφερε στους δημοσιογράφους ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Διαβάστε επίσης:

Τάε Κβον Ντο: «Χάλκινος» ο Γιαννουχίδης στο Παγκόσμιο εφήβων

Στέφανος Μπορμπόκης: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο

«Δεν ξέρω αν θα μείνω – Ασέβεια απέναντί μου»: Πυρά Αντετοκούνμπο κατά Μπακς