«Δεν ξέρω αν θα μείνω – Ασέβεια απέναντί μου»: Πυρά Αντετοκούνμπο κατά Μπακς

Φανερά δυσαρεστημένος όχι μόνο με τη σεζόν των Μπακς στο ΝΒΑ, αλλά και τον τρόπο που η ομάδα αποφάσισε να τον «παρκάρει» στο φινάλε της περιόδου εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του.

Ο 31χρονος σούπερ σταρ έκανε λόγο για ασέβεια του οργανισμού απέναντί του μετά τις διαρροές πως δεν συμμετείχε σε προπονήσεις για να μπορεί να επιστρέψει από τον τραυματισμό του, έκανε λόγο για έλλειψη επικοινωνίας και άφησε τα πάντα ανοιχτά για το μέλλον του.

Ο Greek Freak χαρακτήρισε πολύ κακή τη σεζόν της ομάδας (11η στην Ανατολή με ρεκόρ 32-50), δήλωσε αβέβαιος για το αγωνιστικό της μέλλον, αλλά δεν απέκλεισε εφόσον του προταθεί επέκταση συμβολαίου να υπογράψει.

Αναλυτικά, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για:

-τη σεζόν των Μπακς: «Ήμασταν πολύ κακοί. Πόσες νίκες έχουμε; 32; Αυτό είναι το δεύτερο χειρότερο ρεκόρ που είχα ποτέ όσο είμαι στους Μπακς. Αυτό έχουμε μπροστά μας. Δεν πίστευα ότι θα ήμασταν σε αυτή τη θέση πέρυσι, οπότε δεν ξέρω σε ποια θέση θα είμαστε του χρόνου. Νιώθω ότι αυτή η σεζόν, όχι μόνο λόγω του τρόπου που πήγε, ήταν σίγουρα εξαντλητική για μένα, και για το πώς όλοι προσέγγισαν την κατάστασή μου και την κατάσταση με τους Μπακς. Αλλά και πάλι, αν ήταν εξαντλητική για μένα, σίγουρα ήταν εξαντλητική για την ομάδα και για τον οργανισμό».

–τους τραυματισμούς του: «Είναι μέρος του μπάσκετ. Προφανώς, για πρώτη φορά στην καριέρα μου δεν ήμουν διαθέσιμος για 40 παιχνίδια… δεν μου συνέβη ποτέ. Ήταν σίγουρα δύσκολο. Αλλά καταλαβαίνω ότι είναι μπάσκετ, φίλε. Θα έχεις μια άσχημη χρονιά. Θα έχεις μια ανοδική χρονιά. Είναι το πώς αντιδράς σε αυτό. Μπορεί να πέσεις, να καταρρεύσεις, να γκρινιάξεις και να κλάψεις γι’ αυτό, αλλά δεν είμαι αυτός. Δεν θα το κάνω ποτέ αυτό. Η μόνη άλλη επιλογή που έχω είναι να σκύψω το κεφάλι μου, να βελτιωθώ, να γυμναστώ, να αφοσιωθώ βαθιά στην τέχνη μου και σε αυτό που θέλω να πετύχω αυτό το καλοκαίρι. Και αυτό, για πρώτη φορά στην καριέρα μου, να έχω ένα καλοκαίρι από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο, δεν το είχα ποτέ στη ζωή μου. Οπότε, σίγουρα θα εκμεταλλευτώ αυτό το καλοκαίρι, θα προσπαθήσω να ξεφύγω από τα πάντα και να προσπαθήσω να κάνω πράγματα, να δοκιμάσω πράγματα που δεν έχω δοκιμάσει πριν. Οπότε, θα δούμε».

-το αν αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι ως μέλος των Μπακς: «Δεν ξέρω, δεν εξαρτάται πλέον από εμένα. Δεν εξαρτάται από εμένα. Θα δούμε».

-τη δυνατότητα που έχει στην off season να υπογράψει επέκταση για τέσσερα χρόνια έναντι 275 εκατ. δολαρίων: «Μέχρι να φτάσουμε τον Οκτώβριο είναι 7-8 μήνες. Είναι πολύς καιρός. Αλλά κάποιος πρέπει να σου το προσφέρει αυτό για να υπογράψεις. Δεν μου έχει προσφερθεί επέκταση. Οπότε, αν αυτό είναι στο τραπέζι, τότε θα προσπαθήσω να πάρω την καλύτερη απόφαση για μένα και την οικογένειά μου. Αλλά αν δεν είναι στο τραπέζι, τότε πρέπει να επικεντρωθώ στο πώς μπορώ να αποδείξω την αξία μου και να βγω στο παρκέ και να κάνω αυτό που κάνω. Ελπίζω ότι οι Μπακς με θέλουν εδώ, γιατί όχι; Αλλά αν δεν το κάνουν; Εντάξει».

–την έλλειψη επικοινωνίας με τους Μπακς: «Νιώθω ότι μερικές φορές οι άνθρωποι απλά δεν ακούνε. Ακούν τις πηγές. Η κύρια πηγή είμαι εγώ. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Οπότε πάλι, μην με ενοχλείτε στο τηλέφωνό μου, συνεχίζω την ημέρα μου, βελτιώνομαι και επιστρέφω καλύτερος. Πάντα έδινα μεγάλη σημασία στην επικοινωνία. Είμαι δέκα χρόνια με τη γυναίκα μου, έχουμε εξαιρετική επικοινωνία και νομίζω ότι έχουμε μια απίστευτη οικογένεια. Αγαπάμε ο ένας τον άλλον και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, και ο λόγος είναι ότι επικοινωνούμε μεταξύ μας. Γι’ αυτό είμαστε τόσο δεμένοι. Λέμε πάντα την αλήθεια. Ακόμα και όταν μαλώνουμε, προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να προχωρήσουμε και να βρούμε μια λύση για τη συγκεκριμένη στιγμή. Δεν αφήνεις τα πράγματα να χρονοτριβούν. Πάντα ήμουν ανοιχτός, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ισχύει και από τις δύο πλευρές. Πρέπει να πάει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δεν μπορεί να πάει προς τη μία μόνο».

-το γεγονός ότι δεν του επετράπη να παίξει στα τελευταία ματς ενώ ο ίδιος δήλωνε απόλυτα υγιής: «Δεν έχω τον έλεγχο. Δεν νομίζω ότι είχα ποτέ πρωτόκολλο επιστροφής στη δράση, αλλά από όσο καταλαβαίνω ήταν ότι έπρεπε να παίξω 3 εναντίον 3 στην προπόνηση για να μπορέσω να είμαι διαθέσιμος. Το έκανα αυτό πολλές φορές. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω αρνηθεί τη συμμετοχή στην προπόνηση. Δεν ξέρω ποιος το είπε αυτό, ποιος το σκέφτηκε, αλλά αυτό είναι ασέβεια προς αυτό που έχω κάνει για αυτήν την ομάδα και τον τρόπο που συμπεριφέρομαι σε όλη μου την καριέρα. Αλλά έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Δεν μπόρεσα να μπω στο γήπεδο τώρα. Ποιος αποφασίζει; Πιθανώς προέρχεται από τον προπονητή, πιθανώς προέρχεται από τα μέλη της διοίκησης ή τους ιδιοκτήτες. Έτσι, νόμιζα ότι είχα τον έλεγχο, κάπως σαν, “Εντάξει, αν είμαι υγιής, θα παίξω”. Αλλά αυτό μου δείχνει ότι όχι μόνο εγώ, αλλά και οι παίκτες γενικά, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μας έχουν πει. Οπότε, για να απαντήσω στην ερώτησή σας, όχι. Δεν ένιωθα ότι είχα τον έλεγχο».

Πηγή: sport-fm.gr

