ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 15:00
12.04.2026 14:34

Πόλο: Θρίαμβος της εθνικής ανδρών – Νίκησε στα πέναλτι την Ισπανία, με ανατροπή 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος (Videos)

12.04.2026 14:34
polo_main

Θρίαμβος της εθνικής πόλο νίκησε 15-13 την Ισπανία (4-2 στα πέναλτι/ 11-11 κανονική διάρκεια αγώνα) με εκπληκτικό Τζωρτζάτο -απόκρουσε δύο πέναλτι στη διαδικασία – στο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» στην Αλεξανδρούπολη, στο τρίτο και τελευταίο της παιχνίδι για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup.

Η εθνική δεν ξεκίνησε καλά και βρέθηκε τρία γκολ πίσω (Ασένσιο, Σαρανούγια και πέναλτι του Μπιελ), πριν σκοράρει με τον Αργυρόπουλο για να κλείσει το σκορ σε 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο.

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, ο ίδιος μείωσε (3-2) με πέναλτι, πριν ο Βαγγέλης Πούρος ισοφαρίσει σε 3-3, αφού σε φάση πριν, το δοκάρι…σταμάτησε την μπάλα σε σουτ του Καλογερόπουλου. ήταν όμως εκείνος που έδωσε πρώτη φορα προβάδισμα στην Ελλάδα (3-4), το οποίο διεύρυνε (3-5) με το τρίτο προσωπικό του ο Αργυρόπουλος. Οι Ισπανοί όμως που είχαν μείνει χωρίς γκολ για εννέα λεπτά, ισοφάρισαν πριν τελειώσει το οκτάλεπτο, με τους Μπιελ και Σαναχούγια.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πήρε εκ νέου το προβάδισμα (5-6) με τον Πούρο στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου. Στο δοκάρι…έστειλε ο Καμπάνιας τη μπάλα σε εκτέλεση πέναλτι. Ο Αργυρόπουλος-με το 4ο γκολ του- άνοιξε (5-7) τις αποστάσεις στο σκορ, αλλά ο Καμπάνιας, από την περιφέρεια μείωσε (6-7) και ο Βαλς ισοφάρισε (2-2). Όμως μισό λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, η εθνική μας Ελλάδα πήρε ξανά προβάδισμα με τον Σκουμπάκη, προβάδισμα που διατήρησε ο Τζωρτζάτος με απόκρουση στην τελευταία φάση.

Ο Μπιελ ήταν εκείνος που με δύο γκολ…γύρισε το σκορ (9-8) για τους Ισπανούς στην αρχή του τελευταίου οκταλέπτου.

Άμεση η απάντηση, ο Πούρος ισοφάρισε (9-9) και ο Γαρδίκας επανέφερε την Ελλάδα μπροστά (9-10). Ο Σαραχούγια ισοφάρισε (10-10) 2:49 πριν τη λήξη και ο Ντάουρα έδωσε προβάδισμα (11-10) στους Ισπανούς 1:57 πριν το τέλος. Όμως την τελευταία …λέξη είπε ο Κάκαρης, ισοφαρίζοντας (11-11), 11 δευτερόλεπτα για το τέλος, στέλνοντας το ματς στα πέναλτι.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 2-4, 2-3, 4-3, πέναλτι 2-4

ΙΣΠΑΝΙΑ (Νταβίντ Μάρτιν): Αγκίρε, Μουναρίθ, Ασένσιο 1, Σαναχούγια 3, Βαλς 1, Μπονέτ, Ντάουρα 1, Καμπάνιας 1, Γκομίλα, Βαλέρα, Μπιέλ 4, Μπούστος, Λόριο, Ροντρίγκεθ

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 3, Σκουμπάκης 1, Χατζής, Αργυρόπουλος 4, Παπαναστασίου, Καστρινάκης, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης 1, Νικολαΐδης, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Γαρδίκας 1.

google_news_icon

bretania-police-new

dendias1
kiberli
polo_main
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Θρίαμβος της εθνικής ανδρών – Νίκησε στα πέναλτι την Ισπανία, με ανατροπή 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος (Videos)

ekav_new
padousi new
country house
moufteia-komotinis-123
vythos-petroma
kerkira_starttv
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 15:00
bretania-police-new

Βρετανία: Καταγγελία 20χρονης για ομαδικό βιασμό έξω από εκκλησία μετά από έξοδο σε κλαμπ

dendias1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δένδιας: Πάσχα στο Επιτηρητικό Φυλάκιο «126» του Έβρου (Photo)

kiberli
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κίμπερλι Γκιλφοΐλ: Οι ευχές στα ελληνικά

