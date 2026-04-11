Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο Στέφανος Μπορμπόκης

Θλίψη προκάλεσε στο ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του θανάτου του Στέφανου Μπορμπόκη, σε ηλικία 59 ετών.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα και το Μεγάλο Σάββατο (11/4) έφυγε από τη ζωή.

Ο Στέφανος Μπορμπόκης αγωνίστηκε και στις τρεις μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης, (ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή), ενώ ήταν και 29 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα.

Συνδέθηκε άρρηκτα με τον ΠΑΟΚ καθώς αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια, καταγράφοντας 214 συμμετοχές ενώ πέτυχε και 32 γκολ.

Ποιος ήταν ο Στέφανος Μπορμπόκης

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Το ντεμπούτο του στην Α’ Εθνική έγινε την τελευταία αγωνιστική της σεζόν 1985-86, σε έναν αγώνα εναντίον του ΠΑΣ Γιάννινα, όπου πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Κώστα Μαλιούφα. Γρήγορα καθιερώθηκε ως βασικό στέλεχος του «Δικεφάλου του Βορρά», με την περίοδο 1987-88 να αποτελεί την πιο παραγωγική του σεζόν, πετυχαίνοντας 9 τέρματα σε 26 αγώνες.

Το καλοκαίρι του 1994 αποχώρησε από την Τούμπα για να συνεχίσει στον Εδεσσαϊκό. Μετά από μια επιτυχημένη χρονιά, το 1995 μεταγράφηκε στον Ηρακλή του Πέτρου Θεοδωρίδη, όπου ανανέωσε το συμβόλαιό του για 17 εκατομμύρια δραχμές.

Η καριέρα του συνεχίστηκε στη Β’ Εθνική, αρχικά με τον Άρη τη σεζόν 1997-98, με τον οποίο πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο. Ακολούθησε μια τριετία στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, όπου και ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του διαδρομή. Ο Στέφανος Μπορμπόκης κατέχει το μοναδικό επίτευγμα να έχει αγωνιστεί και στις τέσσερις μεγάλες ομάδες της Θεσσαλονίκης.

Υπήρξε επίσης σημαντικό κεφάλαιο για την εθνική Ελλάδας, κάνοντας το ντεμπούτο του στις 17 Φεβρουαρίου 1988 σε φιλικό αγώνα με τη Βόρεια Ιρλανδία, υπό τις οδηγίες του Μίλτου Παπαποστόλου. Μέχρι το 1992, κατέγραψε 29 συμμετοχές και 6 γκολ με το εθνόσημο. Ήταν επίσης βασικό μέλος της Εθνικής Ελπίδων που έφτασε στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1988 απέναντι στη Γαλλία.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ακολούθησε την προπονητική, αναλαμβάνοντας ομάδες της Γ’ Εθνικής όπως ο Κιλκισιακός, ο Θερμαϊκός, η Ένωση Θράκης και η Αναγέννηση Γιαννιτσών.

