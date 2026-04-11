Viral ο Πουλακίδας στο NBA: Σκέφτηκε να σηκωθεί για τάπα στον Γουεμπανιαμά αλλά… το μετάνιωσε (video)

Ο Τζον Πουλακίδας είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις στο κλείσιμο της σεζόν για τους Μάβερικς στο NBA, καθώς μετά το two-way συμβόλαιο που υπέγραψε έχει 6,8 πόντους (με 37,3% στα τρίποντα) και 2,5 ριμπάουντ σε 17,1 λεπτά κατά μέσο όρο σε 11 εμφανίσεις.
Τα ξημερώματα, στην ήττα του Ντάλας από τους Σπερς (139-120) είχε μια ακόμη καλή παρουσία με 12 πόντους (4/10 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 30 λεπτά.
Πάντως έγινε… viral για άλλο λόγο, καθώς σε μια φάση βρέθηκε απέναντι στον Βίκτορ Γουεμπανιαμά στο ανοιχτό γήπεδο.
Ο ομογενής γκαρντ έκανε στην αρχή την σκέψη να σηκωθεί μπροστά στον Γάλλο, αλλά γρήγορα το μετάνιωσε αφού κατάλαβε πως θα ήταν μάταιο και ο ύψους 2,24μ. σούπερ σταρ των Σπερς κάρφωσε εμφατικά.
WEMBY GOES COAST-TO-COAST FOR THE SLAM 👽 pic.twitter.com/KuFWgHNjLC— NBA (@NBA) April 11, 2026
