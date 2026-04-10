Συγκλόνισε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στην κηδεία του πατέρα του – «Ελπίζω να είσαι περήφανος για όσα κατάφερα»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εκφώνησε έναν πολύ συγκινητικό επικήδειο στη νεκρώσιμη ακολουθία για τον πατέρα του, Μιρτσέα Λουτσέσκου, που έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια.

Στα ρουμανικά ΜΜΕ δεν επετράπη η παρουσία μέσα στην εκκλησία «Άγιος Ελευθέριος» και η μετάδοση πλάνων, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρίες ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ «έσπασε» και συγκίνησε το συγκεντρωμένο πλήθος μιλώντας για τον πατέρα του, που ήταν και ο μέντοράς του.

Ο πρώην διεθνής επιθετικός και νυν τεχνικός διευθυντής στις Ελπίδες της Ρουμανίας, Μάριους Νικουλάε, είπε χαρακτηριστικά: «Ήταν εντυπωσιακή η ομιλία του Ραζβάν, δεν μπορούσε να ελέγξει τα συναισθήματά του, αλλά στο τέλος είπε ότι ελπίζει ο πατέρας του εκεί ψηλά να είναι περήφανος και ευχαριστημένος για όσα κατάφερε».

Ο σπουδαίος προπονητής, κηδεύτηκε σήμερα στο Βουκουρέστι, σε στενό οικογενειακό κύκλο, ωστόσο νωρίτερα στη νεκρώσιμο ακολουθία που έγινε στο Ναό του Αγίου Ελευθερίου, πλήθος κόσμου πήγε να αποχαιρετήσει τον σπουδαίο προπονητή, του οποίου το φέρετρο ήταν τυλιγμένο με τη ρουμανική σημαία.

Εκτός από τον Ρουμάνο τεχνικό, μίλησαν για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου οι Τζορτζ Κόπος και Ραζβάν Μπουρλεάνου.

Mircea Lucescu son yolculuğuna uğurlandı



80 yaşındaki Rumen teknik adam Mircea Lucescu, 7 Nisan Salı günü hayata gözlerini yumdu.



Lucescu, dün Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da yapılan törenin ardından bugün ise Aziz Eleftherios Kilisesi'nde gerçekleşen cenaze töreniyle son… pic.twitter.com/hppN6LiZFw April 10, 2026

Τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Νίκος Σαββίδης, συνοδευόμενος από την αντιπρόεδρο και CEO, Μαρία Γκοντσαρόβα. Μαζί τους βρέθηκαν στο Βουκουρέστι ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος Καρυπίδης, ο εμβληματικός αρχηγός Αντρέ Βιεϊρίνια και ο Παντελής Κωνσταντινίδης.

Thousands of Romanians gathered at the National Arena to pay their last respects to Mircea Lucescu.



His son, Răzvan Lucescu, stood for hours shaking hands with every single person who came, a moving gesture of class and humility. pic.twitter.com/PXGt0MxHWb April 9, 2026

