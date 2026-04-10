search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 11:57
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.04.2026 11:22

Euroleague: Ποιες είναι οι πιθανότητες να βρεθούν αντιμέτωποι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα play off

Μόλις μία αγωνιστική έχει μείνει (συν τα αποψινά παιχνίδια) για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια στην Euroleague.

Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον την 2η θέση και αν κερδίσει την τελευταία αγωνιστική εντός έδρας την αδιάφορη Αρμάνι θα είναι σίγουρα πρώτος. Αυτό σημαίνει πως θα παίξει με ομάδα των play in και συγκεκριμένα αυτή που θα τερματίσει 8η.

Στα play in ο 7ος και ο 8ος της κατάταξης θα παίξουν μαζί και ο χαμένος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού στο ματς που θα παίξουν ο 9ος και ο 10ος της κατάταξης.

Με άλλα λόγια, για να δούμε… εμφύλιο στα προημιτελικά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, οι «πράσινοι» θα πρέπει να τερματίσουν είτε 7οι, είτε 8οι, να χάσουν το πρώτο τους παιχνίδι και να κερδίσουν το επόμενο με τον νικητή του 9-10.

Πόσες είναι οι πιθανότητες να το δούμε αυτό; Σύμφωνα με το Figurei8ht, είναι στο 12,4%. Πιο πιθανή διασταύρωση για τους «ερυθρόλευκους» εφ όσον τερματίσουν πρώτοι, είναι η Μονακό με ποσοστό 23,1%, ενώ ακολουθούν Μπαρτσελόνα (18,7%), Ερυθρός Αστέρας (17,5%) και Ζαλγκίρις (13,3%) πριν τον Παναθηναϊκό.

Αντίθετα, για τον Παναθηναϊκό είναι… μπρος γκρεμος και πίσω ρέμα. Αν κερδίσει την Εφές -που είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα- έχει μια ελπίδα να τερματίσει 6ος, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί σήμερα και την επόμενη εβδομάδα από τα δύο αποτελέσματα της Ζαλγκίρις (με Παρτιζάν και Παρί). Αν τερματίσει 6ος, τότε το πιθανότερο σενάριο είναι να παίξει με μία εκ των Ρεάλ και Φενέρ με μειονέκτημα έδρας. Διαφορετικά, από την 7η θέση και κάτω θα πάει σε ένα ή δύο παιχνίδια για να περάσει στα προημιτελικά.

Διαβάστε επίσης:

Γιαννακόπουλος μετά την ήττα στη Βαλένθια: «Κάποιοι μαλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον Σύλλογο βρίσκονται»

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89 – Νίκη στη Σόφια και «αγκαλιά» με την πρωτιά

Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ 3-0 – Για το «θαύμα» πλέον η Ένωση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Συνελήφθη για ναρκωτικά εγγονή πασίγνωστου πολιτικού που δεν βρίσκεται στη ζωή

ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στο Πακιστάν: Στο Ισλαμαμπάντ οι αντιπροσωπείες – Ποιοι συμμετέχουν, οι προτάσεις και οι διαφωνίες

ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Συνελήφθη 25χρονος σε φέρι μποτ με καπνογόνα, κάνναβη, πυροτεχνήματα και ρουκέτες αλεξιπτώτου

ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 23χρονη προσποιούμενη τη λογίστρια προσπάθησε να αποσπάσει 15.000 ευρώ

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ωραιόκαστρο: Αρκούδα εμφανίστηκε κοντά σε κατοικημένες περιοχές – Έκτακτη ανακοίνωση από τον Δήμο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ μάρκετ - Μεγάλη Παρασκευή 2026: Το ωράριο για τα καταστήματα σήμερα

ΥΓΕΙΑ

Νηστεία: Τρία νόστιμα πιάτα χωρίς λάδι

LIFESTYLE

Jo Malone: H πώληση στην Estée Lauder, το λάθος με τη ρήτρα που απαγορεύει την χρήση του ονόματός της και η αγωγή των 200.000 λιρών

LIFESTYLE

Απομάκρυναν την ηθοποιό Νατάσα Λιόν από πτήση της Delta ώρες μετά την πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «Euphoria» - «Ήταν αλλού»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η οικονομική «μαύρη τρύπα» των 2,1 δισ. ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3