Euroleague: Ποιες είναι οι πιθανότητες να βρεθούν αντιμέτωποι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στα play off

Μόλις μία αγωνιστική έχει μείνει (συν τα αποψινά παιχνίδια) για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια στην Euroleague.

Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον την 2η θέση και αν κερδίσει την τελευταία αγωνιστική εντός έδρας την αδιάφορη Αρμάνι θα είναι σίγουρα πρώτος. Αυτό σημαίνει πως θα παίξει με ομάδα των play in και συγκεκριμένα αυτή που θα τερματίσει 8η.

EuroLeague Playoff Matchups 📊, as of April 10.

Most probable first‑round series (only >10% odds)



These are not predictions — they’re what the simulations see most often.



🔴 Olympiacos vs Monaco (23%)

🔴 Olympiacos vs Barcelona (19%)

🔴 Olympiacos vs Zvezda / Žalgiris / Hapoel… pic.twitter.com/1ne6qwSLk4 — Figurei8ht (@Figurei8ht) April 10, 2026

Στα play in ο 7ος και ο 8ος της κατάταξης θα παίξουν μαζί και ο χαμένος θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού στο ματς που θα παίξουν ο 9ος και ο 10ος της κατάταξης.

Με άλλα λόγια, για να δούμε… εμφύλιο στα προημιτελικά μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, οι «πράσινοι» θα πρέπει να τερματίσουν είτε 7οι, είτε 8οι, να χάσουν το πρώτο τους παιχνίδι και να κερδίσουν το επόμενο με τον νικητή του 9-10.

Πόσες είναι οι πιθανότητες να το δούμε αυτό; Σύμφωνα με το Figurei8ht, είναι στο 12,4%. Πιο πιθανή διασταύρωση για τους «ερυθρόλευκους» εφ όσον τερματίσουν πρώτοι, είναι η Μονακό με ποσοστό 23,1%, ενώ ακολουθούν Μπαρτσελόνα (18,7%), Ερυθρός Αστέρας (17,5%) και Ζαλγκίρις (13,3%) πριν τον Παναθηναϊκό.

Αντίθετα, για τον Παναθηναϊκό είναι… μπρος γκρεμος και πίσω ρέμα. Αν κερδίσει την Εφές -που είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα- έχει μια ελπίδα να τερματίσει 6ος, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί σήμερα και την επόμενη εβδομάδα από τα δύο αποτελέσματα της Ζαλγκίρις (με Παρτιζάν και Παρί). Αν τερματίσει 6ος, τότε το πιθανότερο σενάριο είναι να παίξει με μία εκ των Ρεάλ και Φενέρ με μειονέκτημα έδρας. Διαφορετικά, από την 7η θέση και κάτω θα πάει σε ένα ή δύο παιχνίδια για να περάσει στα προημιτελικά.

Γιαννακόπουλος μετά την ήττα στη Βαλένθια: «Κάποιοι μαλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον Σύλλογο βρίσκονται»



Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89 – Νίκη στη Σόφια και «αγκαλιά» με την πρωτιά

Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ 3-0 – Για το «θαύμα» πλέον η Ένωση