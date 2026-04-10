ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 01:34
10.04.2026 00:30

Γιαννακόπουλος μετά την ήττα στη Βαλένθια: «Κάποιοι μαλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον Σύλλογο βρίσκονται»

10.04.2026 00:30
Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τοποθετήθηκε μετά την βαριά ήττα από τη Βαλένθια με 102-84 στην 37η αγωνιστική της EuroLeague, στέλνοντας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για την εικόνα του «τριφυλλιού» στην τελική ευθεία της σεζόν.

Ο ισχυρός άνδρας των «πράσινων», που βρέθηκε στο γήπεδο, αναφέρθηκε τόσο στην εμφάνιση της ομάδας όσο και στην ανάγκη άμεσης αλλαγής προσέγγισης ενόψει της συνέχειας.

Η δήλωσή του:

«Συγχαρητήρια στη Βαλένθια που παίζει εκπληκτικό μπάσκετ, το καλύτερο στην Ευρώπη. Όσο για εμάς, κάποιοι μαλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον Σύλλογο βρίσκονται. Διαθέτουμε την ακριβότερη ομάδα στην Ευρώπη και αυτό δεν δικαιολογεί το μπασκετ που παίζουμε. Όλοι οφείλουμε να μην εμφανιζόμαστε κατώτεροι των περιστάσεων.

Ο κόσμος πρωτα απ’ όλα και εγώ περιμένουμε στην πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν αυτό να αλλάξει. Στο χέρι μας είναι να τελειώσουμε τη χρόνια στην κορυφή. Μέσα μας ξέρουμε πως αν θέλουμε κανένας δεν μπορεί να μας κερδίσει».

GIANNAKOPOULOS
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος μετά την ήττα στη Βαλένθια: «Κάποιοι μαλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον Σύλλογο βρίσκονται»

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός το σαββατοκύριακο του Πάσχα αν την εφαρμόσει πράγματι η Ρωσία

Μόνο ένας στους πέντε «βλέπει» νίκη: Δυσαρέσκεια στο Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράν

GIANNAKOPOULOS
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος μετά την ήττα στη Βαλένθια: «Κάποιοι μαλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον Σύλλογο βρίσκονται»

