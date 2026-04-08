Θρήνος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, πέθανε ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς

Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς, ένας από τους πολύ καλούς προπονητές του ευρωπαϊκού μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, πέθανε σε ηλικία 67 ετών.

Ο Σέρβος προπονητής αντιμετώπιζε εδώ και καιρό προβλήματα με την υγεία του. Το 2025 είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, ενώ τους τελευταίους μήνες η υγεία του παρουσίασε επιδείνωση με προβλήματα στην καρδιά και τους πνεύμονες.

Στην προπονητική του πορεία ξεχώρισε η παρουσία του στην Παρτιζάν την οποία το 2010 την οδήγησε στο Final-Four της Euroleague, ενώ μία σεζόν πριν είχε αναδειχθεί προπονητής της χρονιάς.

Στην καριέρα του έκατσε επίσης στους πάγκους του Ερυθρού Αστέρα, της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, της ΟΚΚ Βελιγραδίου, της Μπρέσια, της Πιστόια, της Λιμόζ και της Κλουζ. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων έχει προπονήσει τη Βοσνία και την Σερβία όταν ήταν ενωμένη με το Μαυροβούνιο.

