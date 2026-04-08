ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 13:00
08.04.2026 11:49

Όταν ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έπαιρνε τη φανέλα του Πελέ – «Δεν την έπλυνα ποτέ» (video)

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έκανε μία σπουδαία καριέρα ως ποδοσφαιριστής και ακόμη καλύτερη ως προπονητής.

Ως ποδοσφαιριστής όμως, ο ίδιος είχε ξεχωρίσει μία στιγμή στην καριέρα του, για την οποία μιλούσε πάντα: το παιχνίδι της εθνικής του κόντρα στη Βραζιλία στο Μουντιάλ του 1970. Ενα παιχνίδι που η Βραζιλία ζορίστηκε, αλλά κέρδισε με 3-2, όμως η παρηγοριά του Ρουμάνου ήταν ότι στο φινάλε πήρε την φανέλα του Πελέ την οποία μάλιστα δεν έπλυνε ποτέ…

«Το λάθος που κάναμε ως Ρουμανία στο Μουντιάλ του 1970 ήταν ότι δεν πήγαμε στη Γουαδαλαχάρα πιο νωρίς για να προσαρμοστούμε. Η ζέστη ήταν αφόρητη. Λόγω ζέστης και υψομέτρου έχασα 7 κιλά σε εκείνο το τουρνουά! Όσο μαγνήσιο κι αν έπαιρνα, δεν έφτανε. Είχα σπασμοφιλία για ένα χρόνο μετά. Ακόμα κι έτσι παίξαμε στα ίσια την πρόκριση με τη Βραζιλία, κάναμε καλό ματς και χάσαμε 3-2» είπε σε συνέντευξή του σε ρουμανικό Μέσο. 

«Τουλάχιστον μετά το τέλος πήρα τη φανέλα του Πελέ! Δεν την έπλυνα ποτέ, την έχω μέχρι και σήμερα καδραρισμένη όπως ακριβώς μου την έδωσε» πρόσθεσε, ποζάροντας με την φανέλα.

Διαβάστε επίσης:

Ο αυθεντικός μαραθώνιος που έγινε… βιομηχανία χρήματος – Οργή για τις αυξήσεις στις τιμές συμμετοχής

Champions League: Προβάδισμα πρόκρισης για Μπάγερν μετά το 2-1 επί της Ρεάλ στη Μαδρίτη – Νίκη στο 91΄ για την Άρσεναλ στη Λισαβόνα, 1-0 τη Σπόρτινγκ

Θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Μιρτσέα Λουτσέσκου

Live η εξειδίκευση των μέτρων για την απαγόρευση στη πρόσβαση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Χειροπέδες σε 59χρονη στην Κω – Σκόπευε να πουλήσει 25.840 κροτίδες (photo)

Κώστας Αποστολάκης: «Δεν μπορούσα να μην πω ότι συνάντησα τον Χριστό αφού συνέβη» (Video)

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο, πυρ ομαδόν κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ – Την Παρασκευή η έναρξη των συνομιλίων – Όλες οι εξελίξεις

Καισαριανή: Νεκρός εντοπίστηκε ο 28χρονος που αγνοούνταν – Είχε πάει μόνος του στον Ευαγγελισμό και άφησε εκεί την τελευταία του πνοή

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Πανηγυρισμοί στην Τεχεράνη, αμηχανία σε Ουάσινγκτον - Διέξοδο στον Λίβανο από τα εσωτερικά «πυρά» αναζητά ο Νετανιάχου - Όλες οι εξελίξεις

Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

