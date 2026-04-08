ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 11:11
Ο αυθεντικός μαραθώνιος που έγινε… βιομηχανία χρήματος – Οργή για τις αυξήσεις στις τιμές συμμετοχής

Ο αυθεντικός μαραθώνιος είναι μια γιορτή του μαζικού αθλητισμού, αλλά ο ΣΕΓΑΣ κάθε χρόνο τον μετατρέπει όλο και περισσότερο σε μια… βιομηχανία χρήματος.

Δεν είναι τυχαίο ότι φέτος πολλοί πολίτες που συμμετέχουν χρόνια τρέχοντας είτε στον μαραθώνιο, είτε στις κούρσες 10χλμ και 5χλμ, εξοργισμένοι με τις νέες αυξήσεις, έχουν αποφασίσει να απέχουν.

Είναι χαρακτηριστικό πως στα 10χλμ η τιμή συμμετοχής στο ενισχυμένο πακέτο από τα 30 ευρώ μέσα σε 3 χρόνια έχει φτάσει τα 45, ενώ στον μαραθώνιο από τα 60 ευρώ στα 75. Φέτος έκαναν και αύξηση στο πλήρες πακέτο συμμετοχής στον μαραθώνιο το οποίο φτάνει τα 165 ευρώ!

Κι αυτά σε μια περίοδο που για την τσέπη του Ελληνα που θέλει να αγωνιστεί, είναι πλήρως απαγορευτική.

Φυσικά δεν είναι το μόνο πρόβλημα με τον ΣΕΓΑΣ καθώς θεωρείται πλήρως εξευτελιστικό πως πουλούσαν πέρυσι τα αναμνηστικά μετάλλια πάνω από 110 ευρώ την ώρα που το κόστος τους δεν ξεπερνά τα 15-20 ευρώ.
Και να σκεφτεί κανείς ότι πριν λίγες ημέρες η ομοσπονδία στην Γενική Συνέλευση ανακοίνωσε έσοδα εκατομμυρίων από τον μαραθώνιο…

Θεσσαλονίκη: 17χρονος κατηγορείται ότι βίασε 14χρονη που τον φιλοξένησε

Predator: «Μήνυμα» στη Δικαιοσύνη από δικηγόρο θύματος υποκλοπών

Πρώτες παρατηρήσεις για την «προσωρινή εκεχειρία» μεταξύ Τραμπ (ΗΠΑ) και Ιράν

Η Ελλάδα αποδεσμεύει σταδιακά 2 εκατ. βαρέλια καυσίμων από τα στρατηγικά αποθέματα

Το ωράριο των καταστημάτων μέχρι το Πάσχα

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Μέση Ανατολή: ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν συμφώνησαν για ανακωχή δύο εβδομάδων και ξεκινούν διαπραγματεύσεις - Το σχέδιο 10 σημείων της Τεχεράνης - Όλες οι εξελίξεις

«Παίρνουν εκατομμύρια και δεν ξέρουν πού είναι οι εκτάσεις τους»: Η ανώνυμη καταγγελία εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 

Πυρετός για πρόωρες και το στοπ από Στουρνάρα, ο… Αταμάν Λιβάνιος και οι βόμβες Βενιζέλου, οι δύο νέες δικογραφίες και ο Αυγενάκης, το Βιλαμπάχο και ο Σαουλίδης

Θετική αντίδραση του Ιράν στην πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων και άνοιγμα των Στενών - «Είμαστε σε εντατικές συνομιλίες», λέει ο Τραμπ - Όλες οι εξελίξεις

