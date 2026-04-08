Ο αυθεντικός μαραθώνιος που έγινε… βιομηχανία χρήματος – Οργή για τις αυξήσεις στις τιμές συμμετοχής

Ο αυθεντικός μαραθώνιος είναι μια γιορτή του μαζικού αθλητισμού, αλλά ο ΣΕΓΑΣ κάθε χρόνο τον μετατρέπει όλο και περισσότερο σε μια… βιομηχανία χρήματος.

Δεν είναι τυχαίο ότι φέτος πολλοί πολίτες που συμμετέχουν χρόνια τρέχοντας είτε στον μαραθώνιο, είτε στις κούρσες 10χλμ και 5χλμ, εξοργισμένοι με τις νέες αυξήσεις, έχουν αποφασίσει να απέχουν.

Είναι χαρακτηριστικό πως στα 10χλμ η τιμή συμμετοχής στο ενισχυμένο πακέτο από τα 30 ευρώ μέσα σε 3 χρόνια έχει φτάσει τα 45, ενώ στον μαραθώνιο από τα 60 ευρώ στα 75. Φέτος έκαναν και αύξηση στο πλήρες πακέτο συμμετοχής στον μαραθώνιο το οποίο φτάνει τα 165 ευρώ!

Κι αυτά σε μια περίοδο που για την τσέπη του Ελληνα που θέλει να αγωνιστεί, είναι πλήρως απαγορευτική.

Φυσικά δεν είναι το μόνο πρόβλημα με τον ΣΕΓΑΣ καθώς θεωρείται πλήρως εξευτελιστικό πως πουλούσαν πέρυσι τα αναμνηστικά μετάλλια πάνω από 110 ευρώ την ώρα που το κόστος τους δεν ξεπερνά τα 15-20 ευρώ.

Και να σκεφτεί κανείς ότι πριν λίγες ημέρες η ομοσπονδία στην Γενική Συνέλευση ανακοίνωσε έσοδα εκατομμυρίων από τον μαραθώνιο…

Διαβάστε επίσης:

