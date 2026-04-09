Euroleague: Βαριά ήττα για τον Παναθηναϊκό στη Βαλένθια με 102-84 και εκτός εξάδας

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να αποχαιρετήσει την Ισπανία με 2/2 νίκες και μετά την επιβλητική εμφάνιση στη Βαρκελώνη «παραδόθηκε» άνευ όρων στη Βαλένθια, χάνοντας οριστικά τον στόχο της τετράδας και του πλεονεκτήματος έδρας. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με το βαρύ 102-84 από τις «νυχτερίδες», για την 37η αγωνιστική της Euroleague και πλέον με ρεκόρ 21-16… αποβιβάστηκαν από την εξάδα!

Στον αντίποδα, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την τρίτη σερί νίκη τους και με ρεκόρ 24-13 μπορούν να κάνουν ακόμα όνειρα πρωτιάς!

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν κοιτάζει πλέον την εξάδα, για να μπει απευθείας στα playoffs και να αποφύγει την ψυχοφθόρα διαδικασία του Play-In Tournament, με τελευταίο αντίπαλο την Αναντολού Εφές, το βράδυ της Παρασκευής 16 Απριλίου στις 21:15.

Η κακή αμυντική προσέγγιση, τα πολλά χαμένα ριμπάουντ (28 έναντι 41), τα μόλις 6/21 τρίποντα και η αστοχία ακόμα και στις βολές, δεν επέτρεψαν στον Παναθηναϊκό να φανεί ανταγωνιστικός. Η Βαλένθια παρέσυρε το «τριφύλλι» από τα πρώτα λεπτά στον γρήγορο ρυθμό της, το… έστησε στον τοίχο από τα 6,75 (14/36) και πέρασε ένα σχετικά άνετο βράδυ!

Μία πεντάδα από τις «νυχτερίδες» και κορυφαίο τον Ζαν Μοντέρο (22π.) τελείωσε τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, τη στιγμή που απο τον Παναθηναϊκό πάλευαν μόνο οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (19π.) και Τσεντί Όσμαν (16π.). Να σημειωθεί ότι ο Ντίνος Μήτογλου δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, καθώς παρουσίασε στομαχικές διαταραχές.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 56-47, 82-69, 102-84

«Βασίλισσα» στη Πόλη

Εκπληκτική Ρεάλ Μαδρίτης, πέρασε από τη Κωνσταντινούπολη με 74-69 επί της Φενέρμπαχτσε και «αγκάλιασε» μια θέση στην τετράδα της Euroleague.

Η «βασίλισσα» ανέβηκε στο 23-14 και με νίκη την επόμενη εβδομάδα επί του Ερυθρού Αστέρα στη Μαδρίτη, εξασφαλίζει το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα play off. Οσο για την πρωταθλήτρια Ευρώπης, οι μέτριες εμφανίσεις συνεχίστηκαν και με 23-14 (υστερεί της Ρεάλ στην ισοβαθμία) κινδυνεύει να μείνει εκτός τετράδας.

Η Φενέρ μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι, όμως οι φιλοξενούμενοι έκαναν εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο. Στο διάστημα αυτό περιόρισαν στους 13 πόντους τους Τούρκους και με το «υπερόπλο» Ταβάρες να κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια, πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 6 πόντων (34-40). Οι γηπεδούχοι του Σάρας Γιασικεβίτσιους απάντησαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Με το «δικό τους» τρίτο δεκάλεπτο όπου «εγκλώβισαν» στους 14 πόντους τη «βασίλισσα» και με σερί 12-0 προηγήθηκαν 58-51 στο 29΄. Η Ρεάλ έβγαλε αντίδραση με Λάιλς και ισοφάρισε, έτσι ακριβώς πέντε λεπτά πριν από το τέλος τα πάντα ξεκινούσαν από μηδενική βάση (62-62).

Οι Μαδριλένοι απέκτησαν πολυ μεγάλο πλεονέκτημα όταν προηγήβθηκαν 69-66 και είχαν την κατοχή της μπάλας, 82 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Μάριο Χεζόνια, που μέχρι τότε είχε 0/7 τρίποντα, «εκτέλεσε» από τα 6.75 γράφοντας το 72-66 και σφραγίζοντας για την ομάδα του την πολυτιμότερη νίκη της σεζόν.

Οι Καμπάτσο με 15π. (4/4 τρίποντα) και Λάιλς με 12π. (5/5 δίποντα) ήταν οι κορυφαίοι των νικητών, ενώ εκπληκτική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Μπράντον Μπόστον με 21π. (5/6 δίποντα, 3/4 τρίποντα) για τη Φενέρ.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 34-40, 58-54, 69-74

Η 36η αγωνιστική

09/04

Xάποελ – Ολυμπιακός 85-89

Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 69-74

Αρμάνι – Μπάγερν 84-94

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 102-84

Παρί – Μακάμπι 113-80

10/04

Μονακό – Μπαρτσελόνα (20:30)

Ντουμπάι – Εφές (21:00)

Βίρτους – Μπασκόνια (21:30)

Παρτίζαν – Ζάλγκιρις (21:30)

Βιλερμπάν – Ερυθρός Αστέρας (21:45)

Κατάταξη

Ολυμπιακός 25-12 Βαλένθια 24-13 Ρεάλ Μαδρίτης 23-14 Φενέρμπαχτσε 23-14 Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14 Ζάλγκιρις 21-15 Παναθηναϊκός 21-16 Ερυθρός Αστέρας 20-16 Μπαρτσελόνα 20-16 Μονακό 20-17 Ντουμπάι 19 -17 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-17 Μπάγερν Μονάχου 17-20 Αρμάνι Μιλάνο 17-20 Παρτίζαν 15-21 Παρί 15-22 Βίρτους Μπολόνια 13-23 Μπασκόνια 12-24 Αναντολού Εφές 11-25 Βιλερμπάν 8-28

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15).

Η Επόμενη αγωνιστική (38η)

16/4

Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 21:00

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια 21:05

Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο 21:15

Παρτίζαν – Μπασκόνια 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 21:45

17/4

Ντουμπάι – Βαλένθια 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί 20:00

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 20:30

Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές 21:15

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου 21:30

