Κοσμοσυρροή στο λαϊκό προσκύνημα στη σορό του Μιρτσέα Λουτσέσκου –Συντετριμμένος ο γιος του Ραζβάν (Photos/Video)

Πλήθος κόσμου, αθλητικών παραγόντων και απλών φιλάθλων αποτίει φόρο τιμής στη σορό του Μιρτσέα Λουτσέσκου που έχει τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στην «Arena Nationala» του Βουκουρεστίου.

🎗️ Efsane Rumen teknik adam Mircea Lucescu, son yolculuğuna uğurlandı.pic.twitter.com/AF6QiSUpVU April 8, 2026

Ο Μιρτσέα Λουσκέσκου, πέθανε χθες (7/4) σε ηλικία 80 ετών στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βουκουρεστίου όπου νοσηλευόταν έχοντας υποστεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια και κρούσματα πνευμονικής θρομβοεμβολής.

Πλήθος κόσμου σπεύδει στο στάδιο προκειμένου να αποδώσει φόρο τιμής στον θρύλο του ρουμανικού ποδοσφαίρου.

Live εικόνα από την Ρουμανία:

Λύγισε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μπροστά στο φέρετρο του πατέρα του

Το «παρών» δίνει ο γιος του και προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια. Μάλιστα βίντεο κατέγραψε τον προπονητή του ΠΑΟΚ να βρίσκεται αγκαλιά με τη μητέρα του Νέλι από νωρίς στη Nationala Arena του Βουκουρεστίου για το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τους πατέρα και σύζυγο.

Sa femme et son fils Răzvan lui disent adieu.



Très dur à regarder mais ça nous touche tous.



Merci "MAESTRO" Mircea 🙏🇷🇴🕊pic.twitter.com/O6X3xstCus — Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) April 8, 2026

Το «παρών» δίνει και σύσσωμη η πολιτική και αθλητική ηγεσία της Ρουμανίας, όπως και σύσσωμος ο αθλητικός κόσμος σε ένα τελευταίο «αντίο» που εξελίσσεται σε εθνικό προσκύνημα.

Sa femme et son fils Răzvan lui disent adieu.



Très dur à regarder mais ça nous touche tous.



Merci "MAESTRO" Mircea 🙏🇷🇴🕊pic.twitter.com/O6X3xstCus April 8, 2026

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Ρουμανίας θα πραγματοποιηθεί αγρυπνία απόψε, ενώ για όσους θέλουν να αποτίσουν φόρο τιμής, το φέρετρο με τη σορό του θα βρίσκεται επίσης στο στάδιο και αύριο (9/4).

Mircea Lucescu için, Bükreş'teki Ulusal Arena’da anma töreni gerçekleştirildi. pic.twitter.com/Ch4rZ1YWUh — TRT Spor (@trtspor) April 8, 2026

Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 10 Απριλίου στο Κοιμητήριο «Μπελού», γράφει το DigiSport.

Συλλυπητήρια συνεχίζουν να καταφθάνουν από διάσημους αθλητές, φίλους και αθλητικούς συλλόγους από όλο τον κόσμο.

Ανάμεσά τους η μεγάλη πρωταθλήτρια γυμναστικής Νάντια Κομανέτσι η οποία είπε ‘έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπητέ Μιρτσέα Λουτσέσκου, αγαπητέ φίλε. Ήσουν κάτι περισσότερο από ένας θρύλος, ήσουν πηγή έμπνευσης για όλους μας».

