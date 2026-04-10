Η Αναντολού Εφές «πέταξε» εκτός play in τη Ντουμπάι

Η Αναντολού Εφές πήρε το «διπλό» στο Σαράγεβο επί της Ντουμπάι με 85-69, για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague, με το αποτέλεσμα να αφήνει εκτός δεκάδας και θέσεων play in την ομάδα του Γκόλεματς!
Η αναμέτρηση ξεκίνησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο η τουρκική ομάδα, η οποία έχει αποκλειστεί από την ευρωπαϊκή συνέχεια, άρχισε σταδιακά να επιβάλλει τον ρυθμό της. Με καλή κυκλοφορία και υψηλά ποσοστά ευστοχίας από την περιφέρεια, η Εφές έκλεισε το πρώτο μέρος με ξεκάθαρο προβάδισμα 51-33.
Στο δεύτερο ημίχρονο η Ντουμπάι προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας προσωρινά τη διαφορά, όμως οι παίκτες του Λάσο διατήρησαν τον έλεγχο, απαντώντας σε κάθε προσπάθεια επιστροφής των γηπεδούχων.
Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Ντουμπάι μείωσε μέχρι και στους πέντε πόντους, όμως η Εφές αντέδρασε άμεσα και «καθάρισε» το παιχνίδι, φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση με 85-69 και κρατώντας τον έλεγχο μέχρι το φινάλε.
Τα δεκάλεπτα: 20-24, 33-51, 54-64, 69-85
