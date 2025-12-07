search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 13:43
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.12.2025 12:07

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρυφερή ανάρτηση της συζύγου του για τα 31α του γενέθλια

07.12.2025 12:07
antetokounbo_gamos

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γιόρτασε χθες τα 31α του γενέθλια και η σύζυγός του, Mariah Riddlesprigger, του ευχήθηκε δημόσια με τον πιο τρυφερό τρόπο.

Η σύζυγος του Greek Freak ανέβασε μία κοινή φωτογραφία τους, στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι για να βγάλουν selfie.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου», έγραψε.

Το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει 4 παιδιά, παντρεύτηκε το 2024 στην Ελλάδα σε κλειστό κύκλο.

Διαβάστε επίσης:

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

Τσόλκα για Μαρία Αντωνά: «Είναι της μόδας να βγαίνεις χωρίς παντελόνι;» – Η αντίδραση της Καλύβα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
keith kellogg
ΚΟΣΜΟΣ

Κέλογκ για Ουκρανία: Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης – Ντονμπάς και Ζαπορίζια τα δύο «αγκάθια»

maxairoma_anilikoi_2810_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 16χρονο που λήστεψε 12χρονες με την απειλή μαχαιριού

tsipas ithaki paroysiasi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με αιχμές για Τσίπρα το πρωτοσέλιδο και το κύριο άρθρο της «Αυγής»

kastellorizo kakokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Καστελλόριζο: Παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της κακοκαιρίας

provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σταθερή η κατάσταση του κτηνοτρόφου που έπαθε εγκεφαλικό – «Ηταν με γουρλωμένα τα μάτια, τρομαγμένος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
provata-new
ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται παραγωγός που επρόκειτο να του σκοτώσουν τα ζώα

aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

kouretas agrotes (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουρέτας από το μπλόκο στα Τρίκαλα: «Πού πήγαν τα 50 εκατ. ευρώ της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών;»

Nuova-C3-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το B-SUV που έχει πλημμυρίσει τους ελληνικούς δρόμους και έχει τιμή 17.300 ευρώ

diavitis-new
ΥΓΕΙΑ

Διαβήτης: Γιατί η Ελλάδα έχει μείνει πίσω σε σχέση με την υπόλοιπη Ε.Ε. - Τι πρέπει να αλλάξει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025 13:42
keith kellogg
ΚΟΣΜΟΣ

Κέλογκ για Ουκρανία: Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία ειρήνης – Ντονμπάς και Ζαπορίζια τα δύο «αγκάθια»

maxairoma_anilikoi_2810_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 16χρονο που λήστεψε 12χρονες με την απειλή μαχαιριού

tsipas ithaki paroysiasi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με αιχμές για Τσίπρα το πρωτοσέλιδο και το κύριο άρθρο της «Αυγής»

1 / 3