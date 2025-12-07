Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρυφερή ανάρτηση της συζύγου του για τα 31α του γενέθλια

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γιόρτασε χθες τα 31α του γενέθλια και η σύζυγός του, Mariah Riddlesprigger, του ευχήθηκε δημόσια με τον πιο τρυφερό τρόπο.

Η σύζυγος του Greek Freak ανέβασε μία κοινή φωτογραφία τους, στην οποία ποζάρουν αγκαλιασμένοι για να βγάλουν selfie.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου», έγραψε.

Το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει 4 παιδιά, παντρεύτηκε το 2024 στην Ελλάδα σε κλειστό κύκλο.

