Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

Για το τροχαίο που προκάλεσε στη Φιλοθέη και τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη μίλησε ο Βασίλης Μπισμπίκης στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

Σχετικά με τη νέα του ταινία και το γεγονός ότι βρέθηκε στο επίκεντρο των τηλεοπτικών εκπομπών με το τροχαίο, ανέφερε: «Το feedback είναι τρομερή επίδραση. Έχουμε κόψει πολλά εισιτήρια, ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία (σσ Σπασμένη φλέβα). Ο κόσμος δεν είναι χαζός, καταλαβαίνει στην ουσία τι γίνεται».

»Μπορεί κάποιοι να πουλάνε αυτό που συνέβη με εμένα γιατί κάνουν νούμερα, το κιτρινίζουν, δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την πρόθεσή τους. Στεναχωριέμαι για τους κοντινούς μου, ήταν λίγο δύσκολο τότε», εξήγησε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην ταύτιση των ρόλων του με την αληθινή του ζωή, λέγοντας: «Από τη μια με γοητεύει γιατί ως καλλιτέχνης έχω πετύχει τον σκοπό μου. Ότι αυτό που κάνω στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο είναι τόσο αληθινό που νομίζουν ότι πραγματικά είσαι έτσι. Αυτό το παίρνω ως κομπλιμέντο. Από την άλλη, όταν αυτό φεύγει από τα όρια και ταυτίζουν την προσωπική μου ζωή με ρόλους, που μπορεί να έκανα ένα λάθος στη ζωή μου αλλά γενικεύουν ότι είναι all the way έτσι, αυτό είναι στενάχωρο».

