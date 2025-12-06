search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 13:26
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.12.2025 12:02

Χρηστίδου για τη μάχη με τα κιλά: «Με ενοχλεί το “σταμάτα να τρως”»

06.12.2025 12:02
xristidou

Την εξομολόγηση του Αλέξανδρου Κοψιάλη για τη μάχη του με τα κιλά σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Ακούγοντας τον γνωστό influencer, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στους λόγους που κατά καιρούς παίρνει και η ίδια βάρος.

«Ήταν συγκινητικός ο τρόπος που μίλησε. Είναι κάτι που γίνεται στο μυαλό έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει να κάνει με τη βιολογία, είναι ψυχική νόσος η υπερφαγία και η ανορεξία», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Το βρίσκω πολύ γενναίο που μιλάει τόσο ανοιχτά και που μιλάει την ώρα που βρίσκεται μέσα στο πρόβλημα. Συνήθως μας είναι πιο εύκολο να μιλάμε βγαίνοντας από το πρόβλημα. Εμένα με λυγίζει η εικόνα του και ελπίζω να παίρνει τη βοήθεια που χρειάζεται και αξίζει», πρόσθεσε.

«Έφτασα 125-130 κιλά όταν έχασα τη μητέρα μου. Εκείνη τη στιγμή έτρωγα επειδή περνούσα ωραία με αυτό. Μετά από χρόνια το σύνδεσα με αυτό το γεγονός», εξομολογήθηκε από την πλευρά του ο Παύλος Σταματόπουλος.

«Έχει πολλές προεκτάσεις, δεν είναι μόνο η απόλαυση ή η εκτόνωση. Για εμένα είναι προστασία. Όταν νιώθω ότι βάλλομαι παίρνω βάρος για να προστατευτώ. Όταν νιώθω ότι κινδυνεύω, είτε συναισθηματικά, είτε πρακτικά. Αυτό θέλει δουλειά, αν το δεις με τον ψυχολόγο. Ο οργανισμός το κάνει για προστασία, όχι για αυτοκαταστροφή. Απλά είναι καταστροφικός ο τρόπος. Ξέρεις ότι κάνεις καλό στον εαυτό σου, απλά δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

«Εμένα με ενοχλεί το “σταμάτα να τρως”. Α, πώς δεν το σκέφτηκα; Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, θέλει πολλή δουλειά», επισήμανε.

Διαβάστε επίσης:

Κέιτ Μίντλετον: Λαμπερή οικοδέσποινα σε χριστουγεννιάτικη συναυλία στο Αββαείο του Ουέστμινστερ (Photos/Video)

Η Μέγκαν Μαρκλ προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον πατέρα της λίγο μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Η εξομολόγηση του Μπάλντουιν για τα χρόνια μετά τον θάνατο της Χάτσιν: «Τα παιδιά μου μού έσωσαν τη ζωή»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ «φρενάρει» τον Τσίπρα

tsolka_kalyva_antwna
LIFESTYLE

Τσόλκα για Μαρία Αντωνά: «Είναι της μόδας να βγαίνεις χωρίς παντελόνι;» – Η αντίδραση της Καλύβα (Video)

mitsotakis-markopoylo (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μαρκόπουλο: «Οι αγρότες ας έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα και εμείς εδώ είμαστε να τα δούμε» – «Η Ελλάδα σήμερα είναι καλύτερη από το 2019»

tsitsipas-service
ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Καλείται να παραδώσει το δίπλωμά του μέχρι την επόμενη Παρασκευή – Δεν έπεισε την Τροχαία

kairos vroxi 9876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικό Αστεροσκοπείο: Πάνω από 260 χιλιοστά το ύψος βροχής στη Βλυχάδα Αττικής – Στο Νεοχώρι Χαλκιδικής το μεγαλύτερο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aftias_2911_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αρμόδιος επίτροπος σε Γιώργο Αυτιά: Εντός 12 εβδομάδων αποζημιώσεις στο 95% από φυσικές καταστροφές

ftoxeia-1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Eurostat εκθέτει τον κυβερνητικό μύθο για το εισόδημα των Ελλήνων: 28% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, το 27,6 στον κίνδυνο φτώχειας

ford-raptor-eu-04_P703_Wildtrak_Ext_Side_Profile_Dynamic_RGB_01b4-16×9-2160×1215-sog.jpg.renditions.extra-large
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα έκδοση για το διάσημο αγροτικό που καίει 6,2 lt/100km - Πότε έρχεται στην Ελλάδα (photos)

konstantarou-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Μαρία Κωνσταντάρου για Βουγιουκλάκη: «Η Αλίκη ήταν σπουδαία ηθοποιός, ήθελε και έπαιζε τη Barbie» (Video)

evelina-skitsko-new
LIFESTYLE

Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκλονίζει για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Είχα έντονα συμπτώματα που αγνοούσα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.12.2025 13:22
pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ «φρενάρει» τον Τσίπρα

tsolka_kalyva_antwna
LIFESTYLE

Τσόλκα για Μαρία Αντωνά: «Είναι της μόδας να βγαίνεις χωρίς παντελόνι;» – Η αντίδραση της Καλύβα (Video)

mitsotakis-markopoylo (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μαρκόπουλο: «Οι αγρότες ας έρθουν με συγκεκριμένα αιτήματα και εμείς εδώ είμαστε να τα δούμε» – «Η Ελλάδα σήμερα είναι καλύτερη από το 2019»

1 / 3