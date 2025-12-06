Χρηστίδου για τη μάχη με τα κιλά: «Με ενοχλεί το “σταμάτα να τρως”»

Την εξομολόγηση του Αλέξανδρου Κοψιάλη για τη μάχη του με τα κιλά σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Ακούγοντας τον γνωστό influencer, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στους λόγους που κατά καιρούς παίρνει και η ίδια βάρος.

«Ήταν συγκινητικός ο τρόπος που μίλησε. Είναι κάτι που γίνεται στο μυαλό έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει να κάνει με τη βιολογία, είναι ψυχική νόσος η υπερφαγία και η ανορεξία», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Το βρίσκω πολύ γενναίο που μιλάει τόσο ανοιχτά και που μιλάει την ώρα που βρίσκεται μέσα στο πρόβλημα. Συνήθως μας είναι πιο εύκολο να μιλάμε βγαίνοντας από το πρόβλημα. Εμένα με λυγίζει η εικόνα του και ελπίζω να παίρνει τη βοήθεια που χρειάζεται και αξίζει», πρόσθεσε.

«Έφτασα 125-130 κιλά όταν έχασα τη μητέρα μου. Εκείνη τη στιγμή έτρωγα επειδή περνούσα ωραία με αυτό. Μετά από χρόνια το σύνδεσα με αυτό το γεγονός», εξομολογήθηκε από την πλευρά του ο Παύλος Σταματόπουλος.

«Έχει πολλές προεκτάσεις, δεν είναι μόνο η απόλαυση ή η εκτόνωση. Για εμένα είναι προστασία. Όταν νιώθω ότι βάλλομαι παίρνω βάρος για να προστατευτώ. Όταν νιώθω ότι κινδυνεύω, είτε συναισθηματικά, είτε πρακτικά. Αυτό θέλει δουλειά, αν το δεις με τον ψυχολόγο. Ο οργανισμός το κάνει για προστασία, όχι για αυτοκαταστροφή. Απλά είναι καταστροφικός ο τρόπος. Ξέρεις ότι κάνεις καλό στον εαυτό σου, απλά δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

«Εμένα με ενοχλεί το “σταμάτα να τρως”. Α, πώς δεν το σκέφτηκα; Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, θέλει πολλή δουλειά», επισήμανε.

