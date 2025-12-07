search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.12.2025
07.12.2025 09:48

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έρωτα ήταν που παντρεύτηκα» (Video)

07.12.2025 09:48
marantinis

Για την προσωπική του ζωή και για τη σχέση με τους δύο γιους του μίλησε ο Θοδωρής Μαραντίνης στο After Dark του OPEN.

«Ο ένας μου γιος είναι φουλ εφηβεία κι ο άλλος προεφηβεία. Είναι πολύ καλά παιδιά με την έννοια ότι επικοινωνούμε αρκετά. Κάνουν την επανάστασή τους σε τέτοιο πλαίσιο που τους γεμίζει χωρίς να δημιουργούν προβλήματα», ανέφερε αρχικά ο frontmant των Onirama.

«Ο στόχος μου είναι αυτός και νομίζω ότι το έχω καταφέρει στο καλύτερο σημείο να είμαι μαζί τους σε όλες τις στιγμές, παρά τη δυσκολία που έχει η δουλειά μου με τα ωράρια. Έχω βάλει πολύ συγκεκριμένα όρια να είμαι όσο περισσότερο μπορώ μαζί τους σε όλες τους τις στιγμές. Νομίζω ότι δεν ντρέπονται κι οι δύο τους είναι περήφανοι για τους γονείς τους», πρόσθεσε για τα δύο του παιδιά.

Παρά το γεγονός ότι αρνήθηκε να απαντήσει ευθέως για το διαζύγιο με τη Σίσσυ Χρηστίδου, ο τραγουδιστής ανέφερε: «Κάτι που θα έκανα αν γυρνούσα προς τα πίσω είναι η προσωπική μου ζωή να μείνει προσωπική. Αυτό θα έκανα σε όλους του τομείς και σε όλες τις φάσεις που η προσωπική μου ζωή βγήκε προς τα έξω. Θα προσπαθούσα με κάθε δυνατό τρόπο και με οριοθέτηση να μείνει προσωπική και όχι δημόσια – τηλεοπτική. Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έναν έρωτα ήταν που παντρεύτηκα. Σκεφτόμουν δεν θα παντρευτώ ποτέ. Και γι’ αυτό δεν θα ξαναπαντρευτώ ποτέ. […] Την πρώτη φορά που βγήκα ραντεβού με θαυμάστρια κατέληξε σε γάμο, τη δεύτερη σε μακροχρόνια σχέση, τα άλλα δεν μπορώ να τα πω».

«Έχω επιλέξει πλέον οτιδήποτε προσωπικό να μένει στον βαθμό που είναι προσωπικό. Είναι καλό για εμένα, έχω μεγάλα παιδιά, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό, περνά μέσα από το πρίσμα και το πώς θα το λάβουν. Σε αυτή τη φάση που είμαι, είναι σημαντικό να παρουσιάζομαι με τη δουλειά μου και όχι με κάτι άλλο», επισήμανε ο Θοδωρής Μαραντίνης.

1 / 3