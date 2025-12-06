Τσόλκα για Μαρία Αντωνά: «Είναι της μόδας να βγαίνεις χωρίς παντελόνι;» – Η αντίδραση της Καλύβα (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με σκωπτικό τρόπο σχολίασε η Αλεξάνδρα Τσόλκα την ενδυματολογική επιλογή της Μαρίας Αντωνά στο μαγαζί όπου εμφανίζεται ο Νίκος Οικονομόπουλος.
«Να συμπληρώσω εγώ κάτι σε αυτό; Είμαι “παλιά”, σωστά; Αλλά παρ’ όλα αυτά, αυτό το να πηγαίνεις χωρίς παντελόνι είναι της μόδας; Δηλαδή βγαίνουμε έξω έτσι;», ρώτησε η δημοσιογράφος, με την Άρια Καλύβα να απαντά: «Η Μαρία Αντωνά έχει ένα υπέροχο σώμα, είναι ένα νέο κορίτσι και φαίνεται πολύ ωραίο».
«Είναι της μόδας να βγαίνεις χωρίς παντελόνι; Με ένα ωραίο μπικίνι;», επανήλθε η Αλεξάνδρα Τσόλκα με τη Μαρία Καλύβα να απαντά: «Βρε συ, Αλεξάνδρα μου, η Μαρία Αντωνά το έβαλε, δεν το έβαλε η Adele. Είναι της μόδας και η Μαρία είναι ένα πολύ όμορφο και μοντέρνο κορίτσι».
