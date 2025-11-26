search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 14:18
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 11:46

Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη: «Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» (Video)

26.11.2025 11:46
bisbikis-new

Στο πλατό της εκπομπής των Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλου φιλοξενήθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης, μια μέρα μετά την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα» στην οποία συμπρωταγωνιστεί με την Κλέλια Ρένεση και την Μπέτυ Αρβανίτη.

«Νόμιζα ότι φοβάμαι τον θάνατο, δεν ήθελα να πεθάνω. Όταν ήρθα κοντά κατάλαβα ότι δεν φοβάμαι» παραδέχτηκε, επισημαίνοντας ότι αν δεν ήταν δίπλα του η Δέσποινα Βανδή να τον πάει με το ζόρι -όπως είπε, στο νοσοκομείο εκείνη τη μέρα που νόμιζε ότι υπέφερε από μία απλή ψύξη, αυτή τη στιγμή μπορεί να μην ήταν στη ζωή.

«Έχω μια μικρή αυτοκαταστροφή»

«Σίγουρα δεν είμαι ένα καλό παράδειγμα» είπε στη συνέχεια, αποκαλύπτοντας ότι δεν έκοψε το κάπνισμα μετά το έμφραγμα που υπέστη και που παραλίγο να του στοιχήσει τη ζωή.

«Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά, τελείωσε» είπε, στη συνέχεια, ερωτηθείς για το πολυσυζητημένο περιστατικό στη Φιλοθέη που τον οδήγησε στις δικαστικές αίθουσες.

Κατηγόρησε δε, τα Μέσα, υποστηρίζοντας πως δεν ενδιαφέρθηκαν για την αποκατάσταση της αλήθειας μετά τον σάλο που προκλήθηκε εκείνες τις μέρες. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι δεν τον αφορά τι λέγεται γενικότερα, καθώς τον ενδιαφέρει η γνώμη μόνο των δικών του ανθρώπων.

«Από πολύ μικρή ηλικία ήμουν ένα δαχτυλοδεικτούμενο παιδί στο Λουτράκι» είπε, επισημαίνοντας ότι αυτό τον έχει θωρακίσει, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή του αναφορικά με τα υπονοούμενα που άφησαν για τη σχέση του με την καλή του φίλη Δανάη Παππά.

«Μακάρι να μην με έπαιζαν ποτέ τα Πρωινά, δεν θέλω να ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή» κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Μαίρη Χατζηπαύλου: Ξεσπά η εκπρόσωπος της Ελλάδας στα Miss Universe – «Δέχτηκα κύμα μίσους και εμπάθειας» (Video)

Madwalk 2025: Πώς η Ρία Ελληνίδου πήρε τη θέση της Δήμητρας Ματσούκα (Video)

Γιώργος Γιαννιάς: «Θα ήθελα η γυναίκα να μη δουλεύει, να είναι στο σπίτι με τα παιδιά» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
provata_1907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινή 10 ως 18 μήνες με αναστολή στους 14 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις

vinylio_antenna
MEDIA

ΑΝΤ1: Ντεμπούτο για τη σεζόν κάνει το «VINYΛΙΟ» σήμερα (26/11)

nikos_marantzidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαραντζίδης: Προάγγελος νέου κόμματος το βιβλίο Τσίπρα – Δεν υπάρχει σενάριο συνομοσπονδίας, ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς έχει κλείσει

fotini-pipili–new
MEDIA

Φωτεινή Πιπιλή για τους «haters» στα social media – «Απαντώ, τους στέλνω αδιάβαστους και μετά τους μπλοκάρω» (Video)

karanikas_tsipras_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Απασφάλισε» ο Καρανίκας κατά Τσίπρα: «Είχαμε ένα τσούρμο καλοπροαίρετων ανθρώπων, που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποιοι συνταξιούχοι θα πληρωθούν το απόγευμα (video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 14:18
provata_1907_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινή 10 ως 18 μήνες με αναστολή στους 14 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις

vinylio_antenna
MEDIA

ΑΝΤ1: Ντεμπούτο για τη σεζόν κάνει το «VINYΛΙΟ» σήμερα (26/11)

nikos_marantzidis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαραντζίδης: Προάγγελος νέου κόμματος το βιβλίο Τσίπρα – Δεν υπάρχει σενάριο συνομοσπονδίας, ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς έχει κλείσει

1 / 3