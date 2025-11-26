Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη: «Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά» (Video)

Στο πλατό της εκπομπής των Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλου φιλοξενήθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης, μια μέρα μετά την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα» στην οποία συμπρωταγωνιστεί με την Κλέλια Ρένεση και την Μπέτυ Αρβανίτη.

«Νόμιζα ότι φοβάμαι τον θάνατο, δεν ήθελα να πεθάνω. Όταν ήρθα κοντά κατάλαβα ότι δεν φοβάμαι» παραδέχτηκε, επισημαίνοντας ότι αν δεν ήταν δίπλα του η Δέσποινα Βανδή να τον πάει με το ζόρι -όπως είπε, στο νοσοκομείο εκείνη τη μέρα που νόμιζε ότι υπέφερε από μία απλή ψύξη, αυτή τη στιγμή μπορεί να μην ήταν στη ζωή.

«Έχω μια μικρή αυτοκαταστροφή»

«Σίγουρα δεν είμαι ένα καλό παράδειγμα» είπε στη συνέχεια, αποκαλύπτοντας ότι δεν έκοψε το κάπνισμα μετά το έμφραγμα που υπέστη και που παραλίγο να του στοιχήσει τη ζωή.

«Έκανα ένα λάθος και το πλήρωσα ακριβά, τελείωσε» είπε, στη συνέχεια, ερωτηθείς για το πολυσυζητημένο περιστατικό στη Φιλοθέη που τον οδήγησε στις δικαστικές αίθουσες.

Κατηγόρησε δε, τα Μέσα, υποστηρίζοντας πως δεν ενδιαφέρθηκαν για την αποκατάσταση της αλήθειας μετά τον σάλο που προκλήθηκε εκείνες τις μέρες. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι δεν τον αφορά τι λέγεται γενικότερα, καθώς τον ενδιαφέρει η γνώμη μόνο των δικών του ανθρώπων.

«Από πολύ μικρή ηλικία ήμουν ένα δαχτυλοδεικτούμενο παιδί στο Λουτράκι» είπε, επισημαίνοντας ότι αυτό τον έχει θωρακίσει, ενώ δεν έκρυψε την ενόχλησή του αναφορικά με τα υπονοούμενα που άφησαν για τη σχέση του με την καλή του φίλη Δανάη Παππά.

«Μακάρι να μην με έπαιζαν ποτέ τα Πρωινά, δεν θέλω να ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή» κατέληξε.

