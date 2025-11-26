search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 11:40
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 10:33

Madwalk 2025: Πώς η Ρία Ελληνίδου πήρε τη θέση της Δήμητρας Ματσούκα (Video)

26.11.2025 10:33
ellinidou-matsouka-new

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Three Cents έχει, ήδη, ξεκινήσει! Η μοναδική συνύπαρξη μόδας και μουσικής στην Ελλάδα, το πιο φαντασμαγορικό fashion & music project της χρονιάς επιστρέφει σήμερα (26/11) στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do και υπόσχεται ένα υπερθέαμα γεμάτο λάμψη, ρυθμό και δημιουργικότητα.

Στη σκηνή του μεγαλύτερου fashion and music project της χώρας οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγαπημένους super stars σε ένα εντυπωσιακό catwalk δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, ενώ το σόου θα προβληθεί στη μικρή οθόνη στις 13 Δεκεμβρίου μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Σχολιάζοντας το γεγονός, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή της ένα άγνωστο παρασκήνιο του project, με πρωταγωνίστριες τη Δήμητρα Ματσούκα και τη Ρία Ελληνίδου.

Όπως είπε, η γνωστή ηθοποιός επρόκειτο να κάνει μία εμφάνιση στο show, ωστόσο, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να το καταφέρει χρονικά, καθώς την ίδια ημέρα έχει υποχρεώσεις στο θέατρο. Έτσι, τη θέση της πήρε η Ρία Ελληνίδου, την οποία πρότεινε, μάλιστα, η ίδια.

«Σήμερα έχουμε το Madwalk και καταλαβαίνετε ότι έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο τίτλος έχει δύο πρωταγωνίστριες σε διαφορετικούς χώρους. Η μία είναι η Δήμητρα Ματσούκα, πολύ αγαπημένη, πολύ όμορφη. Τις τελευταίες μέρες πρωταγωνίστησε και λόγω έτσι του συμβάντος με την αστυνομία και το αυτοκίνητο και η άλλη είναι η Ρία Ελληνίδου. Θα μου πεις τώρα, ποια ταύτιση, άλλο η υποκριτική, άλλο το τραγούδι. Και οι δύο όμως είναι όμορφες και εκρηκτικές» είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή και πρόσθεσε:

«Πριν από περίπου 1,5 μήνα, οι άνθρωποι του Mad προσέγγισαν τη Δήμητρα Ματσούκα και της πρότειναν να ανέβει στη σκηνή να τραγουδήσει. Γιατί ξέρουν ότι πέρα από πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση, έχει και μια πολύ ωραία φωνή. Εκείνη ήταν ιδιαιτέρως διστακτική, γιατί της αρέσει να εκτίθεται με συγκεκριμένο τρόπο. Ωστόσο, πήρε τις εγγυήσεις που ήθελε και τελικά είπε το ναι. Μάλιστα οι συζητήσεις προχώρησαν πάρα πολύ. Μπήκε στο στούντιο, ηχογράφησε το τραγούδι, συγκεκριμένα το “Δεν έχω χρόνο” του Μιχάλη Χατζηγιάννη σε μία πολύ ωραία διασκευή. Όλοι εντυπωσιάστηκαν από το αποτέλεσμα. Συζητήσεις επί συζητήσεων, ηχογραφήσεις κτλ και όλα ήταν έτοιμα, με τη Δήμητρα Ματσούκα να αναμένεται σήμερα να ανέβει στη σκηνή του Madwalk και να εντυπωσιάσει τα πλήθη. Πριν από περίπου 10 μέρες όμως, σε μία κουβέντα πάνω, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε χρονικά να υποστηριχθεί αυτή η εμφάνιση, γιατί είχε το θέατρο. Η Δήμητρα πίστευε και ήλπιζε ότι θα μπορούσε η εμφάνισή της θα μπορούσαν να βγουν λίγο πιο μετά την παράσταση. Της εξήγησαν όμως οι άνθρωποι του Mad ότι υπάρχει σκαλέτα. Δημιουργείται αυτή η κόμπλα με την παράσταση. Λέει, “παιδιά, δεν γίνεται να το προσπεράσουμε”. Οι άνθρωποι του Mad λένε, “δεν γίνεται τώρα τελευταία στιγμή να έχουμε αυτό το θέμα και αυτή την αγωνία και αν θα τα καταφέρει και αν έχει κίνηση”, γιατί το θέατρο, σας θυμίζω ότι είναι και στο Κολωνάκι. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι και δίπλα. Κάποια στιγμή λοιπόν, η ίδια η Δήμητρα Ματσούκα, μιλώντας έτσι με ανθρώπους του Mad δίνει μια ιδέα και λέει, λίγο πριν τελικά δουν ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν. Πάντως λέει, “επειδή πήρα έμπνευση για το πώς θα το πω, έχω δει ότι αυτό το διασκευάζει πολύ ωραία στη σκηνή, μια τραγουδίστρια που είναι και κούκλα και πολύ όμορφη, η Ρία Ελληνίδου. Το προτείνουν στη Ρία Ελληνίδου και σήμερα αυτή τη διασκευή που ούτως ή άλλως την κάνει, θα την πει η Ρία Ελληνίδου».

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Γιαννιάς: «Θα ήθελα η γυναίκα να μη δουλεύει, να είναι στο σπίτι με τα παιδιά» (Video)

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Πιστεύω στον Θεό, δεν έχω ανάγκη να δω θαύματα για να πιστέψω» (Videos)

Η σύζυγος του Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον, Τζόαν, πέθανε σε ηλικία 80 ετών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xeirovomvida myanmar – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Ένας νεκρός στρατιώτης – Ακρωτηριάστηκε δεύτερος από αμυντική χειροβομβίδα

ELEFTHERSO TYPOS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το δημογραφικό: «Πολιτική μας απόφαση είναι η στήριξη των οικογενειών»

antonaros34
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχει και ο Αντώναρος έτοιμο βιβλίο, αλλά… «δεν θέλω να προκαλέσω (για την ώρα) εγκεφαλικά»

PASOK_HSAP
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: Εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά – Έκτακτη στάση εργασίας από τις 12 ως τις 18:00

THAILAND_plimmires1
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Στους 33 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Εικόνες βιβλικής καταστροφής (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 11:34
xeirovomvida myanmar – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Ένας νεκρός στρατιώτης – Ακρωτηριάστηκε δεύτερος από αμυντική χειροβομβίδα

ELEFTHERSO TYPOS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το δημογραφικό: «Πολιτική μας απόφαση είναι η στήριξη των οικογενειών»

antonaros34
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχει και ο Αντώναρος έτοιμο βιβλίο, αλλά… «δεν θέλω να προκαλέσω (για την ώρα) εγκεφαλικά»

1 / 3