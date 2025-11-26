Madwalk 2025: Πώς η Ρία Ελληνίδου πήρε τη θέση της Δήμητρας Ματσούκα (Video)

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2025 by Three Cents έχει, ήδη, ξεκινήσει! Η μοναδική συνύπαρξη μόδας και μουσικής στην Ελλάδα, το πιο φαντασμαγορικό fashion & music project της χρονιάς επιστρέφει σήμερα (26/11) στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do και υπόσχεται ένα υπερθέαμα γεμάτο λάμψη, ρυθμό και δημιουργικότητα.

Στη σκηνή του μεγαλύτερου fashion and music project της χώρας οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγαπημένους super stars σε ένα εντυπωσιακό catwalk δίπλα σε κορυφαίους Έλληνες σχεδιαστές και fashion brands, ενώ το σόου θα προβληθεί στη μικρή οθόνη στις 13 Δεκεμβρίου μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Σχολιάζοντας το γεγονός, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή της ένα άγνωστο παρασκήνιο του project, με πρωταγωνίστριες τη Δήμητρα Ματσούκα και τη Ρία Ελληνίδου.

Όπως είπε, η γνωστή ηθοποιός επρόκειτο να κάνει μία εμφάνιση στο show, ωστόσο, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να το καταφέρει χρονικά, καθώς την ίδια ημέρα έχει υποχρεώσεις στο θέατρο. Έτσι, τη θέση της πήρε η Ρία Ελληνίδου, την οποία πρότεινε, μάλιστα, η ίδια.

«Σήμερα έχουμε το Madwalk και καταλαβαίνετε ότι έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο τίτλος έχει δύο πρωταγωνίστριες σε διαφορετικούς χώρους. Η μία είναι η Δήμητρα Ματσούκα, πολύ αγαπημένη, πολύ όμορφη. Τις τελευταίες μέρες πρωταγωνίστησε και λόγω έτσι του συμβάντος με την αστυνομία και το αυτοκίνητο και η άλλη είναι η Ρία Ελληνίδου. Θα μου πεις τώρα, ποια ταύτιση, άλλο η υποκριτική, άλλο το τραγούδι. Και οι δύο όμως είναι όμορφες και εκρηκτικές» είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή και πρόσθεσε:

«Πριν από περίπου 1,5 μήνα, οι άνθρωποι του Mad προσέγγισαν τη Δήμητρα Ματσούκα και της πρότειναν να ανέβει στη σκηνή να τραγουδήσει. Γιατί ξέρουν ότι πέρα από πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση, έχει και μια πολύ ωραία φωνή. Εκείνη ήταν ιδιαιτέρως διστακτική, γιατί της αρέσει να εκτίθεται με συγκεκριμένο τρόπο. Ωστόσο, πήρε τις εγγυήσεις που ήθελε και τελικά είπε το ναι. Μάλιστα οι συζητήσεις προχώρησαν πάρα πολύ. Μπήκε στο στούντιο, ηχογράφησε το τραγούδι, συγκεκριμένα το “Δεν έχω χρόνο” του Μιχάλη Χατζηγιάννη σε μία πολύ ωραία διασκευή. Όλοι εντυπωσιάστηκαν από το αποτέλεσμα. Συζητήσεις επί συζητήσεων, ηχογραφήσεις κτλ και όλα ήταν έτοιμα, με τη Δήμητρα Ματσούκα να αναμένεται σήμερα να ανέβει στη σκηνή του Madwalk και να εντυπωσιάσει τα πλήθη. Πριν από περίπου 10 μέρες όμως, σε μία κουβέντα πάνω, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε χρονικά να υποστηριχθεί αυτή η εμφάνιση, γιατί είχε το θέατρο. Η Δήμητρα πίστευε και ήλπιζε ότι θα μπορούσε η εμφάνισή της θα μπορούσαν να βγουν λίγο πιο μετά την παράσταση. Της εξήγησαν όμως οι άνθρωποι του Mad ότι υπάρχει σκαλέτα. Δημιουργείται αυτή η κόμπλα με την παράσταση. Λέει, “παιδιά, δεν γίνεται να το προσπεράσουμε”. Οι άνθρωποι του Mad λένε, “δεν γίνεται τώρα τελευταία στιγμή να έχουμε αυτό το θέμα και αυτή την αγωνία και αν θα τα καταφέρει και αν έχει κίνηση”, γιατί το θέατρο, σας θυμίζω ότι είναι και στο Κολωνάκι. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι και δίπλα. Κάποια στιγμή λοιπόν, η ίδια η Δήμητρα Ματσούκα, μιλώντας έτσι με ανθρώπους του Mad δίνει μια ιδέα και λέει, λίγο πριν τελικά δουν ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν. Πάντως λέει, “επειδή πήρα έμπνευση για το πώς θα το πω, έχω δει ότι αυτό το διασκευάζει πολύ ωραία στη σκηνή, μια τραγουδίστρια που είναι και κούκλα και πολύ όμορφη, η Ρία Ελληνίδου. Το προτείνουν στη Ρία Ελληνίδου και σήμερα αυτή τη διασκευή που ούτως ή άλλως την κάνει, θα την πει η Ρία Ελληνίδου».

