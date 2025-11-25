Η σύζυγος του Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον, Τζόαν, πέθανε σε ηλικία 80 ετών

Η σύζυγος του Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον, Τζόαν Τέμπλεμαν, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Ο Βρετανός επιχειρηματίας, 75 ετών, ανακοίνωσε τον θάνατο της συζύγου του την Τρίτη μέσω Instagram.

«Με ραγισμένη καρδιά ανακοινώνω ότι η Τζόαν, η σύζυγός μου και σύντροφός μου για 50 χρόνια, απεβίωσε», ξεκίνησε την δήλωσή του ο Μπράνσον.

«Ήταν η πιο υπέροχη μαμά και γιαγιά που θα μπορούσαν ποτέ να επιθυμήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας», συνέχισε ο ιδρυτής του Virgin Group. «Ήταν η καλύτερή μου φίλη, ο βράχος μου, το φως που με καθοδηγούσε, ο κόσμος μου».

Ο Μπράνσον κατέληξε: «Σε αγαπώ για πάντα, Τζόαν x».

Δεν αποκάλυψε την αιτία θανάτου της συζύγου του.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989 και απέκτησε τρία παιδιά: τη Χόλι, τον Σαμ και την αείμνηστη Κλερ Σάρα, η οποία πέθανε σε ηλικία τεσσάρων ημερών το 1979.

Ο Μπράνσον γνώρισε την αείμνηστη σύζυγό του στο κατάστημά του με την Virgin Records.

Σε μια ανάρτηση στο ιστολόγιό του το 2020 για τα 44 χρόνια από τη γνωριμία τους, ο Μπράνσον είπε ότι «ερωτεύτηκε την Τζόαν σχεδόν από τη στιγμή που την είδα».

«Η Τζόαν είναι μια προσγειωμένη Σκωτσέζα κυρία και γρήγορα συνειδητοποίησα ότι δεν θα εντυπωσιαζόταν από τις συνηθισμένες μου γελοιότητες», έγραψε.

Ο Μπράνσον πρόσθεσε: «Πέρα από τους τίτλους ρεκόρ, οφείλω πολλά στην Τζόαν. Είναι η σύζυγός μου εδώ και 31 χρόνια, σύντροφος εδώ και 45 χρόνια, η μητέρα των δύο υπέροχων παιδιών μας και ο ακλόνητος βράχος μου. Η Τζόαν ήταν πάντα μια σταθερή πηγή σοφίας και έπαιξε σημαντικό ρόλο σε μερικές από τις καλύτερες αποφάσεις μου στη ζωή».

Δύο χρόνια αφότου γνωρίστηκαν, ο Μπράνσον αγόρασε το Νέκερ Άιλαντ στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους για την Τέμπλεμαν. Παντρεύτηκαν εκεί 11 χρόνια αργότερα.

Όπως και οι γονείς τους, η Χόλι και ο Σαμ τέλεσαν τους αντίστοιχους γάμους τους στο Νέκερ Άιλαντ. Η Χόλι παντρεύτηκε τον Φρέντι Άντριους τον Δεκέμβριο του 2011, ενώ ο Σαμ παντρεύτηκε την Ιζαμπέλα Άνστρουθερ-Γκοφ-Κάλθορπ τον Μάρτιο του 2013.

Σε μια ανάρτηση στο ιστολόγιό του το 2016, ο Μπράνσον περιέγραψε τη σύζυγό του ως «ένα πολύ ιδιωτικό άτομο».

«Και πάνω από τέσσερις δεκαετίες που είμαστε μαζί, παρέμεινε έτσι», δήλωσε. «Ήταν πάντα πρόθυμη να αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας».

Το 2019, ο Μπράνσον μοιράστηκε τις συμβουλές του για έναν ευτυχισμένο γάμο σε μια συνέντευξη στο Page Six.

«Νομίζω ότι πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτό», είπε. «Νομίζω ότι αν απλώς κάθεσαι και περιμένεις να συμβεί, δεν πρόκειται απαραίτητα να συμβεί. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι πρόθυμος να κυνηγήσεις κάποιον διακριτικά αν ενδιαφέρεσαι πραγματικά».

Πριν από την Τέμπλμαν, ο Μπράνσον ήταν παντρεμένος με την Κρίστεν Τομάσι από το 1972 έως το 1979. Δεν απέκτησαν μαζί παιδιά.

Διαβάστε επίσης:

Δεκάλεπτο χειροκρότημα στον Έρικ Ντέιν για τον ρόλο του ως ασθενής με ALS στο Brilliant Minds

Γάμος απίστευτης χλιδής στην Ινδία, με κόστος 6,7 εκατ. δολάρια – Σε παλάτι, τραγούδησε η Τζένιφερ Λόπεζ, καλεσμένος ο γιος Τραμπ (Photos/Video)

Με το βραβείο «Τσάπλιν» 2026 θα τιμηθεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ για το σύνολο της καριέρας του