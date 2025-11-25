search
ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 19:47
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.11.2025 18:43

Με το βραβείο «Τσάπλιν» 2026 θα τιμηθεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ για το σύνολο της καριέρας του

25.11.2025 18:43
george clooney 55- new

Με το κινηματογραφικό βραβείο του Κέντρου Λίνκολν της Νέας Υόρκης θα τιμηθεί για το σύνολο της καριέρας του, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός, Τζορτζ Κλούνεϊ.

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Πέδρο Αλμοδόβαρ ο Κλούνεϊ θα παραλάβει το 51ο βραβείο «Τσάπλιν», τη Δευτέρα, 27 Απριλίου 2026. Η τελετή απονομής θα φιλοξενηθεί στη φημισμένη αίθουσα Alice Tully Hall στο Κέντρο Λίνκολν, στο Μανχάταν.

Όπως αναφέρει το IndieWire, ο Κλούνεϊ δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι ένας πολυτάλαντος καλλιτέχνης που έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, ενώ έχει επίσης σκηνοθετήσει και κάνει την παραγωγή σε πολλά από αυτά τα έργα. Το 2013 έλαβε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας ως παραγωγός του «Argo», μέσω της εταιρείας του, Smokehouse Pictures, την οποία διευθύνει μαζί με τον Γκραντ Χέσλοβ, ενώ το 2006 είχε αποσπάσει το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στο πολιτικό θρίλερ «Syriana».

Στη νέα του ταινία με τίτλο «Jay Kelly», υποδύεται έναν σταρ του κινηματογράφου που ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας έχοντας για συνοδοιπόρο του, τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του Ron (‘Ανταμ Σάντλερ). Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νόα Μπάουμπαχ, ο οποίος συνέγραψε το σενάριο μαζί με την Έμιλι Μόρτιμερ.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Λόρα Ντερν, Μπίλι Κράνταπ, Πάτρικ Γουίλσον και Ράιλι Κίου, μεταξύ άλλων. Το φιλμ αναμένεται να είναι διαθέσιμο στο Netflix από τις 5 Δεκεμβρίου.

«Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ενσαρκώνει ένα σπάνιο μείγμα καλλιτεχνίας, γενναιοδωρίας, χιούμορ και ακεραιότητας. Το αδιαμφισβήτητο χάρισμά του στην οθόνη συνδυάζεται με το ταλέντο που φέρνει πίσω από την κάμερα ως σκηνοθέτης και παραγωγός, χρησιμοποιώντας σταθερά την επιρροή του για να υποστηρίζει αναδυόμενα ταλέντα και να ρίχνει φως σε επείγοντα ανθρωπιστικά ζητήματα σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του FLC, Νταν Στερν (Dan Stern). «Είμαστε περήφανοι που απονέμουμε στον Τζορτζ το 51ο βραβείο «Τσάπλιν», τοποθετώντας τον ανάμεσα στις κινηματογραφικές προσωπικότητες που έχουν λάβει αυτή την τιμή τον τελευταίο μισό αιώνα», πρόσθεσε.

Το βραβείο έχει λάβει το όνομα του Τσάρλι Τσάπλιν o oποίος τιμήθηκε πρώτος το 1972. Μεταξύ των προηγούμενων νικητών συγκαταλέγονται οι Βιόλα Ντέιβις, Κέιτ Μπλάνσετ, Σπάικ Λι, Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Γκρέγκορι Πεκ.

Διαβάστε επίσης:

Την φυλάκιση της influencer Κιάρα Φεράνι ζητά ο εισαγγελέας – Κατηγορείται για παραπλάνηση του κοινού και απάτη

Ξανά στο νοσοκομείο η Μπριζίτ Μπαρντό

Κιμ Καρντάσιαν: Θύελλα αντιδράσεων για την εμφάνισή της με τσάντα από δέρμα ελέφαντα (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eric-dane-new
LIFESTYLE

Δεκάλεπτο χειροκρότημα στον Έρικ Ντέιν για τον ρόλο του ως ασθενής με ALS στο Brilliant Minds

gamos-india-eksot
LIFESTYLE

Γάμος απίστευτης χλιδής στην Ινδία, με κόστος 6,7 εκατ. δολάρια – Σε παλάτι, τραγούδησε η Τζένιφερ Λόπεζ, καλεσμένος ο γιος Τραμπ (Photos/Video)

brain
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ο εγκέφαλος έχει πέντε «εποχές», λένε οι επιστήμονες – με την «λειτουργία ενηλίκων» να μην ξεκινά πριν από τα 30

gaza 1
ΚΟΣΜΟΣ

«Δες, όλα είναι μούσκεμα»: Οι πρώτες βροχές στη Γάζα κατέστρεψαν τις σκηνές των Παλαιστινίων (Photos)

ETHNOFROURA-LOS-ANGELES-1
ΚΟΣΜΟΣ

Καλούνται σε ανάκριση από το FBI Δημοκρατικοί που ζήτησαν από τις ένοπλες δυνάμεις να μην υπακούσουν σε «παράνομες εντολές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis_antetokounmpo_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έξαλλος ο Αντετοκούνμπο με την εκπομπή του Λιάγκα για τον Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές;» (Video)

nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

karvelas-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Παίζει πιάνο και τραγουδά με τον τριών ετών γιο του (Video)

DSC_6364-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το No1 premium οικογενειακό που έχει σαρώσει σε πωλήσεις στην Ελλάδα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 25.11.2025 19:47
eric-dane-new
LIFESTYLE

Δεκάλεπτο χειροκρότημα στον Έρικ Ντέιν για τον ρόλο του ως ασθενής με ALS στο Brilliant Minds

gamos-india-eksot
LIFESTYLE

Γάμος απίστευτης χλιδής στην Ινδία, με κόστος 6,7 εκατ. δολάρια – Σε παλάτι, τραγούδησε η Τζένιφερ Λόπεζ, καλεσμένος ο γιος Τραμπ (Photos/Video)

brain
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ο εγκέφαλος έχει πέντε «εποχές», λένε οι επιστήμονες – με την «λειτουργία ενηλίκων» να μην ξεκινά πριν από τα 30

1 / 3