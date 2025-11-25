Την φυλάκιση της influencer Κιάρα Φεράνι ζητά ο εισαγγελέας – Κατηγορείται για παραπλάνηση του κοινού και απάτη

Η σταρ του Instagram και επιχειρηματίας δικάζεται από τον Σεπτέμβριο για απάτη με βαρύτατες κατηγορίες σχετικά με την προώθηση ενός κέικ pandoro – μιας χριστουγεννιάτικης λιχουδιάς παρόμοιας με το panettone – και πασχαλινών αυγών, τα οποία υποτίθεται ότι συγκεντρώνουν χρήματα για φιλανθρωπικούς ή κοινωνικούς σκοπούς.

Η 38χρονη, η οποία ζει στο Μιλάνο, δήλωσε στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της ακρόασης κεκλεισμένων των θυρών την Τρίτη ότι αρνήθηκε τις κατηγορίες και ότι ενεργούσε πάντα «καλή τη πίστει», δήλωσε ο δικηγόρος της, Τζουζέπε Ιανακόνε.

Αποχωρώντας από τη δικαστική αίθουσα, η Φεράνι είπε σε ένα πλήθος δημοσιογράφων ότι ένιωθε «σίγουρη… Δεν μπορώ να πω περισσότερα».

Η ετυμηγορία αναμένεται τον Ιανουάριο.

Η διακεκριμένη απάτη τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από ένα έως πέντε έτη.

Ωστόσο, η Φεράνι επέλεξε μια ταχεία δίκη, η οποία μειώνει την ποινή των κατηγορουμένων – που σημαίνει ότι δεν μπορεί να λάβει περισσότερο από τη μέγιστη ποινή των δύο ετών και τριών μηνών, σύμφωνα με μια πηγή κοντά στην ομάδα της.

Στην Ιταλία, όσοι καταδικάζονται σε φυλάκιση μικρότερη των δύο ετών σπάνια εκτίουν ποινή φυλάκισης.

Πρωτοπόρος

Η Φεράνι ξεκίνησε με ένα blog μόδας, το The Blonde Salad, το 2009, και το 2017 το περιοδικό Forbes την ονόμασε κορυφαία fashion influencer.

Καταγράφοντας τον λαμπερό τρόπο ζωής της και κερδίζοντας χρήματα με την προώθηση εμπορικών σημάτων υψηλής ποιότητας, μετέτρεψε το ιστολόγιο σε μια επικερδή επιχείρηση και στη συνέχεια το χρησιμοποίησε ως εφαλτήριο για να λανσάρει τη δική της ομώνυμη ετικέτα με καταστήματα σε όλο τον κόσμο.

Η πρωτοποριακή της ιστορία έγινε μάλιστα παράδειγμα του Harvard Business School για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η φήμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αλλά οι κατηγορίες για απάτη έχουν πλήξει τη φήμη της και την καριέρα της.

Έξω από το δικαστήριο για ακρόαση νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Φεράνι παραδέχτηκε στους δημοσιογράφους ότι ήταν μια «δύσκολη φάση της ζωής μου».

Οι ισχυρισμοί σχετίζονται εν μέρει με την υποστήριξη της Φεράνι το 2022 για μια τούρτα pandoro, η οποία φέρεται να είχε ως στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για παιδιά που νοσηλεύονταν σε νοσοκομείο του Τορίνο.

Τον Δεκέμβριο του 2023, η ιταλική εποπτική αρχή επικοινωνιών (AGCOM) επέβαλε πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ σε δύο από τις εταιρείες της Φεράνι για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές για την προωθητική ενέργεια «Pandoro Pink Christmas» – περίπου το ίδιο ποσό που είχε κερδίσει από τη συμφωνία.

Οι αγοραστές πίστευαν ότι η αγορά της ειδικής έκδοσης που έφτιαξε η Balocco θα ωφελούσε το νοσοκομείο, αλλά αυτό έλαβε μόνο μία δωρεά 50.000 ευρώ από την εταιρεία.

Στην εταιρεία επιβλήθηκε ταυτόχρονα πρόστιμο 420.000 ευρώ.

Η AGCOM διερεύνησε επίσης τα πασχαλινά αυγά με την επωνυμία Φεράνι από το 2021 και το 2022, τα οποία συνδέονται με μια πρωτοβουλία κοινωνικής επιχείρησης.

Η Φεράνι και ο σύζυγός της, ο ράπερ και μουσικός παραγωγός Φεντέζ, οι οποίοι ήταν ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια διασημοτήτων της Ιταλίας, χώρισαν το 2024.

