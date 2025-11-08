search
08.11.2025 14:49

«Jay Kelly»: Στον Άνταμ Σάντλερ το Βραβείο του Προέδρου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς

08.11.2025 14:49
adam_sandler

Ο Άνταμ Σάντλερ θα λάβει το Βραβείο του Προέδρου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παλμ Σπρινγκς για το 2026 για τη «βαθιά συγκινητική» ερμηνεία του στην ταινία «Jay Kelly» του Netflix με πρωταγωνιστή τον Τζορτζ Κλούνεϊ.

«Ο Άνταμ Σάντλερ προσφέρει μια βαθιά συγκινητική και την καλύτερη ερμηνεία στην καριέρα του ως Τζέι Κέλι», δήλωσε ο Πρόεδρος του Φεστιβάλ, Νατσάταρ Σινγκ Τσάντι. «Είναι μια ερμηνεία που υπογραμμίζει τη θέση του ως ενός από τους πιο ευέλικτους και σημαντικούς ηθοποιούς της γενιάς του. Είμαστε περήφανοι που τιμάμε τον Άνταμ – ένα μοναδικό ταλέντο το έργο του οποίου συνεχίζει να εκπλήσσει και να εμπνέει – με το φετινό Βραβείο Προέδρου».

Το Φεστιβάλ θα διεξαχθεί από τις 2 έως τις 11 Ιανουαρίου στην πόλη ανατολικά του Λος Άντζελες και τα βραβεία κινηματογράφου θα απονεμηθούν στις 3 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Παλμ Σπρινγκς.

Για πρώτη φορά το βραβείο Διεθνούς Αστέρα σε συνολικό καστ ταινίας

Το καστ της επιτυχίας του Γιοακίμ Τρίερ στις Κάννες, «Sentimental Value», θα λάβει το Βραβείο Διεθνούς Αστέρα. Είναι η πρώτη φορά που το βραβείο θα απονεμηθεί σε συνολικό καστ ταινίας. Οι Ρενάτε Ρέινσβε, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λιλέα και Ελ Φάνινγκ θα τιμηθούν στις 3 Ιανουαρίου κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Κινηματογραφικών Βραβείων του Φεστιβάλ.

«Η εξαιρετική ομάδα ενσαρκώνει το ίδιο το πνεύμα του διεθνούς κινηματογράφου που τιμά το Φεστιβάλ μας», δήλωσε ο Πρόεδρος του, Νατσάταρ Σινγκ Τσάντι.

«Οι βαθιά συγκινητικές ερμηνείες τους φωτίζουν τη συγκινητική ιστορία της οικογένειας και της συμφιλίωσης του Γιοακίμ Τρίερ. Με το Sentimental Value να εκπροσωπεί τη Νορβηγία στην κατηγορία Καλύτερη Διεθνής Ταινία Μεγάλου Μήκους, είμαστε ενθουσιασμένοι που αναγνωρίζουμε ένα κινηματογραφικό έργο και ένα καστ των οποίων ο αντίκτυπος αντηχεί σε όλους τους πολιτισμούς και τις ηπείρους», επισήμανε.

