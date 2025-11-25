Γάμος απίστευτης χλιδής στην Ινδία, με κόστος 6,7 εκατ. δολάρια – Σε παλάτι, τραγούδησε η Τζένιφερ Λόπεζ, καλεσμένος ο γιος Τραμπ (Photos/Video)

Τον γύρο του κόσμου κάνουν μέσω social media εικόνες και βίντεο από έναν γάμο αδιανόητης χλιδής στην Ινδία, του δισεκατομμυριούχου από τον τομέα της τεχνολογίας Βάμσι Γκαντιρτζού, με την κληρονόμο του μεγιστάνα της φαρμακευτικής βιομηχανίας Ingenus Pharmaceuticals, Νέτρα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο γάμος τελέστηκε σε ένα παλάτι που απεικονίζεται στην ταινία «Octopussy», του 1983, του James Bond, ενώ τη διασκέδαση των καλεσμένων είχε αναλάβει η Τζένιφερ Λόπεζ, αλλά και ο διάσημος DJ Tiesto.

Τα βλέμματα τράβηξε και η γαμήλια τούρτα – έργο τέχνης, η οποία είχε ύψος 4,5 μέτρων και σχήμα μίνι παλατιού.

Ανάμεσα στους καλεσμένους και ο γιος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με την αγαπημένη του, Μπετίνα Άντερσον.

Αντιδράσεις για τον γάμο – υπερπαραγωγή

Σύμφωνα με την Daily Mail, το κόστος του υπερπολυτελούς γάμου άγγιξε τα 6,7 εκατομμύρια δολάρια, προκαλώντας οργή στους ντόπιους, που επικρίνουν την απίστευτη σπατάλη χρημάτων από το ζευγάρι.

