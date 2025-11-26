Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Πιστεύω στον Θεό, δεν έχω ανάγκη να δω θαύματα για να πιστέψω» (Videos)

Για την επαγγελματική του πορεία, τη βαθιά σχέση του με το θέατρο, αλλά και τη δύναμη που υποδηλώνει η μοναχική διαδρομή που συχνά επιλέγει μίλησε ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, επισημαίνοντας ότι του αρέσει η ηρεμία στη ζωή του κι επιδιώκει τη συγχώρεση όπου αυτή είναι δυνατή. Εκφράζοντας την οργή του για τα Τέμπη, ο ηθοποιός τονίζει ότι αν ήταν γονέας δεν θα μπορούσε να συγχωρέσει τους υπευθύνους.

«Δεν μπορώ να στο απαντήσω εγώ αυτό, αν συγχωρούνται όλα. Εγώ προσπαθώ να συγχωρώ τους πάντες. Δεν το ξέρουν όμως. Αν ήμουν στη θέση αυτών των γονέων στα Τέμπη, ξέρω ότι δεν θα μπορούσα να τους συγχωρέσω. Με πιάνει η οργή μέσα μου και δεν μπορώ να καταλάβω πώς άνθρωποι επιμένουν να λένε ότι υπήρχε τηλεδιοίκηση, ότι δεν έγινε μπάζωμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιμένουν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Συμπάσχω με αυτούς τους γονείς» τόνισε, καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2Night Show”.

Αναφερόμενος στο θέατρο, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος επισημαίνει ότι εκεί βρίσκει έμπνευση και ηρεμία. Από εκεί τροφοδοτείται, εκεί εξελίσσεται…

«Το θέατρο για μένα είναι η αφετηρία και η κορυφή. Από ’κει εμπνέομαι, από ’κει τροφοδοτούμαι, από ’κει εξελίσσομαι. Έκανε τον Ορέστη στην “Ηλέκτρα”, τώρα έκανα τον Νεοπτόλεμο στον “Φιλοκτήτη”. Και τώρα έρχεται “Το Μεγάλο μας Τσίρκο”. Ο Πέτρος Ζούλιας μου λέει “μη μου πεις πάλι όχι”. Του λέω “θα σε πάρω σε 10 λεπτά”. Η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου είναι αδιανόητη. Το κείμενο του Καμπανέλλη δεν είναι επίκαιρο, είναι διαχρονικό. Υποδύομαι έναν άνθρωπο που τον κλείσανε σε ψυχιατρείο για να μην έχει πολιτικό λόγο και παρουσιάζει την ιστορία της Ελλάδας μέσα από μία κωμωδία» υπογράμμισε.

«Τι με ηρεμεί; Οι βόλτες με τη μηχανή μου και η παρέα με τους φίλους μου. Φοράω το κράνος και μέσα μου μπορεί να τραγουδάω, να παρατηρώ, να σκέφτομαι, να μιλάω με τον εαυτό μου. Μου αρέσει αυτό πάρα πολύ. Φιλοσοφημένα και συνειδητά υπάρχει ο έρωτας στη ζωή μου. Χωρίς τον έρωτα με την ευρύτερη έννοια είναι αδιάφορα τα πράγματα» συνέχισε ο ηθοποιός.

Η μοναχικότητα είναι κάτι που επιλέγει στη ζωή του, θεωρεί τη σιωπή πηγή δύναμης, ενώ αρκείται να ζήσει με τα απολύτως απαραίτητα.

«Δεν έχω πάει ποτέ στο Άγιος Όρος. Κάποτε δεν είχα χρήματα και είχα χρόνο, τώρα που έχω χρήματα δεν έχω χρόνο. Φέτος πήγα μόνος μου στη Μάνη για ένα τριήμερο. Το πρώτο νησί που πήγα διακοπές ήταν η Αμοργός, δεν είχα χρήματα για ξενοδοχείο, βρήκα ένα εκκλησάκι και κοιμήθηκα εκεί. Τώρα, αν βρω δωμάτιο, βρήκα, αν δεν βρω, κοιμάμαι στο τζιπάκι. Μου υπενθυμίζει την αξία και τη δύναμη ότι μπορώ να σταθώ στον κόσμο με τα απολύτως απαραίτητα. Η σιωπή φέρει μια τεράστια δύναμη μέσα μας. Μου αρέσει η μοναχικότητα μου, δεν νιώθω μοναξιά μέσα μου» τόνισε ο ηθοποιός.

«Αγόρασα ένα μικρό σπιτάκι το 2016, ήθελα να νιώθω ασφαλής, για να μην αναγκάζομαι να κάνω δουλειές που δε μου αρέσουν. 20.000 ευρώ. Ήταν σε μία πολυκατοικία παλιά. Γιατί είχε τύχει για δυο μέρες να κοιμηθώ έξω σε ένα παγκάκι. Όταν αγόρασα το διαμέρισμά μου, κοιμόμουν σε ένα στρώμα στο τσιμέντο, με τα πρώτα λεφτά που πήρα έβαλα πλακάκια και έφτιαξα την κουζίνα. Μένω ακόμα σ’ αυτό» κατέληξε.

Με αφορμή τη σειρά «Άγιος Έρωτας» όπου πρωταγωνιστεί, ο ηθοποιός ρωτήθηκε για τη σχέση του με την πίστη, επισημαίνοντας ότι πιστεύει στον Θεό.

«Δεν νιώθω την ανάγκη να δω θαύματα για να πιστέψω. Πιστεύω, δεν έχω ανάγκη να δω θαύματα για να πιστέψω, τα θαύματα εξελίσσονται. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού. Τι σημαίνει επιστημονικά αυτό αν το θέλεις. Είμαστε κύτταρα ενός ανώτερου οργανισμού και όλοι επικοινωνούμε. Η προσευχή και η πίστη είναι μία σύνδεση με μία προέκταση του εαυτού μας» επισημαίνει.

