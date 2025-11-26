Γιώργος Γιαννιάς: «Θα ήθελα η γυναίκα να μη δουλεύει, να είναι στο σπίτι με τα παιδιά» (Video)

Για την απώλεια των γονέων του μίλησε ο Γιώργος Γιαννιάς ο οποίος εξομολογήθηκε πόσο δύσκολο είναι για τον ίδιο να μην τους έχει κοντά του.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day», ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι ζήτησε βοήθεια από ψυχολόγο προκειμένου να το διαχειριστεί, ωστόσο, επέλεξε να το «πολεμήσει» μόνος, όπως είπε.

«Προσπαθώ να ζω με την απώλεια των γονέων μου, όσο περνάει ο καιρός. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ξεχνιέμαι με την οικογένεια μου, αλλά και πολλές στιγμές ελεύθερης πτώσης. Γιατί ήταν πολύ κοντά οι δυο θάνατοι και η μητέρα μου έφυγε άδικα. Μου λείπουν πάρα πολύ. Ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο αλλά δεν το συνεχίζω, τα παράτησα όλα. Ήθελα να το πολεμήσω μόνος μου. Έχω ανάγκη να πιστεύω στον Θεό» τόνισε.

«Δεν μπορώ τους ψεύτες και τους υποκριτές. Αυτοί οι ίδιοι, που λένε ότι ο Χριστούλης είπε να βοηθάμε και να δίνουμε το ένα αν έχουμε δύο, δεν δίνουν ούτε πάσα από το δεξί στο αριστερό. Το έχω δει να συμβαίνει, δεν είναι όλοι στο ίδιο τσουβάλι αλλά νευριάζω» ανέφερε στη συνέχεια για την υποκρισία που συχνά εντοπίζει στους ανθρώπους γύρω του..

Τέλος, ο τραγουδιστής εξέφρασε την άποψη ότι η γυναίκα σε μια οικογένεια πρέπει να μπορεί να μην εργάζεται, ώστε να φροντίζει το σπίτι και τα παιδιά. Αυτό τουλάχιστον επιθυμεί ο ίδιος για τη δική του οικογένεια, κάτι που συμβαίνει -όπως επισημαίνει- χαρακτηρίζοντας τη σύζυγό του ως «κλασική μαμά»

«Δεν δουλεύει η γυναίκα μου, μεγαλώνει τα παιδιά. Είναι δασκάλα χορού αλλά μετά τον κορωνοϊό το αφήσαμε. Θα ήθελα να μη δουλεύει η γυναίκα, να είναι στο σπίτι με τα παιδιά. Να δουλεύω εγώ για αυτούς. Είναι κλασική μαμά, με το σπίτι, μαγειρεύει κάθε μέρα. Της αρέσει πολύ και μας περιποιείται» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

