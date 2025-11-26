search
ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 11:40
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.11.2025 10:00

Γιώργος Γιαννιάς: «Θα ήθελα η γυναίκα να μη δουλεύει, να είναι στο σπίτι με τα παιδιά» (Video)

26.11.2025 10:00
giorgos-giannias-new

Για την απώλεια των γονέων του μίλησε ο Γιώργος Γιαννιάς ο οποίος εξομολογήθηκε πόσο δύσκολο είναι για τον ίδιο να μην τους έχει κοντά του.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Happy Day», ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι ζήτησε βοήθεια από ψυχολόγο προκειμένου να το διαχειριστεί, ωστόσο, επέλεξε να το «πολεμήσει» μόνος, όπως είπε.

«Προσπαθώ να ζω με την απώλεια των γονέων μου, όσο περνάει ο καιρός. Υπάρχουν κάποιες στιγμές που ξεχνιέμαι με την οικογένεια μου, αλλά και πολλές στιγμές ελεύθερης πτώσης. Γιατί ήταν πολύ κοντά οι δυο θάνατοι και η μητέρα μου έφυγε άδικα. Μου λείπουν πάρα πολύ. Ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο αλλά δεν το συνεχίζω, τα παράτησα όλα. Ήθελα να το πολεμήσω μόνος μου. Έχω ανάγκη να πιστεύω στον Θεό» τόνισε.

«Δεν μπορώ τους ψεύτες και τους υποκριτές. Αυτοί οι ίδιοι, που λένε ότι ο Χριστούλης είπε να βοηθάμε και να δίνουμε το ένα αν έχουμε δύο, δεν δίνουν ούτε πάσα από το δεξί στο αριστερό. Το έχω δει να συμβαίνει, δεν είναι όλοι στο ίδιο τσουβάλι αλλά νευριάζω» ανέφερε στη συνέχεια για την υποκρισία που συχνά εντοπίζει στους ανθρώπους γύρω του..

Τέλος, ο τραγουδιστής εξέφρασε την άποψη ότι η γυναίκα σε μια οικογένεια πρέπει να μπορεί να μην εργάζεται, ώστε να φροντίζει το σπίτι και τα παιδιά. Αυτό τουλάχιστον επιθυμεί ο ίδιος για τη δική του οικογένεια, κάτι που συμβαίνει -όπως επισημαίνει- χαρακτηρίζοντας τη σύζυγό του ως «κλασική μαμά»

«Δεν δουλεύει η γυναίκα μου, μεγαλώνει τα παιδιά. Είναι δασκάλα χορού αλλά μετά τον κορωνοϊό το αφήσαμε. Θα ήθελα να μη δουλεύει η γυναίκα, να είναι στο σπίτι με τα παιδιά. Να δουλεύω εγώ για αυτούς. Είναι κλασική μαμά, με το σπίτι, μαγειρεύει κάθε μέρα. Της αρέσει πολύ και μας περιποιείται» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Δημήτρης Γκοτσόπουλος: «Πιστεύω στον Θεό, δεν έχω ανάγκη να δω θαύματα για να πιστέψω» (Videos)

Η σύζυγος του Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον, Τζόαν, πέθανε σε ηλικία 80 ετών

Δεκάλεπτο χειροκρότημα στον Έρικ Ντέιν για τον ρόλο του ως ασθενής με ALS στο Brilliant Minds

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xeirovomvida myanmar – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Ένας νεκρός στρατιώτης – Ακρωτηριάστηκε δεύτερος από αμυντική χειροβομβίδα

ELEFTHERSO TYPOS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το δημογραφικό: «Πολιτική μας απόφαση είναι η στήριξη των οικογενειών»

antonaros34
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχει και ο Αντώναρος έτοιμο βιβλίο, αλλά… «δεν θέλω να προκαλέσω (για την ώρα) εγκεφαλικά»

PASOK_HSAP
ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑΣΥ: Εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά – Έκτακτη στάση εργασίας από τις 12 ως τις 18:00

THAILAND_plimmires1
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Στους 33 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Εικόνες βιβλικής καταστροφής (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nayagio zakynthos
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα ανατροπή στο Ναυάγιο της Ζακύνθου - Οι κληρονόμοι του «Παναγιώτη» ξαναχτυπούν μετά την αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου!

ai-tragoudistis-new
LIFESTYLE

Αχιλλέας Δελφός: Αυτός είναι ο πρώτος AI τραγουδιστής στην Ελλάδα - «Το πρώτο μου άλμπουμ έρχεται σύντομα» (Video)

semertzidou – lazaridis 0 mpakogianni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Εκδοτικό γεγονός το βιβλίο Τσίπρα και πώς το «διαβάζει» το Μαξίμου, η… «Φερράρι» στην εξεταστική, ο Χρύσανθος μαζεύει υπογραφές, η Ντόρα κάνει την… Κινέζα   

syntaxeis_atm_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αυξήσεις στις συντάξεις 2026: Λίγα ευρώ παραπάνω, καμία πραγματική ανάσα»

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.11.2025 11:34
xeirovomvida myanmar – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ρόδο: Ένας νεκρός στρατιώτης – Ακρωτηριάστηκε δεύτερος από αμυντική χειροβομβίδα

ELEFTHERSO TYPOS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το δημογραφικό: «Πολιτική μας απόφαση είναι η στήριξη των οικογενειών»

antonaros34
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχει και ο Αντώναρος έτοιμο βιβλίο, αλλά… «δεν θέλω να προκαλέσω (για την ώρα) εγκεφαλικά»

1 / 3