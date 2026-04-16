ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:46
16.04.2026 10:52

Κατρίνης: Η κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της, ώρα να μιλήσει ο λαός (video)

Λίγο πριν τη συζήτηση για το κράτος δικαίου, ο Μιχάλης Κατρίνης αναφέρθηκε ξανά στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για πρόωρες εκλογές.

Ο βουλευτής Ηλείας, ανέφερε πως η παράταξή του ζητά εκλογές γιατί θεωρεί ότι «ο κύκλος της κυβέρνησης έχει κλείσει και ο λαός θέλει να αναπνεύσει». 

Μιλώντας στην ΕΡΤ σχολίασε και την υπόθεση με το «πτυχίο» του Μακάριου Λαζαρίδη, λέγοντας ότι είναι δείγμα «της γενικότερης κατάστασης παρακμής, σήψης και διαφθοράς που χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια στην εξουσία». 

«Πρόκειται για μια Κυβέρνηση που χαρακτηρίζεται από αναποτελεσματικότητα, ανευθυνότητα και αναξιοπιστία και αυτό ακριβώς θα αναδειχθεί με την συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τους θεσμούς» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να χειραγωγήσει ανεξάρτητες αρχές και ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο Ελληνικός λαός έχει δει, έχει κρίνει, έχει βγάλει τα συμπεράσματα του και ζητάει αλλαγή για να αναπνεύσει. Ο χρόνος ζωής της Κυβέρνησης μετράει πλέον αντίστροφα» τόνισε ακόμη ο Μ. Κατρίνης.

