Και επίσημα… Ιππότης ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, πήρε το χρίσμα από τον βασιλιά Κάρολο (video)

Και επίσημα ιππότης είναι πλέον ο Ντέιβιντ Μπέκαμ καθώς έλαβε το χρίσμα από τον Βασιλιά Κάρολο.

Ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ τίμησε τον 50χρονο θρύλο του αγγλικού ποδοσφαίρου το πρωί της Τρίτης σε μια ειδική τελετή στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Ο Μπέκαμ συνοδευόταν από τους γονείς του, Τεντ και Σάντρα, και τη σύζυγό του Βικτόρια.

Ο 50χρονος βετεράνος ποδοσφαιριστής, ίνδαλμα στον κόσμο του ποδοσφαίρου αλλά και της μόδας, παρασημοφορήθηκε για την προσφορά του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία.

Ο εκ των κορυφαίων Άγγλων ποδοσφαιριστών, Ντέιβιντ Μπέκαμ, ο οποίος αποσύρθηκε από τη δράση το 2013, και η σύζυγός του Βικτόρια, σχεδιάστρια μόδας και πρώην Spice Girl, έγιναν πλέον Σερ Ντέιβιντ και Λαίδη Βικτόρια.

Σύμφωνα με τη Daily Mail η Βικτόρια σχεδίασε η ίδια το τριών τεμαχίων κοστούμι που φόρεσε ο σύζυγός της, ξεκινώντας μάλιστα από τον Ιούνιο, όταν το ζευγάρι πληροφορήθηκε την επικείμενη τιμητική διάκριση.

Παράλληλα με την ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Μπέκαμ έχει στηρίξει πολυάριθμες φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες,υπηρετώντας ως Πρέσβης Καλής Θέλησης της UNICEF από το 2005. Το 2024 ορίστηκε πρέσβης του Ιδρύματος του Βασιλιά, ενός εκπαιδευτικού οργανισμού που ιδρύθηκε το 1990 από τον ίδιο τον Κάρολο.

«Πάντα ήμουν μεγάλος υποστηρικτής της βασιλικής οικογένειας· μεγάλωσα σε ένα σπίτι που την αγαπούσε βαθιά», δήλωσε τον Ιανουάριο στο περιοδικό Town & Country. «Όταν ο βασιλιάς μου ζήτησε να συμμετάσχω στο ίδρυμά του, ένιωσα μεγάλη τιμή και υπερηφάνεια – τηλεφώνησα αμέσως στη μητέρα μου».

