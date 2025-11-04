H φθινοπωρινή βόλτα της Τζίτζι Χαντίντ και της Τέιλορ Σουίφτ στη Νέα Υόρκη (Photos)

Την βόλτα τους στη φθινοπωρινή Νέα Υόρκη απόλαυσαν οι δύο φίλες, Τζίτζι Χαντίντ και Τέιλορ Σουίφτ, ντυμένες ανάλογα, με φθινοπωρινά σύνολα.

Το διάσημο μοντέλο και η εξίσου διασημη τραγουδίστρια εντοπίστηκαν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, φεύγοντας από το Zero Bond στη Νέα Υόρκη.

🚨| Taylor Swift and Gigi Hadid out in NYC!



Credits: Backgrid pic.twitter.com/QMchnvGorg — Taylor Swift Updates (@TSUpdating) November 4, 2025

Η Τέιλορ Σουίφτ επέλεξε ένα oversized πουλόβερ πάνω από μια καρό φούστα, καλυμμένη από ένα μακρύ παλτό. Συνδύασε την εμφάνισή της με καφέ μπότες μέχρι το γόνατο από snakeskin και μια τσάντα crossbody σε παρόμοιους τόνους. Το look ολοκληρώθηκε με ένα καφέ κολιέ με φούντες και το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της.

Taylor Swift and Gigi Hadid out and about tonight. pic.twitter.com/wmA3p3RElg — Taylor Swift Photos (@swiftupload) November 4, 2025

Η Τζίτζι Χαντίντ προτίμησε ένα cozy look με μακρύ βελούδινο παλτό σε σκούρο χρώμα, ξεκουμπωμένο και ένα πουά πουκάμισο σε navy blue χρώμα. Τα συνδύασε με δερμάτινο παντελόνι με φαρδιά γραμμή, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες μυτερές γόβες.

Taylor and Gigi Hadid out in NYC together recently! pic.twitter.com/XzjN8c7qUq — Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) November 4, 2025

Η φιλία των δύο γυναικών κρατάει τουλάχιστον από το 2014, όταν εμφανίστηκαν μαζί στο afterparty των Oscars εκείνης της χρονιάς. Έκτοτε έχουν σταθεί δίπλα η μία στην άλλη σε σημαντικές στιγμές της ζωής τους, όπως η γέννηση της κόρης της Τζίτζι Χαντίντ το 2020 ή οι sold-out συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ.

Διαβάστε επίσης:

Κιμ Καρντάσιαν: Απέτυχε σε εξέταση στη νομική και κατηγορεί το… ChatGPT

Και επίσημα… Ιππότης ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, πήρε το χρίσμα από τον βασιλιά Κάρολο (video)

«Stranger Things»: Τι έλεγε ο Ντέιβιντ Χάρμπορ για τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν πριν τον καταγγείλει