04.11.2025 18:47

H φθινοπωρινή βόλτα της Τζίτζι Χαντίντ και της Τέιλορ Σουίφτ στη Νέα Υόρκη (Photos)

04.11.2025 18:47
gigi hadid – taylor swift 77- new

Την βόλτα τους στη φθινοπωρινή Νέα Υόρκη απόλαυσαν οι δύο φίλες, Τζίτζι Χαντίντ και Τέιλορ Σουίφτ, ντυμένες ανάλογα, με φθινοπωρινά σύνολα.

Το διάσημο μοντέλο και η εξίσου διασημη τραγουδίστρια εντοπίστηκαν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, φεύγοντας από το Zero Bond στη Νέα Υόρκη.

Η Τέιλορ Σουίφτ επέλεξε ένα oversized πουλόβερ πάνω από μια καρό φούστα, καλυμμένη από ένα μακρύ παλτό. Συνδύασε την εμφάνισή της με καφέ μπότες μέχρι το γόνατο από snakeskin και μια τσάντα crossbody σε παρόμοιους τόνους. Το look ολοκληρώθηκε με ένα καφέ κολιέ με φούντες και το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της.

Η Τζίτζι Χαντίντ προτίμησε ένα cozy look με μακρύ βελούδινο παλτό σε σκούρο χρώμα, ξεκουμπωμένο και ένα πουά πουκάμισο σε navy blue χρώμα. Τα συνδύασε με δερμάτινο παντελόνι με φαρδιά γραμμή, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες μυτερές γόβες.

Η φιλία των δύο γυναικών κρατάει τουλάχιστον από το 2014, όταν εμφανίστηκαν μαζί στο afterparty των Oscars εκείνης της χρονιάς. Έκτοτε έχουν σταθεί δίπλα η μία στην άλλη σε σημαντικές στιγμές της ζωής τους, όπως η γέννηση της κόρης της Τζίτζι Χαντίντ το 2020 ή οι sold-out συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ.

hooligans_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Αλλοίωσαν στοιχεία στο τόπο του εγκλήματος – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

trump kontino
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν θα δώσει την επισιτιστική βοήθεια στους δικαιούχους μέχρι την άρση του shutdown – Τελεσίγραφο στους Δημοκρατικούς

xaris doukas 44- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Χάρης Δούκας: Το μήνυμά του για την κλιματική αλλαγή από το Ρίο Ντε Τζανέιρο

eene_ logo_page-0001
BUSINESS

9η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών – Ευρώπη & Ελλάδα 2030, μια διαφορετική φορολόγηση για την ανάπτυξη

foinikounta_1610_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ηχητικό ντοκουμέντο από τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Τους εκτέλεσε μέσα σε 11 δευτερόλεπτα

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έρχεται ο «Λευκός Τειρεσίας»- Ποιους αφορά, καμπανάκι για τα ληξιπρόθεσμα

1 / 3