H φθινοπωρινή βόλτα της Τζίτζι Χαντίντ και της Τέιλορ Σουίφτ στη Νέα Υόρκη (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την βόλτα τους στη φθινοπωρινή Νέα Υόρκη απόλαυσαν οι δύο φίλες, Τζίτζι Χαντίντ και Τέιλορ Σουίφτ, ντυμένες ανάλογα, με φθινοπωρινά σύνολα.
Το διάσημο μοντέλο και η εξίσου διασημη τραγουδίστρια εντοπίστηκαν τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, φεύγοντας από το Zero Bond στη Νέα Υόρκη.
Η Τέιλορ Σουίφτ επέλεξε ένα oversized πουλόβερ πάνω από μια καρό φούστα, καλυμμένη από ένα μακρύ παλτό. Συνδύασε την εμφάνισή της με καφέ μπότες μέχρι το γόνατο από snakeskin και μια τσάντα crossbody σε παρόμοιους τόνους. Το look ολοκληρώθηκε με ένα καφέ κολιέ με φούντες και το εντυπωσιακό δαχτυλίδι αρραβώνων της.
Η Τζίτζι Χαντίντ προτίμησε ένα cozy look με μακρύ βελούδινο παλτό σε σκούρο χρώμα, ξεκουμπωμένο και ένα πουά πουκάμισο σε navy blue χρώμα. Τα συνδύασε με δερμάτινο παντελόνι με φαρδιά γραμμή, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρες μυτερές γόβες.
Η φιλία των δύο γυναικών κρατάει τουλάχιστον από το 2014, όταν εμφανίστηκαν μαζί στο afterparty των Oscars εκείνης της χρονιάς. Έκτοτε έχουν σταθεί δίπλα η μία στην άλλη σε σημαντικές στιγμές της ζωής τους, όπως η γέννηση της κόρης της Τζίτζι Χαντίντ το 2020 ή οι sold-out συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ.
Διαβάστε επίσης:
Κιμ Καρντάσιαν: Απέτυχε σε εξέταση στη νομική και κατηγορεί το… ChatGPT
Και επίσημα… Ιππότης ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, πήρε το χρίσμα από τον βασιλιά Κάρολο (video)
«Stranger Things»: Τι έλεγε ο Ντέιβιντ Χάρμπορ για τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν πριν τον καταγγείλει
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.