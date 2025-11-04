Η Νέα Υόρκη στον αστερισμό του Ζόχραν Μαμντάνι – Τι θα σημάνει η εκλογή του στις σημερινές δημοτικές εκλογές   

Με τον εκφραστή της αριστερής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος Ζόχραν Μαμντάνι να είναι το φαβορί, η Νέα Υόρκη εκλέγει σήμερα το νέο δήμαρχό της.

Ο 34χρονος Μαμντάνι, ο οποίος θεωρείται το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην αμερικανική πολιτική σκηνή, εμφανίζεται ως το φαβορί σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση με αντίπαλο επίσης προερχόμενο από τους Δημοκρατικούς, Μάριο Κουόμο.

Η νίκη του δεν είναι πάντως εξασφαλισμένη και πολλά θα εξαρτηθούν από τη συμπεριφορά ορισμένων κομματιών του εκλογικού σώματος. Ωστόσο ο Μαμντάνι κέρδισε άνετα τον Κουόμο στις εσωκομματικές προκριματικές εκλογές, πριν ο δεύτερος αποφασίσει να κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος.

Η σημερινή εκλογή αποτελεί ένα μεγάλο τεστ για το πώς θα αντιδράσει η πόλη σε προτάσεις σημαντικής αλλαγής – κοινωνικής και οικονομικής – που εκφράζει ο Μαμντάνι, έναντι της εμπειρίας, που πρεσβεύει ο Κουόμο

Ο νεαρός Βουλευτής της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, με προοδευτικό/ριζοσπαστικό προφίλ («δημοκρατικός σοσιαλιστής») επικεντρώνεται σε μέτρα όπως πάγωμα ενοικίων σε μονάδες «rent-stabilized», δωρεάν δημόσια λεωφορεία, δωρεάν φροντίδα παιδιών, αύξηση εταιρικών και υπέρ-μεγάλων εισοδημάτων φόρων.

Φαίνεται να έχει σαφές πλεονέκτημα, κυρίως λόγω μοντέρνας στρατηγικής, στους νεότερους ψηφοφόρους και τις μειονότητες.

Ο εκφραστής των παραδοσιακών Δημοκρατών Κουόμο, πρώην κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (2011-2021), επιδιώκει «επανεκκίνηση» μέσω της δημαρχίας. Διαθέτει εμπειρία στη διοίκηση, αναγνωρισιμότητα και δίκτυο, αλλά φέρει και βαρίδια (σκάνδαλα, αντίδραση από τμήματα της βάσης).

Εστιάζει σε μετριοπαθείς/κεντρώες/μεγαλύτερης ηλικίας ψηφοφόρους που ενδεχόμενα ανησυχούν για ριζοσπαστικές αλλαγές.

Η εκλογή του Zohran Mamdani, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτήσει σημαντικές αλλαγές στην πόλη — και όχι μόνο τοπικά, αλλά με πιθανές επιπτώσεις σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Θα θεωρηθεί σημείο καμπής για τη Νέα Υόρκη, αλλά και μήνυμα για αριστερή στροφή του Δημοκρατικού κόμματος. Προς μία ύστερη δικαίωση της πτέρυγας του Μπέρνι Σάντερς.

Κρίσιμοι παράγοντες και «γκρίζες ζώνες»

• Νεαροί ψηφοφόροι: Η ενεργοποίηση των νέων και η αύξηση της συμμετοχής τους μπορεί να είναι καταλυτική. Ο Mamdani έχει πλεονέκτημα εδώ.

• Μεταστροφή μετριοπαθών/κεντρώων ψηφοφόρων: Ο Cuomo ελπίζει ότι θα προσελκύσει μετριοπαθείς Δημοκρατικούς που μπορεί να αισθάνονται ότι οι προτάσεις του Mamdani είναι υπερβολικά ριζοσπαστικές.

• Πακέτο «Δημοκρατικό μπλοκ»: Αν και η Νέα Υόρκη είναι πολύ Δημοκρατική πόλη, η διαίρεση της βάσης μεταξύ «προοδευτικών» και «κεντρώων» είναι σημαντική. Ο Mamdani πρέπει να διατηρήσει την ενότητα της βάσης του και να αποτρέψει την αποχώρηση ψηφοφόρων προς τον Cuomo ή αποχή.

• Ιστορικό & εμπειρία: Ο Cuomo προσπαθεί να μετατρέψει το «είχα την εμπειρία, μπορώ να επιφέρω αλλαγή» σε πλεονέκτημα, αλλά το βάρος του παρελθόντος του μπορεί να τον εμποδίζει.

• Ζητήματα Διεθνούς & ταυτότητες: Υπήρξαν επιθέσεις εναντίον του Mamdani σχετικά με τη διπλή του υπηκοότητα (Ουγκάντα/Ινδία) και υποτιθέμενες σχέσεις με αξιωματούχους που έχουν αρνητικό ιστορικό σε θέματα LGBT. Αυτό μπορεί να επηρεάσει ψηφοφόρους ευαίσθητους σε ζητήματα ταυτότητας.

• Δημοσκοπήσεις & καταγραφή ψήφων: Παρότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πλεονέκτημα για τον Mamdani, πάντα υπάρχει η περίπτωση «άγνωστης μεταβλητής» (π.χ. αποχή, χαμηλή συμμετοχή κ.λπ.).

Τι θα μπορούσε να αλλάξει ο Χαμντάνι

1. Μεγάλη ατζέντα για το κόστος διαβίωσης

– Ο Mamdani προτείνει πάγωμα των ενοικίων σε μονάδες «rent-stabilized», κατασκευή 200.000 νέων προσιτών κατοικιών σε 10 χρόνια, καθώς και δωρεάν πληρωμένα λεωφορεία και δωρεάν παιδική φροντίδα.

– Αυτό σημαίνει ότι η πόλη θα πάρει ισχυρό ρόλο στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και στην υποστήριξη των χαμηλότερων εισοδημάτων — γεγονός που μπορεί να αλλάξει σημαντικά τη ζωή πολλών κατοίκων.

2. Μετατόπιση πολιτικής προς προοδευτικές κατευθύνσεις

– Η νίκη του Mamdani αναγνωρίζεται ως ένδειξη ότι οι προοδευτικές επιλογές κερδίζουν έδαφος στη Δημοκρατική παράταξη της πόλης.

– Πρόκειται για πιθανή μετάβαση από παραδοσιακή κεντρώα δημαρχία σε πιο τολμηρή, κοινωνικά προσανατολισμένη διακυβέρνηση. Αυτό μπορεί να φέρει νέα πρότυπα διακυβέρνησης που ενισχύουν δημόσια αγαθά, κοινωνικά δικαιώματα και κρατική δράση.

3. Προκλήσεις για την επιχειρηματικότητα και το real estate

– Η επιχειρηματική κοινότητα της Νέας Υόρκης φαίνεται να ανησυχεί. Σύμφωνα με αναφορές, ο Mamdani θεωρείται από κάποιους ως «απειλή» για τις παραδοσιακές ισορροπίες της αγοράς.

– Μεγάλες φορολογικές προτάσεις (φορολογία εισοδημάτων πάνω από 1 εκ. δολ., εταιρικοί φόροι) κάνουν τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν με ανησυχία.

4. Μετασχηματισμός βάσης ψηφοφόρων και πολιτικής νοοτροπίας

– Οι ψηφοφόροι — ιδιαίτερα οι νεότεροι, οι μειονότητες και οι εργαζόμενοι μεσαίες τάξεις — φαίνεται να κινητοποιούνται περισσότερο. Η ανάδειξη του Mamdani δείχνει αλλαγή στον τρόπο που οι κάτοικοι της πόλης βλέπουν την τοπική πολιτική.

– Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ενεργοποίηση πολιτών, νέα κοινωνικά κινήματα και αυξημένες απαιτήσεις για διαφάνεια και λογοδοσία από τη δημοτική κυβέρνηση.

