05.11.2025 08:58

Μαρία Μενούνος: «Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε γιατί η επιδείνωση ξεκίνησε πριν από τη διάγνωση» (Video)

05.11.2025 08:58
Για τις δυσκολίες που με την οποία ήρθε αντιμέτωπη το διάστημα που ήταν δίπλα στη μητέρα της φροντίζοντάς την στη μάχη της με τον καρκίνο, μίλησε η Μαρία Μενούνος στο νέο επεισόδιο του podcast που παρουσιάζει στο Youtube.

Δεν έκρυψε, μάλιστα, ότι πως η πορεία της υγείας της μητέρας της ήταν εξουθενωτική και για την ίδια.

«Όταν φρόντιζα τη μαμά μου που είχε καρκίνο στον εγκέφαλο, διάβαζα το βιβλίο σου και ένιωσα τόσο συνδεδεμένη μαζί σου» είπε αρχικά στην καλεσμένη της και σύζυγο του Μπρους Γουίλις, Έμα και πρόσθεσε:

«Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε γιατί η επιδείνωση ξεκίνησε πριν από τη διάγνωση. Έλεγα… γιατί καίει συνεχώς το φαγητό; Γιατί είναι τόσο αργή σε όλα; Έλα μαμά, πάμε, τι έχεις; Ο εγκέφαλός της είχε επηρεαστεί και κανείς δεν μας εξήγησε τίποτα. Όταν είπες ότι σου έδωσαν ένα φυλλάδιο και έφυγες, είπα… Θεέ μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Υπήρχαν τόσα πράγματα που έπρεπε να καταλάβω μόνη μου. Και όταν γύρισα στους γιατρούς, μου είπαν απλώς “ναι, συμβαίνει συνέχεια”. Κι εγώ σκεφτόμουν… γιατί δεν μου το είπατε; Υπέφερα νομίζοντας ότι το κάνει επίτηδες ή ότι είναι κακιά»

