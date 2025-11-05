search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 12:07
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.11.2025 10:01

Σοφία Μουτίδου: Η ανάρτηση μετά τον on air καβγά με τον Απόστολο Γκλέτσο στο «Real View» (Video)

05.11.2025 10:01
moutidou-gkletsos-new

Την πρώτη της ανάρτηση μετά την πρωτοφανή ένταση στο πλατό του «Real View» και την αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου έκανε η Σοφία Μουτίδου με μια σατιρική αλλά και ειρωνική διάθεση.

Συγκεκριμένα, μετά τη λήξη της εκπομπή, η Σοφία Μουτίδου ανέβασε ένα κολάζ στο οποίο απεικονίζεται η ίδια και ο Απόστολος Γκλέτσος κατά τη διάρκεια της έντασης που επικράτησε, ενώ κάτω από το πλάνο, υπάρχει μια φιγούρα αγγελική και μια που φαίνεται να ουρλιάζει.

«Αθώες ψυχές παιδιών» έγραψε η ηθοποιός σχολιάζοντας προφανώς -με μια δόση ειρωνείας- τη φράση που είχε πει ο Απόστολος Γκλέτσος λίγο πριν το on air ξέσπασμά του στην εκπομπή κατά την οποία είχε χαρακτηρίσει τους ηθοποιός ως ανθρώπους με παιδικές ψυχές.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση μεταξύ των δυο στην εκπομπή πήρε απρόσμενη τροπή όταν μιλώντας για το κίνημα metoo, η ηθοποιός αμφισβήτησε ότι ο Απόστολος Γκλέτσος δεν έχει βρεθεί ποτέ μπροστά σε αντίστοιχο περιστατικό στην πολύχρονη πορεία του στο θέατρο. Αυτό εξόργισε τον ηθοποιό με αποτέλεσμα να αποχωρήσει σε έξαλλη κατάσταση από το πλατό.

Διαβάστε επίσης:

Κρεμλίδου μετά την καταδίκη του αστυνομικού για το revenge porn: «Οι φωτογραφίες δεν θα κατέβουν – Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μένει για πάντα» (Video)

Μαρία Μενούνος: «Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε γιατί η επιδείνωση ξεκίνησε πριν από τη διάγνωση» (Video)

Η Κέιτ Μπλάνσετ έφτασε στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας «Sweetsick» – Με διακριτικό look στο «Ελ. Βενιζέλος» (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trapezes
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο – Πότε θα εμφανιστούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

agion oros new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Άγιον Όρος ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας – Οι φωτογραφίες από την Αθωνική Πολιτεία

insulin_new_123
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Ποια είναι τα 4 σκευάσματα ινσουλίνης που αποσύρονται έως το τέλος του 2025

kairos_0210_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχονται διαδοχικές κακοκαιρίες με πολλές και επικίνδυνες βροχές – Η ανάρτηση του Μαρουσάκη (video)

tsipras 44- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Μαμντάνι: Νίκη απέναντι στην ολιγαρχία και την κλεπτοκρατία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

lemoni-new
ΥΓΕΙΑ

Πώς συντηρούμε τα λεμόνια σε βάζο για έναν ολόκληρο χρόνο

lamine-yamal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Λαμίν Γιαμάλ χώρισε ... αλλά παντρεύεται ο πατέρας του

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

ouggarezos-real_view-new
MEDIA

Ουγγαρέζος για την εκπομπή «Real View» - «Είναι αμερικανιά σε βαθμό ύποπτο, τόσο πολύ αντιγραφή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 12:06
trapezes
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο – Πότε θα εμφανιστούν τα χρήματα στα ΑΤΜ

agion oros new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Άγιον Όρος ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγας – Οι φωτογραφίες από την Αθωνική Πολιτεία

insulin_new_123
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Ποια είναι τα 4 σκευάσματα ινσουλίνης που αποσύρονται έως το τέλος του 2025

1 / 3