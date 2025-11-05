Σοφία Μουτίδου: Η ανάρτηση μετά τον on air καβγά με τον Απόστολο Γκλέτσο στο «Real View» (Video)

Την πρώτη της ανάρτηση μετά την πρωτοφανή ένταση στο πλατό του «Real View» και την αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου έκανε η Σοφία Μουτίδου με μια σατιρική αλλά και ειρωνική διάθεση.

Συγκεκριμένα, μετά τη λήξη της εκπομπή, η Σοφία Μουτίδου ανέβασε ένα κολάζ στο οποίο απεικονίζεται η ίδια και ο Απόστολος Γκλέτσος κατά τη διάρκεια της έντασης που επικράτησε, ενώ κάτω από το πλάνο, υπάρχει μια φιγούρα αγγελική και μια που φαίνεται να ουρλιάζει.

«Αθώες ψυχές παιδιών» έγραψε η ηθοποιός σχολιάζοντας προφανώς -με μια δόση ειρωνείας- τη φράση που είχε πει ο Απόστολος Γκλέτσος λίγο πριν το on air ξέσπασμά του στην εκπομπή κατά την οποία είχε χαρακτηρίσει τους ηθοποιός ως ανθρώπους με παιδικές ψυχές.

Σημειώνεται ότι η συζήτηση μεταξύ των δυο στην εκπομπή πήρε απρόσμενη τροπή όταν μιλώντας για το κίνημα metoo, η ηθοποιός αμφισβήτησε ότι ο Απόστολος Γκλέτσος δεν έχει βρεθεί ποτέ μπροστά σε αντίστοιχο περιστατικό στην πολύχρονη πορεία του στο θέατρο. Αυτό εξόργισε τον ηθοποιό με αποτέλεσμα να αποχωρήσει σε έξαλλη κατάσταση από το πλατό.

Διαβάστε επίσης:

Κρεμλίδου μετά την καταδίκη του αστυνομικού για το revenge porn: «Οι φωτογραφίες δεν θα κατέβουν – Ό,τι ανεβαίνει στο διαδίκτυο μένει για πάντα» (Video)

Μαρία Μενούνος: «Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε γιατί η επιδείνωση ξεκίνησε πριν από τη διάγνωση» (Video)

Η Κέιτ Μπλάνσετ έφτασε στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας «Sweetsick» – Με διακριτικό look στο «Ελ. Βενιζέλος» (Photos)