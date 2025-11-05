search
05.11.2025 12:12

Θοδωρής Κατσαφάδος: «Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος» (Video)

05.11.2025 12:12
Τη φράση που είχε πει πρόσφατα ο Στράτος Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι» αλλά και το on air ξέσπασμα του Απόστολου Γκλέτσου στην εκπομπή «Real View» σχολίασε ο Θοδωρής Κατσαφάδος, επισημαίνοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις και συμπεριφορές τον θλίβουν.

Τόνισε δε, ότι κατά τη γνώμη του ούτε ο Στράτος Τζώρτζογλου ούτε όμως και ο Απόστολος Γκλέτσος «μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο».

«Όταν ακούω αυτά τα πράγματα στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Είμαι 52 χρόνια στη δουλειά. Έχω δουλέψει με υπέροχους ανθρώπους, σκηνοθέτες και συναδέλφους μου. Δεν ξάπλωσα σε κανένα κρεβάτι. Διαφοροποιούμαι απολύτως από τη θέση του Στράτου Τζώρτζογλου» είπε ο ηθοποιός, παρεμβαίνοντας τηλεφωνικώς στην εκπομπή «Real View» και πρόσθεσε:

«Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζώρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος. Το θέατρο είναι αλλού. Λυπάμαι πάρα πολύ, όταν ακούω αυτά τα πράγματα. Έβλεπα τώρα την εκπομπή, επειδή θα έβγαινα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δεν μπορούν να έχουν γνώμη για το θέατρο ο Στράτος Τζωρτζογλου και ο Απόστολος Γκλέτσος».

