Πάρις Χίλτον: Αναφορές ότι η Μάξγουελ επιχείρησε να την στρατολογήσει για χάρη του Επστάιν – Τι απαντά η ίδια

Η Πάρις Χίλτον αναγνώρισε το γεγονός ότι υπάρχουν αναφορές ότι η Γκισλέιν Μάξγουελ προσπάθησε να την στρατολογήσει για τον Τζέφρι Επστάιν.

Η 44χρονη Χίλτον μίλησε πρόσφατα στους Times και απάντησε ευθέως για τις αναφορές του μουσικοσυνθέτη Κρίστοφερ Μέισον, ο οποίος είπε ότι η Μάξγουελ είχε βάλει στο μάτι την Χίλτον, τότε πολύ νέα κοπέλα, σε ένα πάρτι για να την στρατολογήσει για τον Επστάιν.

Παραμένει ασαφές πού ή πότε συνέβη αυτή η συνάντηση. Η Χίλτον φωτογραφήθηκε με τη Μάξγουελ και τον νυν Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην επίδειξη μόδας Anand Jon στις 18 Σεπτεμβρίου 2000 στη Νέα Υόρκη.

«Δεν θυμάμαι καν να τη γνώρισα ποτέ», είπε η Χίλτον στο μέσο ενημέρωσης. «Το όνομά μου προσφέται για clickbait».

Ο Μέισον ισχυρίστηκε στη σειρά ντοκιμαντέρ Surviving Jeffrey Epstein του 2020 ότι ο φίλος του ήταν με τη Μάξγουελ σε ένα πάρτι και «έψαχνε» την πόλη για «νεότερα κορίτσια για να βγουν ραντεβού με τον Τζέφρι».

«Η Γκισλέιν είπε, “Θεέ μου, ποια είναι αυτή;” και κοίταζε αυτό το όμορφο, νεαρό, κάπως έφηβο κορίτσι», θυμήθηκε ο Μέισον στη σειρά ντοκιμαντέρ, σύμφωνα με το Rolling Stone. «Και είπε, “Την ξέρεις;” Ο φίλος μου είπε, “Ναι, τη λένε Πάρις Χίλτον”. Και η Γκισλέιν είπε, “Θεέ μου, θα ήταν τέλεια για τον Τζέφρι. Μπορείς να μας συστήσεις;”»

«Εκείνη την εποχή, μου φαινόταν λίγο άτακτο», πρόσθεσε.

Πέντε χρόνια αφότου η Χίλτον φωτογραφήθηκε με τη Μάξγουελ και τον Τραμπ, ξεκίνησε ποινική έρευνα εναντίον του Επστάιν για καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης από ανήλικα κορίτσια. Το 2008, ο Επστάιν έκανε μια συμφωνία και δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες της προτροπής σε πορνεία και της προτροπής σε πορνεία ανηλίκου κάτω των 18 ετών. Παρέμεινε στη φυλακή για 13 μήνες.

Πάνω από μια δεκαετία αργότερα, τον Ιούλιο του 2019, συνελήφθη με την κατηγορία της εμπορίας δεκάδων ανηλίκων μεταξύ 2002 και 2005 στη Νέα Υόρκη και τη Φλόριντα. Δήλωσε αθώος για την κατηγορία σεξουαλικής εμπορίας ανηλίκων και την κατηγορία συνωμοσίας για συμμετοχή σε σεξουαλική εμπορία ανηλίκων.

Τον επόμενο μήνα, ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε σε ένα κελί στο Μητροπολιτικό Σωφρονιστικό Κέντρο της Νέας Υόρκης.

Διαβάστε επίσης:

Η πρώην σύζυγος του Τριντό, Σόφι Γκρεγκουάρ, σπάει τη σιωπή της για το ειδύλλιό του με την Κέιτι Πέρι

Μπίλι Μπομπ Θόρντον για τον γάμο του με την Αντζελίνα Τζολί: «Ήταν μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου»

Γλυκερία για τη συναυλία στο Ισραήλ και τις αντιδράσεις – «Από τον χώρο μου δεν με στήριξαν, υπάρχει ζήλια» (Video)