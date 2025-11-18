Η πρώην σύζυγος του Τριντό, Σόφι Γκρεγκουάρ, σπάει τη σιωπή της για το ειδύλλιό του με την Κέιτι Πέρι

Η Σόφι Γκρεγκουάρ μίλησε δημόσια για τη ζωή της ως πρώην σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά Τζάστιν Τριντό.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής της στο podcast «Arlene is Alone», το θέμα της δημοσιότητας που κερδίζει ο Τριντό για τις σχέσεις του με την τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι αναφέρθηκε, καθώς η παρουσιάστρια Αρλίν Ντίκινσον σημείωσε ότι θαυμάζει τον τρόπο με τον οποίο η 50χρονη παραμένει «ψύχραιμη» σε όλα αυτά.

«Ξέρετε, είμαστε άνθρωποι και τα πράγματα μας επηρεάζουν. Φυσιολογικό», είπεη Γκρεγκουάρ. «Το πώς αντιδράς σε αυτά είναι δική σου απόφαση. Έτσι, επιλέγω να προσπαθήσω να ακούω τη μουσική αντί για τον θόρυβο».

Η Γκρεγκουάρ και ο Τριντό ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Αύγουστο του 2023. Παντρεύτηκαν το 2005 και είναι γονείς τριών παιδιών – του Ξαβιέ, της Έλλα-Γκρέις και της Χαντριέν.

Ο Τριντό και η Πέρι φωτογραφήθηκαν από έναν περαστικό να αγκαλιάζονται τον Σεπτέμβριο, αλλά φάνηκε να δημοσιοποιούν το ειδύλλιό τους αφού εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στο καμπαρέ Crazy Horse στο Παρίσι γύρω στην περίοδο των γενεθλίων της Πέρι τον Οκτώβριο.

Η Γκρεγκουάρ πρόσθεσε ότι «γνωρίζει πολύ καλά ότι πολλά δημόσια πράγματα εκεί έξω μπορούν να προκαλέσουν».

«Αυτό που θα κάνω με αυτό είναι δική μου απόφαση», πρόσθεσε. «Η γυναίκα που θέλω να γίνω μέσα από αυτό είναι δική μου απόφαση».

Όχι ότι είναι αντίθετη στο να νιώθει όλα τα συναισθήματα.

«Θα αφήσω τον εαυτό μου να απογοητευτεί από κάποιον, θα αφήσω τον εαυτό μου να θυμώσει, να λυπηθεί», είπε η Γκρεγκουάρ. «Και ξέρω σίγουρα πόσο σημαντικό είναι, ως υπέρμαχος της ψυχικής υγείας, να νιώθω αυτά τα συναισθήματα».

Νωρίτερα στο podcast, η Γκρεγκουάρ διόρθωσε την Ντίκινσον όταν την αποκάλεσε «ανύπαντρη μητέρα».

«Σίγουρα δεν είμαι ανύπαντρη μητέρα», είπε ο Γκρεγκουάρ. «Έχω μια σχέση με έναν πατέρα που έχει τόσο βαθιά αγάπη και διαθεσιμότητα για τα παιδιά του».

Διαβάστε επίσης:

Μπίλι Μπομπ Θόρντον για τον γάμο του με την Αντζελίνα Τζολί: «Ήταν μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου»

Γλυκερία για τη συναυλία στο Ισραήλ και τις αντιδράσεις – «Από τον χώρο μου δεν με στήριξαν, υπάρχει ζήλια» (Video)

Κλερ Ντέινς: «Ένιωσα ντροπή όταν έμαθα ότι ήμουν έγκυος στα 44»