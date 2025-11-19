search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 21:07
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.11.2025 20:19

Κέιτ Γουίνσλετ: «Φορούσα μια διάφανη ολόσωμη φόρμα, όταν συνάντησα για πρώτη φορά τον βασιλιά Κάρολο»

19.11.2025 20:19
karolow winslet 55- new

Μια ντροπιαστική στιγμή σχεδόν 30 χρόνια πριν αναπόλησε η Κέιτ Γουίνσλετ, όταν συνάντησε τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, νυν Βρετανό μονάρχη, φορώντας τα… απολύτως απαραίτητα.

Η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ,  θυμήθηκε την πρεμιέρα της ταινίας «Λογική και Ευαισθησία» το 1996, λέγοντας ότι ήταν μόλις 20 ετών όταν βρέθηκε απέναντι από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄.

«Είχε έρθει για να στηρίξει τη βασιλική πρεμιέρα και εγώ… φορούσα μια εντελώς διάφανη, μαύρη, δαντελένια ολόσωμη φόρμα», είπε γελώντας.

Συνδυασμένη με φλατ μαύρα σανδάλια και ένα μαύρο παλτό, η εμφάνισή της δεν ήταν ακριβώς βασιλικού πρωτοκόλλου. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι όντως θα τον συναντούσαμε. Καθώς πλησίαζε προς το μέρος μου, άρχισα να σκέφτομαι “Θηλές, θηλές, θηλές, Θεέ μου”», είπε. Όπως περιέγραψε, κάποιος από την ομάδα της ούρλιαξε:«Παλτό!» και εκείνη κατάφερε την τελευταία στιγμή να τυλιχτεί μέσα του πριν τον χαιρετήσει, λέγοντας του:«Μεγαλειότατε».



Η Κέιτ Γουίνσλετ έκτοτε, είχε πολλές ευκαιρίες να ντυθεί πιο κατάλληλα για τα βασιλικά πρωτόκολλα. Το περασμένο καλοκαίρι έγινε μάλιστα μία από τις Πρέσβειρες του «King’s Foundation», που στηρίζει μικρά φιλανθρωπικά σωματεία και παραδοσιακά επαγγέλματα.

Αυτό το διάστημα, η Κέιτ Γουίνσλετ βρίσκεται σε press tour για την ταινία «Goodbye June», την οποία έγραψε ο γιος της, Τζο Άντερς, όταν ήταν 19 ετών, εμπνευσμένος από τις οικογενειακές τους σχέσεις μετά τον θάνατο της γιαγιάς του. Η ηθοποιός υπογράφει τη σκηνοθεσία, την παραγωγή αλλά και έναν ρόλο στην ταινία, η οποία αποτελεί το πρώτο μεγάλου μήκους σκηνοθετικό της εγχείρημα.

Διαβάστε επίσης:

Κατερίνα Καινούργιου: Μίλησε πρώτη φορά για τη μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο (Video)

Γιάννης Σμαραγδής: Συγκινεί για τη σύζυγό του – «Είμαι εδώ για να ολοκληρώσω και να υλοποιήσω την τελευταία της επιθυμία» (Video)

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» – Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

israil syria
ΚΟΣΜΟΣ

Η Δαμασκός καταδικάζει την επίσκεψη Νετανιάχου σε ισραηλινά στρατεύματα στη Συρία – «Τεράστια σημασία» στη παρουσία τους προσδίδει ο Νετανιάχου

gourouna-axaia
ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Γιατί έκρυψαν την αλήθεια για τον θάνατο του 4χρονου οι γονείς και οι συγγενείς του – Ελεύθερος ο 25χρονος θείος του

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

putin robot
ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ που λειτουργεί με τη βοήθεια της AI χόρεψε για τον Βλαντίμιρ Πούτιν (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

rwsos-kata-lathos-misthoi
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εργάτης πληρώθηκε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και δεν τους επιστρέφει

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

petsitis
ΕΛΛΑΔΑ

Στο όνομα του Μανώλη Πετσίτη ήταν μισθωμένο το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι εκτελεστές του Λάλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 21:00
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» – Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

israil syria
ΚΟΣΜΟΣ

Η Δαμασκός καταδικάζει την επίσκεψη Νετανιάχου σε ισραηλινά στρατεύματα στη Συρία – «Τεράστια σημασία» στη παρουσία τους προσδίδει ο Νετανιάχου

gourouna-axaia
ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Γιατί έκρυψαν την αλήθεια για τον θάνατο του 4χρονου οι γονείς και οι συγγενείς του – Ελεύθερος ο 25χρονος θείος του

1 / 3