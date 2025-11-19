Κέιτ Γουίνσλετ: «Φορούσα μια διάφανη ολόσωμη φόρμα, όταν συνάντησα για πρώτη φορά τον βασιλιά Κάρολο»

Μια ντροπιαστική στιγμή σχεδόν 30 χρόνια πριν αναπόλησε η Κέιτ Γουίνσλετ, όταν συνάντησε τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, νυν Βρετανό μονάρχη, φορώντας τα… απολύτως απαραίτητα.

Η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, θυμήθηκε την πρεμιέρα της ταινίας «Λογική και Ευαισθησία» το 1996, λέγοντας ότι ήταν μόλις 20 ετών όταν βρέθηκε απέναντι από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄.



«Είχε έρθει για να στηρίξει τη βασιλική πρεμιέρα και εγώ… φορούσα μια εντελώς διάφανη, μαύρη, δαντελένια ολόσωμη φόρμα», είπε γελώντας.

Kate Winslet Details Meeting King Charles III While Wearing a "Transparent Lace Outfit" https://t.co/Bp0kkiPaWc — E! News (@enews) November 19, 2025

Συνδυασμένη με φλατ μαύρα σανδάλια και ένα μαύρο παλτό, η εμφάνισή της δεν ήταν ακριβώς βασιλικού πρωτοκόλλου. «Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι όντως θα τον συναντούσαμε. Καθώς πλησίαζε προς το μέρος μου, άρχισα να σκέφτομαι “Θηλές, θηλές, θηλές, Θεέ μου”», είπε. Όπως περιέγραψε, κάποιος από την ομάδα της ούρλιαξε:«Παλτό!» και εκείνη κατάφερε την τελευταία στιγμή να τυλιχτεί μέσα του πριν τον χαιρετήσει, λέγοντας του:«Μεγαλειότατε».

Kate Winslet recalls wearing ‘transparent’ outfit to meet King Charles III: ‘Oh, my God’ https://t.co/bGXSIKCc4f pic.twitter.com/3rWgGRBeKZ — Page Six (@PageSix) November 19, 2025





Η Κέιτ Γουίνσλετ έκτοτε, είχε πολλές ευκαιρίες να ντυθεί πιο κατάλληλα για τα βασιλικά πρωτόκολλα. Το περασμένο καλοκαίρι έγινε μάλιστα μία από τις Πρέσβειρες του «King’s Foundation», που στηρίζει μικρά φιλανθρωπικά σωματεία και παραδοσιακά επαγγέλματα.



Αυτό το διάστημα, η Κέιτ Γουίνσλετ βρίσκεται σε press tour για την ταινία «Goodbye June», την οποία έγραψε ο γιος της, Τζο Άντερς, όταν ήταν 19 ετών, εμπνευσμένος από τις οικογενειακές τους σχέσεις μετά τον θάνατο της γιαγιάς του. Η ηθοποιός υπογράφει τη σκηνοθεσία, την παραγωγή αλλά και έναν ρόλο στην ταινία, η οποία αποτελεί το πρώτο μεγάλου μήκους σκηνοθετικό της εγχείρημα.

