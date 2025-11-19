Κατερίνα Καινούργιου: Υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της λίγους μήνες πριν τη γέννηση της κόρης τους

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, υπέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου, λίγους μήνες πριν καλωσορίσουν στον κόσμο το πρώτο του παιδί.
Όπως αποκάλυψε το TLife, η δημοφιλής παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας σύντροφός της την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκαν έναν συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι και υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης.
Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της, με το αγαπημένο ζευγάρι να περιμένει κοριτσάκι, όπως έχει αποκαλύψει η παρουσιάστρια μέσω της εκπομπής της.
Η χαρμόσυνη είδηση μεταδόθηκε και μέσω της εκπομπής «Το πρωινό» του ΑΝΤ1.
