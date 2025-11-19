Κατερίνα Καινούργιου: Υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της λίγους μήνες πριν τη γέννηση της κόρης τους

Σύμφωνο συμβίωσης με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, υπέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου, λίγους μήνες πριν καλωσορίσουν στον κόσμο το πρώτο του παιδί.

Όπως αποκάλυψε το TLife, η δημοφιλής παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας σύντροφός της την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκαν έναν συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι και υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης.

Στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της η δημοφιλής παρουσιάστρια

Υπενθυμίζεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της, με το αγαπημένο ζευγάρι να περιμένει κοριτσάκι, όπως έχει αποκαλύψει η παρουσιάστρια μέσω της εκπομπής της.

Η χαρμόσυνη είδηση μεταδόθηκε και μέσω της εκπομπής «Το πρωινό» του ΑΝΤ1.

