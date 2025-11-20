search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 13:06
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 12:05

«Θέλω να δω τον Πάπα!»: Η επιτυχημένη οπερέτα επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ

20.11.2025 12:05
opereta-new

Έπειτα από έναν επιτυχημένο κύκλο sold-out παραστάσεων και μια περιοδεία που γνώρισε θερμή υποδοχή σε Κύπρο και Ελλάδα, η επιτυχημένη οπερέτα «Θέλω να δω τον Πάπα!» του Θεόφραστου Σακελλαρίδη επιστρέφει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, στο ΚΠΙΣΝ, από τις 12 Δεκεμβρίου 2025 έως και τις 4 Ιανουαρίου 2026, υπό τη μουσική διεύθυνση του Νίκου Βασιλείου και με τη σύγχρονη σκηνοθετική ματιά της Νατάσας Τριανταφύλλη.

Το έργο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις την εποχή της (1920), με τον πρωτομάστορα της ελληνικής οπερέτας Θεόφραστο Σακελλαρίδη -υπογράφει και τη μουσική και το λιμπρέτο- να διασκευάζει στα καθ’ ημάς τη φάρσα του Μωρίς Εννεκέν «Οικιακές χαρές» (1894) με πρωταγωνιστές ένα νεόνυμφο αστικό ζευγάρι η σχέση του οποίου διαταράσσεται όταν, κατά τη διάρκεια του γαμήλιου ταξιδιού τους στη Ρώμη, η νεαρή σύζυγος εκφράζει την επιθυμία να δει από κοντά τον Ποντίφικα!  

Στο δελτίο Τύπου της παραγωγής, αναφέρεται:

«Ύφος, γλώσσα, χαρακτήρες, μουσική και ρυθμός αποκαλύπτουν έναν σαγηνευτικό σκηνικό κόσμο όπου σατιρίζονται αξιοθαύμαστα η υποκρισία και η υπερβολή, η επιδειξιμανία αλλά και η άκριτη εξιδανίκευση κάποιων κοινωνικών θεσμών. Ένας γάμος, οι προσδοκίες των νεονύμφων και των συγγενών τους και ο Πάπας που… ποτέ δεν εμφανίζεται αλλά παραμένει αφανής πρωταγωνιστής καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, για να μας θυμίζει ότι συχνά η σύγχυση, το μπέρδεμα και οι παγίδες των κατεστημένων αξιών αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της ανθρώπινης επιθυμίας».

Ταυτότητα παράστασης

  • 12, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31 Δεκεμβρίου 2025 &2, 3, 4 Ιανουαρίου 2026
  • Ώρα έναρξης: 20.30 (12, 13, 17, 19/12), 17.30 (21, 23, 24, 27, 28, 30/12 & 2, 3, 4/1), 19.00 (31/12)

  • Αποκατάσταση ενορχήστρωσης και προσαρμογή για μικρό σύνολο: Γιάννης Μπελώνης
  • Μουσική διεύθυνση: Νίκος Βασιλείου
  • Σκηνοθεσία: Νατάσα Τριανταφύλλη
  • Δραματουργική επεξεργασία, διασκευή: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου
  • Σκηνικό, κοστούμια: Τίνα Τζόκα
  • Κινησιολογία: Δήμητρα Μητροπούλου
  • Σχεδιασμός φωτισμών: Χρήστος Τζιόγκας  
  • Βαρονάς: Δημήτρης Σιγαλός
  • Λατρούδης: Βαγγέλης Μανιάτης
  • Κυρία Λατρούδη: Τζούλια Σουγλάκου
  • Αννα: Χρύσα Μαλιαμάνη
  • Αδριανός: Νικόλας Μαραζιώτης
  • Ρίτα: Μαρισία Παπαλεξίου
  • Δημοσθένης: Αντώνης Κυριακάκης
  • Ενωματάρχης: Νίκος Βασιλείου  

Ναυσικά Τσάρα (φλάουτο), Ηλίας Σκορδίλης (κλαρινέτο),Πέτρος Καρατσόλης (τρομπόνι), Διονύσης Βερβιτσιώτης (βιολί Ι), Βανέσσα Αθανασίου (βιολί ΙΙ), Γιάννης Αθανασόπουλος (βιόλα), Έλλη Φιλίππου (βιολοντσέλο),Δημήτρης Τίγκας (κοντραμπάσο), Θοδωρής Βαζάκας (κρουστά)  

Με αγγλικούς υπέρτιτλους

Διαβάστε επίσης:

Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννης Χαρούλης σε Παγκόσμια Περιοδεία – Αφιέρωμα στους Μίκη Θεοδωράκη & Μάνο Χατζιδάκι

Δήμητρα Γαλάνη – Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναντιούνται στο VOX και υπόσχονται έναν ξεχωριστό μουσικό χειμώνα

Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννης Χαρούλης σε Παγκόσμια Περιοδεία – Αφιέρωμα στους Μίκη Θεοδωράκη & Μάνο Χατζιδάκι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karanastasis_konstantopoulou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος ύμνος Κωνσταντοπούλου στον Καραναστάση: Ο Διαμαντής με την παραίτησή του δίνει άλλο ένα μάθημα ανωτερότητας ψυχής

poster_adv
ADVERTORIAL

«Ταξίδι στον Κόσμο του Παραδοσιακού Τραγουδιού με την Κατερίνα Παπαδοπούλου» ως μέρος των Singing Cycles 2025–2026

cupra_2011_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα CUPRA Leon, Formentor και Born απέσπασαν πέντε αστέρια στο Euro NCAP (photos)

giatroi_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Νέα μη ορμονική θεραπεία για τις εξάψεις γυναικών με πρόωρη εμμηνόπαυση μετά από καρκίνο

erhiurman-christodoulidis
ΚΟΣΜΟΣ

Κυπριακό: Πρώτη συνάντηση Χριστοδουλίδη με Ερχιουρμάν – Στις αρχές Δεκεμβρίου νέες συνομιλίες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

plimmires aliakmonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας – Καταστροφές στον Δήμο Νεστορίου

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 13:05
karanastasis_konstantopoulou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος ύμνος Κωνσταντοπούλου στον Καραναστάση: Ο Διαμαντής με την παραίτησή του δίνει άλλο ένα μάθημα ανωτερότητας ψυχής

poster_adv
ADVERTORIAL

«Ταξίδι στον Κόσμο του Παραδοσιακού Τραγουδιού με την Κατερίνα Παπαδοπούλου» ως μέρος των Singing Cycles 2025–2026

cupra_2011_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα CUPRA Leon, Formentor και Born απέσπασαν πέντε αστέρια στο Euro NCAP (photos)

1 / 3