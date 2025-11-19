Δήμητρα Γαλάνη – Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναντιούνται στο VOX και υπόσχονται έναν ξεχωριστό μουσικό χειμώνα

Δύο από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριές μας και μία θαυμάσια ορχήστρα σε μία μουσική παράσταση γεμάτη από τη ζεστασιά και την οικειότητα των τραγουδιών και των φωνών που αγαπάμε θα απολαμβάνει το κοινό από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη στη σκηνή του VOX σε μία συνάντηση που υπόσχεται έναν ξεχωριστό μουσικό χειμώνα!



Η Δήμητρα Γαλάνη συναντά ξανά την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον Βασίλη Προδρόμου, από τη νεότερη γενιά ερμηνευτών, και την ιστορική Ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου και υπόσχονται υπέροχες μουσικές βραδιές.

Οι δύο ερμηνεύτριες μας μιλούν για τη νέα τους συνεργασία:



«Μας δένει μια μακρά πορεία μέσα στο τραγούδι. Από το ’93, με αφετηρία το πάντα αγαπημένο και αλησμόνητο “Χάραμα”, έχουμε σταθεί πολλές φορές μαζί στη σκηνή κι εκεί γεννήθηκε μια βαθιά αλληλεπίδραση — ένα βλέμμα, μια νότα, μια κοινή αίσθηση για το τι σημαίνει να ζεις τη μουσική.



Αυτή τη φορά, σε αυτό το νέο μας «δέσιμο» έρχεται να προστεθεί και ο Βασίλης Προδρόμου — ένας υπέροχος και αγαπητός σε όλους μας τραγουδιστής – τραγουδοποιός και μουσικός, με σεβασμό, ψυχή και αληθινή αγάπη για το τραγούδι. Ένας καλλιτέχνης της γενιάς του που έχει πολλά να δώσει και να μοιραστεί μέσα από τη φωνή και την παρουσία του.



Μαζί μας και η ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας – με τους εξαιρετικούς σολίστες της, μια ορχήστρα που αγαπάμε πολύ και που φέτος κλείνει 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας υπό την διεύθυνση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, έχοντας αφήσει το δικό της σημαντικό ίχνος στην ελληνική μουσική.



Δίπλα μας και δύο υπέροχοι μουσικοί, ο Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου και ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος, που βάζουν τη δική τους σφραγίδα με τρόπο μοναδικό.



Φέτος, όλοι εμείς, συναντιόμαστε για πρώτη φορά επί σκηνής.



Μας ενώνουν κοινές αγάπες για το τραγούδι που κουβαλά ιστορίες, για τις ρίζες που μας συγκινούν, για τη μουσική που κρατά ζωντανό ό,τι αγαπήσαμε.



Η Δήμητρα έρχεται από τον κόσμο του Τσιτσάνη και του λαϊκού τραγουδιού, με εκείνη την ευγένεια και τη γνώση που κουβαλά όποιος έχει μελετήσει σε βάθος αυτή τη μουσική. Η Ελένη, από τον κόσμο της παράδοσης και του σμυρναίικου τραγουδιού, με ρίζες που ακουμπούν στη Μικρά Ασία, εκεί όπου πάλλεται η καρδιά του τραγουδιού από τον καημό και τη γλύκα.



Μαζί, γινόμαστε μια μεγάλη μουσική παρέα, που «πειράζει» τρυφερά την παράδοση, αγκαλιάζει όλο το φάσμα του ελληνικού τραγουδιού ως το σήμερα

και αφήνει χώρο για το απροσδόκητο και την έκπληξη.



Ετοιμαστείτε για έναν χειμώνα γεμάτο υπέροχα τραγούδια, παρέα με τον Διόνυσο και τη χαρμολύπη, που τόσο έχουμε ανάγκη.



Γιατί τα τραγούδια μάς κάνουν καλύτερους ανθρώπους».

Διεύθυνση ορχήστρας: Aνδρέας Κατσιγιάννης

Συμμετέχει ο Βασίλης Προδρόμου

Διαβάστε επίσης:

Νατάσσα Μποφίλιου και Γιάννης Χαρούλης σε Παγκόσμια Περιοδεία – Αφιέρωμα στους Μίκη Θεοδωράκη & Μάνο Χατζιδάκι

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

Σίσσυ Χρηστίδου: Απαντά για την αλλαγή στην εμφάνισή της – «Προφανώς δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές» (Video)