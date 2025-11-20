Χρόνια πολλά Mega: Σαν σήμερα εξέπεμψε το πρώτο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι στην Ελλάδα

Στις 20 Νοεμβρίου 1989 έκανε πρεμιέρα ο πρώτος ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός στη χώρα, το Mega Channel.

Ήταν η αρχή μιας νέας εποχής για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, που μέχρι τότε ήταν αποκλειστικά υπό τον έλεγχο των καναλιών της ΕΡΤ.

Αρχικά, οι τηλεθεατές της Αθήνας – και στη συνέχεια όλης της Ελλάδας – συντόνισαν τις τηλεοράσεις τους στη συχνότητα 7 VHF/UHF.

Το νέο κανάλι άρχισε δειλά δειλά να καταλαμβάνει τη θέση 4 στο τηλεκοντρόλ – δίπλα στις ΕΤ1, ΕΤ2 και ΕΤ3 (έτσι ονομάζονταν τότε τα κανάλια της ΕΡΤ).

Στις 3 το μεσημέρι, το Mega βγήκε επίσημα στον αέρα.

Πρώτος μπροστά στον φακό εμφανίστηκε ο τότε γενικός διευθυντής του σταθμού, Νίκος Σκουλάς, δηλώνοντας: «Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε την ΕΡΤ αλλά να τη συμπληρώσουμε».

Υπογράμμισε επίσης ότι το νέο κανάλι «θα προσφέρει ποιότητα στην ψυχαγωγία και αντικειμενικότητα στην ενημέρωση».

Αμέσως μετά, προβλήθηκε η πρώτη ξένη σειρά του σταθμού, «Διάστημα 1999», μια βρετανοϊταλική παραγωγή επιστημονικής φαντασίας των ετών 1975–1977.

Την εποχή εκείνη, το έτος 1999 φάνταζε μακρινό και συνδεόταν με την ιδέα της μόνιμης παρουσίας του ανθρώπου στο Διάστημα.

ο απόγευμα της ίδιας ημέρας έκανε πρεμιέρα η εκπομπή Mega Hit, με ειδήσεις και βίντεο από τη διεθνή μουσική και τον κινηματογράφο. Παρουσιαστές ήταν οι Βίκυ Μαραγκακή, Νάντια Μουρούζη, Νίκος Πατρελάκης, Πασχάλης Πλήσης, Άκης Σακελλαρίου και Μάγκυ Χαραλαμπίδου.

Με τα λόγια «Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων, της πρώτης μέρας λειτουργίας, του πρώτου μη κρατικού σταθμού τηλεοράσεως, δηλαδή του Mega Channel», η δημοσιογράφος Λιάνα Κανέλλη εγκαινίασε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ιδιωτικής τηλεόρασης.

Σε μια εποχή έντονης πολιτικής πόλωσης, η εμφάνιση ενός μη κρατικού δελτίου ειδήσεων αποτέλεσε πραγματική τομή για τα ελληνικά δεδομένα.

Μετά το δελτίο ειδήσεων, το πρόγραμμα συνέχισε με την ταινία του Ντίνου Κατσουρίδη «Θανάση πάρε το όπλο σου», με πρωταγωνιστή τον Θανάση Βέγγο.

Η ταινία είχε διακριθεί με δύο βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 1972. Στη μεταμεσονύκτια ζώνη, το Mega πρόβαλε τη σειρά «Οι Αντίζηλοι» με τους Ρότζερ Μουρ και Τόνι Κέρτις, που είχε ήδη αποκτήσει φανατικό κοινό από την προβολή της τη δεκαετία του ’70 στο δεύτερο κανάλι της κρατικής τηλεόρσης – τότε ονομαζόταν ΥΕΝΕΔ και ήταν κανάλι του στρατού.

Με το Mega ξεκίνησαν και ελληνικές σειρές που άφησαν εποχή, όπως οι Αυθαίρετοι, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στην εγχώρια τηλεοπτική παραγωγή.

