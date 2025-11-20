COSMOTE TV: Τα έξι επεισόδια της σειράς «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια σε έξι εβδομάδες – Τέσσερα ατμοσφαιρικά videos δίνουν το «κλίμα»

Από το Cosmote Cinema 1, αρχικά, θα «ξεδιπλωθεί» η μυθιστορηματική αφήγηση «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια σε σενάριο Βασίλη Ρίσβα-Δήμητρας Σακαλή, για την μεγαλύτερη ληστεία-μυστήριο τράπεζας στα ελληνικά χρονιά.

Η δορυφορική συνδρομητική πλατφόρμα δίνει μια πρόγευση από τα έξι επεισόδια με τέσσερα βίντεο τα οποία μυούν τον τηλεθεατή στην ατμόσφαιρα και την υπόθεση των χαρακτήρων της ανθρωποκεντρικής ιστορίας.

