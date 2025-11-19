search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 16:58
19.11.2025 15:51

«ΡΙΦΙΦΙ»: Στις 15 Δεκεμβρίου η πρεμιέρα της νέας σειράς μυθοπλασίας της COSMOTE TV

19.11.2025 15:51
COSMOTE-TV_rififi_1911_1460-820_new

Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα η νέα παραγωγή μυθοπλασίας της COSMOTE TV, «ΡΙΦΙΦΙ». Η σειρά 6 επεισοδίων, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23:00 αποκλειστικά στο COSMOTE CINEMA 1. Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο On Demand, σε 4Κ ανάλυση.

Η υπόθεση

Το «ΡΙΦΙΦΙ» είναι εμπνευσμένο από την περιβόητη ληστεία σε τράπεζα της Αθήνας το 1992. Ποιοι το έκαναν και γιατί; Οι Αρχές μίλησαν για οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατικές οργανώσεις και ιδιαίτερα μορφωμένους και αδίστακτους δράστες. Ήταν, όμως, πράγματι έτσι; Με τη δύναμη της μυθοπλασίας, η νέα παραγωγή της COSMOTE TV συνδυάζει τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με μια αληθινή ιστορία ανθρώπινης τραγωδίας, δημιουργώντας μια ανθρωποκεντρική σειρά, γεμάτη συγκίνηση κι έντονα στοιχεία χιούμορ.

Οι χαρακτήρες

Ο μελαγχολικός Νίκος (Βασίλης Χαραλαμπόπουλος), ο «αιώνιος έφηβος» Βάκης (Πάνος Βλάχος) και ο πληγωμένος Μιχάλης (Προμηθέας Αλειφερόπουλος) είναι τρεις άντρες που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, μέχρι που εισβάλλει στη ζωή τους η Όλγα (Ευαγγελία Μουμούρη). Η μοναχική και μυστηριώδης γυναίκα τους προσεγγίζει με μία σκοτεινή και ριψοκίνδυνη πρόταση. Θα την ακολουθήσουν στο σχέδιό της; Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στον ρόλο του Μανώλη, του αφοσιωμένου φίλου της Όλγας, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και ο Δήμος Γιγαντάκης στους ρόλους των παιδικών φίλων Αντώνη και Αργύρη, αντίστοιχα.

Στη σειρά συμμετέχουν, ακόμα, οι: Αχιλλέας Ζέρβας, Άρης Λεμπεσόπουλος, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κώστας Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρης Γεροδήμος, Γιώργος Χατζής, Έλη Δρίβα, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Δημήτρης Μάριζας, Γεωργία Συφιανού, Γιώργος Κανέλλης, Φρύνη Θετάκη, Φώτης Θωμαΐδης κ.ά.

Το «ΡΙΦΙΦΙ» είναι μια παραγωγή της COSMOTE TV, ενώ την εκτέλεση παραγωγής έχει αναλάβει η Tanweer Productions.

Συντελεστές:

Παραγωγή: COSMOTE TV

Εκτέλεση Παραγωγής: Tanweer Productions

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας, Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Παραγωγός: Διονύσης Σαμιώτης

Executive producers: Δημήτρης Μιχαλάκης, Φαίη Τσιτσιπή

Line Producer: Πάνος Πετρόπουλος

Δ/ντης Φωτογραφίας: Claudio Bolivar

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Μουσική: Ted Reglis

Μοντάζ: Γιώργος Γεωργόπουλος

Ενδυματολόγος: Άγις Παναγιώτου

Art Director: Μυρτώ Δασκαρόλη

Ηχοληψία: Πάνος Παπαδημητρίου

Make up artist: Κατερίνα Βαρθαλίτου

Hair Stylist: Γιώργος Ταμπακάκης

Sound design & mixing: Κώστας Βαρυμποπιώτης, Άρης Λουζιώτης

Colorist: Δημήτρης Μανουσιάκης VFX: Έλενα Τοπούζογλου, Tony Alamo

