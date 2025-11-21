search
21.11.2025 12:50

ΗΠΑ: Μαίνεται η κόντρα Τραμπ με τους παρουσιαστές των βραδινών talk show

trump_kimmel_new
shutterstock

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει να «βάλλει» εναντίον των παρουσιαστών των βραδινών talk show κι εκείνοι ανταπαντούν.

Χθες τη νύχτα  ήταν η σειρά του Τζίμι Κίμελ ο οποίος στην έναρξη της εκπομπής «Jimmy Kimmel Live» του ABC απάντησε σε ανάρτηση του Τράμπ (00.49 ώρα Ανατολικής Ακτής) στο Truth Social στην οποία απορούσε με δόση ειρωνείας «Γιατί το ABC Fake News συνεχίζει να βγάζει στον αέρα τον Τζίμι Κίμελ, έναν ατάλαντο και με πολύ φτωχή τηλεθέαση;» και «προέτρεψε» μάλιστα το τηλεοπτικό δίκτυο  να «κόψει τον άχρηστο (ή αλήτη;) από τον «αέρα»». «Get the bum off the air!!!», έγραψε.

Ο Κίμελ, με ψυχραιμία και ηρεμία, δέχτηκε την πρόσφατη απειλή, ως μέρος της ρουτίνας του, όπως είπε, και χλεύασε τα χαμηλά ποσοστά δημοτικότητας του Τραμπ, στη δεύτερη θητεία του ως Πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Συνεχίζει να λέει ότι έχουμε κακές τηλεθεάσεις», είπε ο Κίμελ. «Και πρέπει να τον ακούσετε – γιατί αν υπάρχει κάποιος που ξέρει από κακές επιδόσεις, αυτός, είναι ο ίδιος».

Ανέφερε ότι η ανάρτηση του Τραμπ  «ανέβηκε» στο Truth Social  λίγα λεπτά μετά το τέλος της εκπομπής  στην Ανατολική Ακτή,  και ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο που παρακολούθησε την εκπομπή ζωντανά στην τηλεόραση και του απευθύνθηκε άμεσα. «Προσπάθησες να με απολύσεις τον Σεπτέμβριο. Δεν πέτυχε. Κύριε Πρόεδρε, θαυμάζω την επιμονή σου», είπε ο Κίμελ. «Αν παρακολουθείτε απόψε – και υποθέτω ότι το κάνετε – τι λέτε για αυτό: θα φύγω όταν φύγετε κι εσείς», συνέχισε ο Κίμελ. «Θα είμαστε μια ομάδα. Ας φύγουμε μαζί προς το ηλιοβασίλεμα – όπως ο Butch Cassidy και ο Suntan Kid. Και μέχρι τότε – αν μου επιτρέπετε να δανειστώ μια φράση από εσάς… σιωπή, γουρουνίτσα», είπε ο Κίμελ με αφορμή την φράση του Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο του Bloomberg όταν ρώτησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ για τη δημοσιοποίηση των αρχείων Επστάιν, που έδειχναν ότι ο Τραμπ γνώριζε για τις άθλιες δραστηριότητές του.

Στις 15 Σεπτεμβρίου έπειτα από «παραίνεση» του προέδρου της αρχής που εποπτεύει τα αμερικανικά μίντια, FCC, του Μπρένταν Καρ, το ABC είχε διακόψει την μετάδοση του «Jimmy Kimmel Live!» λόγω ενός σχολίου που έκανε ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ κατά τη διάρκεια της εκπομπής με αφορμή τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Καμιά 10αρια μέρες αργότερα, έπειτα από κοινωνικές αντιδράσεις, αντιδράσεις επενδυτών της Disney και «βουτιά» στην τιμή της μετοχής της, το ABC επανέφερε στο πρόγραμμα του το «Jimmy Kimmel Live!».

Προς το παρόν ο Κίμελ, το συμβόλαιο του οποίου με το ABC λήγει στο τέλος της σεζόν, δεν έχει αποφασίσει αν θα ανανεώσει ή όχι.

