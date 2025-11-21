Επανεμφανίστηκε στην κορυφή της τηλεθέασης ο «Άγιος έρωτας» την Πέμπτη (20/11)

Την εβδομαδιαία εμφάνιση του στην πρώτη θέση του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου της Nielsen έκανε η σειρά «Άγιος έρωτας» και έκανε σετάκι κορυφής με τη σειρά «Να μ’ αγαπάς» που χρονικά προηγείται και του δίνει «πάσα» τηλεθέασης.

Στα ψηλά των διακεκριμένων θέσεων τηλεθέασης επίσης προωθήθηκε χθες και η «Γη της ελιάς» και κάτι ανάλογο συνέβη με τα τηλεπαιχνίδια «Ο τροχός της τύχης»,«Deal» και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», τα οποία τις προηγούμενες ημέρες λόγω πιο έντονων χαρακτηριστικών στον ανταγωνισμό είχαν μεν παρουσία στο Top 10 αλλά με πλασαρίσματα πιο κάτω από αυτά της Πέμπτης.

Μαζί με το «The Chase» η τυπολογία των τηλεπαιχνιδιών απέσπασε το ¼ ων θέσεων στην λίστα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας.

Διαβάστε επίσης:

ΣΚΑΪ: Ετοιμάζει το μουσικό τηλεπαιχνίδι «Beat my guest»

Ρελάνς τηλεθέασης από τον Alpha την Πέμπτη (20/11)- Ισοφάρισε το ναδίρ της η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

ANT1: Η στρατηγική συνεργασία με τον παγκόσμιο πάροχο DAZN «φορτώνει» με κορυφαίο αθλητικό περιεχόμενο το ΑΝΤ1+ (video)