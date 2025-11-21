search
21.11.2025 18:53

Επανεμφανίστηκε στην κορυφή της τηλεθέασης ο «Άγιος έρωτας» την Πέμπτη (20/11)

21.11.2025 18:53
agios erotas

Την εβδομαδιαία εμφάνιση του στην πρώτη θέση του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου της Nielsen έκανε η σειρά «Άγιος έρωτας» και έκανε σετάκι κορυφής με τη σειρά «Να μ’ αγαπάς» που χρονικά προηγείται και του δίνει «πάσα» τηλεθέασης.

Στα ψηλά των διακεκριμένων θέσεων τηλεθέασης επίσης προωθήθηκε χθες και η «Γη της ελιάς» και κάτι ανάλογο συνέβη με τα τηλεπαιχνίδια «Ο τροχός της τύχης»,«Deal» και «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», τα οποία τις προηγούμενες ημέρες λόγω πιο έντονων χαρακτηριστικών στον ανταγωνισμό είχαν μεν παρουσία στο Top 10 αλλά με πλασαρίσματα πιο κάτω από αυτά της Πέμπτης.

Μαζί με το «The Chase» η τυπολογία των τηλεπαιχνιδιών απέσπασε το ¼ ων θέσεων στην λίστα με τα δημοφιλέστερα προγράμματα της ημέρας.

kevin spacey 66- new
LIFESTYLE

Κέβιν Σπέισι: «Τα δικαστήρια με αθώωσαν, δεν σπατάλησα χρόνο να πείσω την κοινή γνώμη – Είμαι γκέι, απολαμβάνω την παρέα ανδρών»

savvidis-34
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιβάν Σαββίδης στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ: Τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς

stefanos-tsitsipas
ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πλήρωσε το πρόστιμο και παρέδωσε το δίπλωμά του

kyriakos-pierrakakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι προοπτικές εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων κυριάρχησαν στη συνάντηση Πιερρακάκη με Γκιλφόιλ

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

