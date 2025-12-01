search
ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 02:00
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.12.2025 23:36

Κινηματογραφική καταδίωξη ανήλικου Ρομά στη Θεσσαλονίκη – Οδηγούσε κλεμμένο μηχανάκι στο αντίθετο ρεύμα (Video)

01.12.2025 23:36
MixCollage-01-Dec-2025-11-34-PM-5500

Ένα άκρως επικίνδυνο περιστατικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όταν 16χρονος που οδηγούσε κλεμμένο μηχανάκι κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα της οδού Μοναστηρίου σε μια προσπάθεια να διαφύγει από τους αστυνομικούς. Η καταδίωξη έληξε με τη σύλληψή του και την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 11.350 ευρώ.

Σύμφωνα με το Thestival.gr, το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 3 μ.μ., όταν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ενημέρωσαν το κέντρο επιχειρήσεων ότι ένας μοτοσικλετιστής αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο. Στην επιχείρηση καταδίωξης συμμετείχαν άμεσα και αστυνομικοί της Ομάδας Ζ, ενώ ακολούθησαν περιπολικά της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης, με τις δυνάμεις να φτάνουν συνολικά περίπου τους 30 αστυνομικούς.

Ο νεαρός μηχανόβιος κατευθύνθηκε αρχικά προς το Grand Hotel, όπου έκανε αναστροφή και συνέχισε την πορεία του προς το κέντρο της πόλης. Προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα της οδού Μοναστηρίου, αναπτύσσοντας υψηλή ταχύτητα και θέτοντας σε κίνδυνο οδηγούς και πεζούς.

Η καταδίωξη έληξε στο ύψος της οδού Κωλέττη, όπου οι αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι πρόκειται για 16χρονο Ρομά, γνωστό στις αρχές για υποθέσεις κλοπών. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το μηχανάκι που οδηγούσε ήταν κλεμμένο και υπέδειξε ακόμη δύο μοτοσικλέτες που είχε αφαιρέσει.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου. Παράλληλα συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ο 16χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ για τις τροχονομικές παραβάσεις του βεβαιώθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 11.350 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

«Φάκελος» ψηφιακά υδρόμετρα: Το νέο σκάνδαλο που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Στο μπλόκο Νίκαιας ο Δημήτρης Κουρέτας: «Θα σας στηρίξω στον αγώνα σας για το κόστος παραγωγής»

Αντιδράσεις για αστυνομικό που συνέστησε σε μητέρα να κάνει «μπλοκ» σε παιδόφιλο που παρενοχλούσε τη 10χρονη κόρη της (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

putin 665- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Ενημερώθηκε για την κατάληψη των Ποκρόβσκ και Βοβτσάνσκ – «Η Ουκρανία αδυνατεί να αντιδράσει»

agrotes mploka
ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα: Αιφνιδιαστική κάθοδος αγροτών στην Εγνατία Οδό – Κλειστό το ρεύμα προς Ξάνθη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Πότε έρχεται νέα επιδείνωση του καιρού (Video)

germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για απιστία: «Συμφωνώ με τον Νίκο Κουρή - Είναι εγωιστική σχέση αλλά είναι ανθρώπινη»

kteo
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΤΕΟ: Αυτά τα οχήματα δεν υποχρεούνται να περάσουν από τεχνικό έλεγχο

eurovision-2026-vienna
MEDIA

Eurovision: Η Ισπανία εκτός διαγωνισμού λόγω του Ισραήλ - Πιθανή η κατάρρευση του θεσμού (Video)

dimos-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Λέω αυτά που θέλω και μετά το βουλώνω» - H αναφορά στον Τσουρό και τον Λιάγκα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.12.2025 01:57
LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκοι ψαράδες ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα – Βίντεο ντοκουμέντο

xoupis geetha 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Τη στιγμή που θα χρειαστεί, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι νικηφόρο – Τεχνολογία, πληροφορία και ταχύτητα οι νέοι κρίσιμοι παράγοντες

athina stolismeni 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Το εντυπωσιακό video από drone με τη στολισμένη Αθήνα που έγινε viral

1 / 3