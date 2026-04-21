Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει στοιχεία καθεστώτος και είναι όμηρος της ακροδεξιάς

«Προφανώς στη χώρα μας σήμερα δεν έχουμε μια τυπική κεντροδεξιά κυβέρνηση. Έχουμε μια κυβέρνηση με χαρακτηριστικά καθεστώτος και που είναι όμηρος της ακροδεξιάς», υποστήριξε ο Κώστας Τσουκαλάς, σε τηλεοπτική παρουσία του στην ΕΡΤNews.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε ότι «δεν είμαστε εμείς που λέμε “ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά”. Αυτή η κυβέρνηση θυμίζει τις πιο μαύρες περιόδους». Την κατηγόρησε για τραυματισμό των θεσμών, σειρά σκανδάλων, μείωση της αγοραστικής δύναμης ενώ αυξάνεται ο πληθωρισμός και για «εκφοβισμό» δικαστικών: «Έχετε δει υπουργό που βγαίνει -ο κ. Γεωργιάδης- και επιτίθεται στην ανεξάρτητη αρχή για τα δεδομένα, όταν πήγε να ασκήσει αρμοδιότητα, στον κ. Ράμμο. Τώρα επιτίθεται στην κυρία Κοβέσι, στην κυρία Παπανδρέου. Εκφοβίζει δικαστικούς. Έχετε δει άλλη κυβέρνηση να κάνει αυτά;».

Ερωτηθείς για πιθανές αλλαγές στον εκλογικό νόμο, ο κ. Τσουκαλάς εξήγησε ότι όταν οι μεταρρυθμίσεις έχουν εξυγιαντική διάσταση και γίνει δημόσιος διάλογος, «το συζητάμε», όμως εδώ έχουμε -είπε- «ένα γονατογράφημα». «Η κυβέρνηση πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, να προσβάλλει τους θεσμούς. Μπήκε πάλι στην ατζέντα το θέμα των σκανδάλων και το θέμα των βουλευτών, γιατί υπάρχει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είπε η κυβέρνηση “θα κάτσουμε να φτιάξουμε ένα δημοσίευμα και θα το δώσουμε σε μια εφημερίδα για να αλλάξουμε την ατζέντα”. Αυτό έγινε, αυτό που κάνει σε όλα η κυβέρνηση», σχολίασε.

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπει σε μια λογική να «νομιμοποιήσουμε πυροτεχνήματα». «Αν θέλει η κυβέρνηση -ακόμα και αυτή η κυβέρνηση που εμείς λέμε ότι δεν έχει κεφάλαιο- να γίνει δημόσιος διάλογος από την αρχή χωρίς προαπαιτούμενα, για να δούμε -εμείς βάλαμε και μόνοι μας πριν μήνες θέμα θητειών σε δημόσιες θέσεις, το ζήτημα του πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε το πολιτικό χρήμα, του πώς μπορούμε να εξυγιάνουμε το πολιτικό σύστημα», είπε. Πρόσθεσε ότι «όλα αυτά είναι προφανώς πολύ σημαντική συζήτηση που πρέπει να γίνει». Υπογράμμισε ωστόσο, πως έχει την εντύπωση ότι «μπορεί να μην έρθει τίποτα από όλα αυτά», καθώς «η κυβέρνηση μάς έχει συνηθίσει στο να δημιουργεί ειδήσεις πλαστές που ποτέ δεν τις φέρνει, απλά τις παρουσιάζει για να αλλάζει την ατζέντα».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης, τόνισε ότι «εμείς έχουμε κάνει ήδη προτάσεις» και πως κορωνίδα της πρότασης του ΠΑΣΟΚ είναι ότι πρέπει η αναθεωρητική Βουλή, ακόμα και αν η προτείνουσα έχει δώσει 180, να πρέπει και εκείνη να έχει τον αριθμό των 180. «Η επόμενη Βουλή που θα είναι αναθεωρητική, θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη η κοινοβουλευτική πλειοψηφία -που εμείς θεωρούμε ότι θα είναι το ΠΑΣΟΚ- να έρθει και να διασφαλίσει ευρύτερες συναινέσεις, ακριβώς για να πάμε σε μια διαδικασία εξυγίανσης ενός τραυματισμένου πολιτικού συστήματος κι ενός τραυματισμένου θεσμικού περιβάλλοντος, γιατί η Νέα Δημοκρατία, αν έκανε κάτι, είναι ότι τραυμάτισε πάρα πολύ τους θεσμούς…», συμπλήρωσε.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «αν κάποιος δεν θέλει τη συναίνεση», είναι η ίδια. Σε αυτό το πλαίσιο, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει φέρει σειρά τροπολογιών που «τα έχει απορρίψει όλα η κυβέρνηση». «Λέει η κυβέρνηση “εμείς στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία” και βγαίνει ο κ. Γεωργιάδης και λέει “θα την καταργήσουμε”. Άρα, παίρνει κανείς την κυβέρνηση στα σοβαρά;», σχολίασε. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς «ζήτησε από τον βουλευτή της ΝΔ και υφυπουργό Εξωτερικών κ. Χάρη Θεοχάρη (σσ που συμμετείχε στο ίδιο πάνελ) να ανακαλέσει τον ισχυρισμό του ότι το Σύνταγμα επιβάλλει στην αντιπολίτευση να συναινεί στον ορισμό επικεφαλής για τις ανεξάρτητες αρχές».

Σχετικά με παλαιότερη δήλωση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι «έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη», ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος τόνισε ότι «και εγώ και εσείς και ο κ. Θεοχάρης και ο κ. Γεωργιάδης, έχουμε κάθε δικαίωμα να σχολιάζουμε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης» και πως, αντίθετα, δεν έχουμε δικαίωμα «να εκφοβίζουμε δικαστές», «να λέμε ψέματα ότι μπορεί η χώρα μας έναν θεσμό -που προκύπτει από τον ευρωπαϊκό κανονισμό- να τον καταργήσει με ένα νόμο, ενώ γνωρίζουμε ότι αυτοί οι θεσμοί έχουν αυξημένη τυπική ισχύ νομικά». «Τι δεν είναι καλό; Αν καλούμαστε να εφαρμόσουμε αποφάσεις της δικαιοσύνης και δεν τις εφαρμόζουμε», είπε, προσθέτοντας ότι «ο πρωθυπουργός της χώρας είναι προϊστάμενος της ΕΥΠ, όπου υπάρχει απόφαση του ΣτΕ, του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, και δεν την εφαρμόζει».

Σύμφωνα πάντα με το δελτίο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «σχετικά με τις υποκλοπές και τον ισχυρισμό του Χάρη Θεοχάρη ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «έκανε πολιτική παραπλάνηση», ο εκπρόσωπος Τύπου επισήμανε: «Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν στόχος του predator. Δεν το άνοιξε και το ότι δεν το άνοιξε το έχει πει από το 2022 στην πρώτη φάση που πήγε και κατέθεσε μήνυση για απόπειρα παγίδευσης. Πόσοι πήγαν τα κινητά για να δουν αν τα άνοιξαν; Γιατί δεν πήγαν οι 79 να δώσουν τα κινητά για να δούμε; 79 πήγαν να αποδείξουν αν το κινητό το άνοιξαν και αν παγιδεύτηκαν και αν έχουν κρατικά μυστικά; Όχι. Και τολμάτε να μου λέτε αυτό που μου είπατε; Δεν πήγαν οι υπουργοί σας να συνδράμουν τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, “συγγνώμη” που δεν άνοιξε το κινητό όταν του στείλατε το predator για να τον παγιδεύσετε. Να σας ζητήσει και συγγνώμη; Τι είναι αυτά που λέτε; Από το 2022 λέτε ψέματα και ανακαλέστε. Λέτε ψέματα προσωπικά τώρα». Πρόσθεσε δε: «Και απαντήστε μου για τους υπουργούς σας που δεν πήγαν το κινητό για να μάθει η δικαιοσύνη αν τους παρακολούθησαν. Ιδιωτικό τους θέμα είναι κύριε Θεοχάρη αν παγιδεύτηκαν; Του υπουργού Εξωτερικών δεν είναι δηλαδή θέμα εθνικής ασφάλειας, αν παρακολουθήθηκε; Είναι προσωπικό του θέμα; Του υπουργού Εθνικής Άμυνας, είναι προσωπικό του θέμα; Του υπουργού Δημόσιας Τάξης, είναι προσωπικό του θέμα; Δεν έχετε απάντηση τώρα».

Διαβάστε επίσης

Λεφτά υπάρχουν: Διπλασιάστηκαν οι μετακλητοί σε υπουργούς, κυβερνητικούς φορείς και δημάρχους από το 2013

Η «γαλάζια» Καβάλα πίσω από την υπόθεση Λαζαρίδη; – Τι συζητάνε οι γαλάζιοι βουλευτές και ποιος ο φόβος τους

Δημοσκόπηση Interview: Η ΝΔ «πληρώνει» ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδη – Τρίτο το κόμμα Καρυστιανού, καταρρέει η Πλεύση