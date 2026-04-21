ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 17:55
21.04.2026 17:24

Ανδρουλάκης: Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου

21.04.2026 17:24
«Δεν μας έφτανε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φτάσαμε στο σημείο να θρηνούμε την καταστροφή ζωικού κεφαλαίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Δυτικής Λέσβου στην Καλλονή, σε σύσκεψη που συμμετείχε, με εκπροσώπους κτηνοτρόφων, τυροκόμων και παραγωγών της Λέσβου, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας του αφθώδους πυρετού «και των ελλιπών κυβερνητικών μέτρων που -όπως είπε- εφαρμόζονται».

«Η παραγωγή και η ανάπτυξη της οικονομίας της Λέσβου στηρίζονται στον πυλώνα της κτηνοτροφίας, από τον οποίο εξαρτώνται περίπου 3.000 οικογένειες. Το νησί έχει ετήσια παραγωγή άνω των 56 εκατ. κιλών αιγοπρόβειου γάλακτος» σημείωσε, εισαγωγικά, προς τους συγκεντρωμένους, υπογραμμίζοντας ότι «η κατάρρευση των ελεγκτικών μηχανισμών, των μηχανισμών πρόληψης και προστασίας, έχουν οδηγήσει στο σημείο να υφίσταται η Λέσβος μία τεράστια καταστροφή».

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι ενώ το πρόβλημα του αφθώδους πυρετού ταλανίζει το νησί εδώ και εβδομάδες, δεν έχει δοθεί ακόμη ούτε ένα ευρώ αποζημίωση.

Επιπλέον, κατέθεσε μια δέσμη παρεμβάσεων που έχει επεξεργαστεί ο Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ: «Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει:

  • Οικονομική στήριξη των παραγωγών με πλήρεις και άμεσες αποζημιώσεις για τις θανατώσεις των ζώων.
  • Ενίσχυση της βιοασφάλειας, με τη δημιουργία ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου στο νησί, που θα ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων.
  • Ελεγχόμενη επανεκκίνηση της διακίνησης τυροκομικών προϊόντων υπό αυστηρούς όρους ιχνηλασιμότητας και ελέγχου, ώστε να διατηρηθεί η οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να αυξηθεί ο κίνδυνος διασποράς.
  • Εξέταση εφαρμογής στοχευμένων εμβολιασμών σε ζώνες επιτήρησης, λόγω δυσκολίας έγκαιρης ανίχνευσης της νόσου.
  • Οργανωμένη ανασύσταση της παραγωγής με προγράμματα αναπλήρωσης ζωικού κεφαλαίου, προστασία της τοπικής φυλής προβάτου Λέσβου και στήριξη της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση απέτυχε. Ερχόμαστε σήμερα, ενώ το πρόβλημα έχει επεκταθεί πάρα πολύ, να προτείνουμε κάποια μέτρα για να σώσουμε ό,τι σώζεται και για να στηρίξουμε τους ανθρώπους που πλήττονται» τόνισε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισήμανε, τέλος, ότι η αδυναμία της κυβέρνησης να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα προβλήματα της κτηνοτροφίας λόγω των ζωονόσων φάνηκε όχι μόνο στη Λέσβο, αλλά και στη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα.

ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 17:51
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην Αρκτική

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι «ξύπνιος και ενήμερος» – Τον κουράρει ο ίδιος ο Μασούντ Πεζεσκιάν

MEDIA

ΑΝΤ1: Η Αφροδίτη Λατινοπούλου «Ενωπιος Ενωπίω» με το Νίκο Χατζηνικολάου

